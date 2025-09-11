Von der Fahrzeugbewertung bis zum Exportvertrag – Der umfassende Guide für den Autoexport

Ein erfolgreicher Autoexport erfordert sorgfältige Planung und Dokumentation. In diesem Artikel erläutern wir alle Schritte, die von der Fahrzeugbewertung bis hin zum Abschluss des Exportvertrags notwendig sind. So stellen Sie sicher, dass Ihr Autoexport reibungslos verläuft.

Berlin – Immer mehr Autobesitzer in Deutschland entscheiden sich 2025 dafür, ihren Gebrauchtwagen ins Ausland zu verkaufen. Der Grund: Auf internationalen Märkten lassen sich oft deutlich höhere Preise erzielen als beim Verkauf innerhalb Deutschlands. Besonders gefragt sind deutsche Fahrzeuge wegen ihrer hohen Qualität und des guten technischen Zustands.

Doch der Export ist für viele Privatpersonen zunächst komplex und mit rechtlichen Hürden verbunden. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt, wie der Prozess reibungslos, sicher und gewinnbringend abläuft.

Warum Autoexport 2025 so attraktiv ist

Deutsche Autos sind weltweit gefragt. Märkte in Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten zahlen für gebrauchte Fahrzeuge oft deutlich mehr als inländische Händler oder Privatkäufer.

Besonders interessant für den Export sind:

Fahrzeuge ohne gültigen TÜV , die im Ausland einfacher zugelassen werden können.

, die im Ausland einfacher zugelassen werden können. Autos mit Motorschaden , da Reparaturen im Ausland oft günstiger sind.

, da Reparaturen im Ausland oft günstiger sind. Fahrzeuge mit hoher Laufleistung, die in Deutschland schwer verkäuflich wären.

Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden 2024 mehr als 1,2 Millionen Autos aus Deutschland exportiert – ein neuer Rekordwert. Die Nachfrage wird auch 2025 weiter steigen.

Die wichtigsten Zielländer für den Autoexport

Zielland Besonderheit Nachfrage Polen Beliebt für Mittelklassewagen und Ersatzteile Hoch Litauen Drehkreuz für Osteuropa und Asien Sehr hoch Nigeria Marktführer für Fahrzeuge ohne TÜV Sehr hoch Ghana Starke Nachfrage nach SUVs und Transportern Mittel Vereinigte Arabische Emirate Luxusautos und Sportwagen Mittel

Diese Märkte sind besonders lukrativ, da Reparaturkosten und Zulassungsvorschriften dort günstiger und weniger streng sind.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Autoexport

1. Fahrzeugbewertung durchführen

Zuerst sollte der aktuelle Marktwert des Autos realistisch eingeschätzt werden.

Online-Bewertungstools liefern erste Richtwerte.

Für seltene oder teure Fahrzeuge empfiehlt sich ein Gutachten.

2. Wichtige Dokumente vorbereiten

Ohne vollständige Unterlagen ist ein Export nicht möglich.

Benötigt werden:

Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II)

Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I)

Kaufvertrag

Exportkennzeichen

ggf. COC-Papiere (Certificate of Conformity)

3. Exportkennzeichen beantragen

Diese speziellen Kennzeichen ermöglichen den Transport des Fahrzeugs ins Ausland.

Erhältlich bei der Zulassungsstelle

Gültigkeit: meist 15–30 Tage

Kosten: ca. 50–100 € inkl. Versicherung

4. Seriösen Exportpartner wählen

Ein erfahrener Exporthändler übernimmt:

Zollformalitäten

Transportlogistik

sichere Bezahlung

rechtliche Absicherung

Tipp: Bewertungen auf Plattformen wie Google oder Trusted Shops prüfen, um unseriöse Anbieter zu vermeiden.

5. Vertrag & Bezahlung absichern

Kein Verkauf ohne schriftlichen Kaufvertrag

Keine Bargeschäfte ohne Quittung

Sicherste Option: Treuhandkonto oder Banküberweisung

Autoexport bei Motorschaden oder ohne TÜV

Besonders lohnend ist der Export von Fahrzeugen, die in Deutschland kaum Käufer finden:

Autos mit Motorschaden , die im Ausland günstiger repariert werden können.

, die im Ausland günstiger repariert werden können. Fahrzeuge ohne HU/AU, die dort ohne teure TÜV-Prüfung zugelassen werden.

Wichtig: Einen detaillierten Zustandsbericht und Fotos anfertigen, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.

Rechtliche Grundlagen und Sicherheit

Seit 2024 gelten durch das neue EU-Zollpaket strengere Regeln.

Verkäufer müssen beachten:

Fahrzeug vor dem Export abmelden

Zollpapiere korrekt ausfüllen

Kaufvertrag mit vollständigen Angaben zum Fahrzeugzustand

Zahlungsnachweise dokumentieren

So lassen sich rechtliche Probleme und spätere Haftungsfragen vermeiden.

Autoexport leicht gemacht – mit klarer Struktur

Der Autoexport bietet 2025 beste Chancen, gebrauchte Fahrzeuge gewinnbringend zu verkaufen – besonders bei Autos ohne TÜV oder mit Schäden.

Mit einer klaren Schritt-für-Schritt-Strategie, vollständigen Dokumenten und einem seriösen Exportpartner wird der Prozess einfach, sicher und profitabel.

