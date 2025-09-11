Traumziele fürs Highschool Year finden: Schulen aus Kanada und Down Under präsentieren live & online ab 23.9.

Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern, die sich für ein Auslandsschuljahr interessieren, lädt MyStudyChoice zu verschiedenen kostenlosen Live-Online-Veranstaltungen vom 23. bis 27.9. 2025 ein.

Traumziele in Kanada, Neuseeland, Australien und dazu die passende Schule für das Auslandsjahr 2026/27 finden? Interessierte Schülerinnen, Schüler und Eltern, die sich informieren möchten, lädt MyStudyChoice zu Live-Online-Veranstaltungen ein. Vom 23. bis 27. September 2025 sind zu Gast per Video-Schaltung Beauftragte von Schulen und Schulbezirken aus Kanada und Down Under. Sie stellen ihre internationalen Programme an öffentlichen und privaten Schulen vor.

Alle Termine gibt es auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen. Hier können sich Interessierte für eine oder mehrere Online-Veranstaltungen anmelden. Sie erhalten danach den Zugangslink. Die einzelnen kostenlosen Zoom-Meetings dauern etwa 30 bis 40 Minuten.

Mit MyStudyChoice Traumziele & Schulen fürs Auslandsschuljahr entdecken

Die Online-Infoveranstaltungen starten am Dienstag, 23. September 2025 um 17 Uhr mit den Experten-Tipps. In der ersten Zoom-Veranstaltung berichtet Thomas Eickel, Gründer von MyStudyChoice in Bonn, über alles Wichtige, was man zum Auslandsschulbesuch wissen sollte. Anhand der Länder Kanada, Australien und Neuseeland gibt er Tipps, u. a. zur Schulauswahl, zu den schönsten Regionen, wo es zweisprachige Schulangebote gibt, zur Bewerbung, Vorbereitung mit der kostenlosen MyStudyChoice-Schuldatenbank, zu den Kosten sowie Beratungsmöglichkeiten.

Auslandsschuljahr: Traumziele & Schulen in Kanada

Nach den Experten-Tipps stellen sich am Dienstag um 18:15 Uhr zwei private Internatsschulen aus Kanada, und zwar aus der Region Québec und Ottawa, vor.

Am Mittwoch, 24.9.2025 starten die Online-Informationen um 18 Uhr mit kanadischen Schulen aus den Schulbezirken Vancouver und Victoria in den schönsten Gebieten von British Columbia (BC). Um 19 Uhr geht es weiter mit Präsentationen der Schulbezirke Vernon & New Westminster, ebenfalls BC.

Auch der Donnerstag, 25.9.2025 ist für Kanada reserviert. Um 18 Uhr sind die Schulbezirke Comox Valley und Burnaby/Vancouver zu Gast. Hier in British Columbia finden sich gute Möglichkeiten zum Skifahren und Wassersport am Pazifik. Zudem bieten die Orte jede Menge Outdoor- oder Indoor-Sport zu jeder Jahreszeit.

Anschließend um 19 Uhr präsentieren sich die Schulbezirke New Brunswick French & Campbell River / BC. New Brunswick ist die einzige offiziell zweisprachige Provinz. Besonders reizvoll ist auch Campbell River mitten auf der Trauminsel Vancouver Island.

Traumziele beim Auslandsschuljahr in Neuseeland oder Australien

Am Samstag, 27. September 2025 stellen um 9 Uhr morgens zwei öffentliche Schulen aus Neuseeland aus Auckland und Wellington ihre internationalen Programme mit Gastfamilienaufenthalt vor.

Anschließend um 10:15 Uhr sind Schulen aus Australien zu Gast. Teilnehmende lernen im Zoom-Chat „Education Queensland International“ kennen. Das ist das staatliche Programm aus Queensland mit über 90 High Schools im Sunshine State Australiens u.a. in den Küstenregionen Brisbane, Cairns und Townsville.

Zur Teilnahme an den Online-Veranstaltungen

Jede Zoom-Infoveranstaltung dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Gesprochen wird auf Deutsch und Englisch. Für die digitalen Meetings sind immer eine stabile Internetverbindung über PC, Laptop, Tablet oder ein Smartphone mit Video- und Audiofunktion nötig.

MyStudyChoice-Online-Termine vom 23. bis 27.9 2025

Dienstag, 27.8.2025

17:00 MyStudyChoice Experten-Tipps zum Auslandsjahr 2026/27 in Kanada, Neuseeland & Australien

18:15 Internat/Privatschule Kanada? Das Standstead College & Fulford Academy nahe Ottawa zeigen, wie erfolgreiches Lernen funktioniert.

Mittwoch, 24.09.2025

18:00 Vancouver oder Victoria? Städtisches Schulleben in British Columbia

19:00 Eine der modernsten Schulen in BC besuchen? Oder jede Menge Winter- und Wassersport-Aktivitäten genießen? New Westminster nahe Vancouver vs. Vernon im Okanagan Valley

Donnerstag, 25.8.2025

18:00 Nach Vancouver Island oder direkt nach Vancouver? Heute geht es um Outdoor pur im Comox Valley und die Vorteile eines städtischen Schulumfelds in Burnaby/Vancouver, BC

19:00 Zweisprachiges Kanada im Osten oder lieber vom Pazifik umgeben? Infos vom französischsprachigen Schulbezirk New Brunswick und von Campbell River auf Vancouver Island

Samstag, 27.09.2025

09:00 Neuseeland erleben in den Regionen Auckland & Wellington? Takapuna Grammar School & Wellington East Girls College präsentieren ihre internationalen Programme

10:15 Zur Schule gehen in den schönsten Küstenregionen Australiens im Sunshine State Queensland!

Kontakt: Thomas Eickel, MyStudyChoice, E-Mail: info@mystudychoice.de, https://www.mystudychoice.de

MyStudyChoice.de ist eine kostenfreie Informationsplattform für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, die sich über das Thema Schüleraustausch umfassend informieren und das Auslandsjahr kostengünstig mit professioneller Unterstützung bei allen wesentlichen Schritten organisieren möchten.

Im Portal suchen und vergleichen Interessierte die Schulen in der großen Schuldatenbank für Kanada, Australien und Neuseeland. Alle Kosten sind transparent dargestellt, ebenso das jeweilige schulische Unterrichts- und Schwerpunktangebot. Erste Fragen können Interessierte direkt per Formular auf der Web-Seite an die ausgewählte Schule stellen. Im Rahmen des MyStudyChoice-Beratungskonzepts unterstützt Thomas Eickel individuell und mit über 30-jähriger Erfahrung bei der Auswahl einer geeigneten Schule und im Bewerbungsverfahren.

