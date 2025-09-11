Eröffnung Ausstellung „Timeless“ von Mayk Azzato am 05. September in der Frankfurter Leica Galerie

Frankfurt opening 5.9.2025 Frankfurt Leica presents Mayk Azzato

„Timeless“ – Mayk Azzato in der Leica Galerie in Frankfurt

Flashlights, Film und Fotokunst: Mit seiner Ausstellung „Timeless“ feierte der Frankfurter Fotograf und Filmemacher Mayk Azzato einen spektakulären Auftakt in der Leica Galerie Frankfurt. Für Azzato ist dieser Ort mehr als eine Galerie – es ist ein Stück Familiengeschichte. Denn schon sein Vater arbeitete mit einer Leica, und auch seine erste eigene Kamera war eine. Dieses ikonische Stück ist jetzt Teil der Ausstellung.

Bis zum 16. Oktober sind 33 ausgewählte Werke zu sehen – Highlights aus mehreren Jahrzehnten, die Azzato geprägt haben. „Die Auswahl war extrem schwer. Aber ich bin gespannt, wie das Publikum meine Favoriten sieht – von Los Angeles über Thailand bis hin zu einzigartigen Momenten mit Kevin Costner“, sagt der Künstler.

Die Vernissage selbst wurde zum Erlebnis: Über 200 Gäste waren dabei, als Azzato nicht nur Bilder zeigte, sondern auch die Premiere seines Kurzfilms „The Delivery“ feierte. In den Hauptrollen: die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, die als geheimnisvolle Boten eine ganz besondere Lieferung zum Veranstaltungsort bringen. Erst am Ende wurde klar, was sie transportierten: ein bisher unveröffentlichtes Foto von Kevin Costner direkt von den Filmfestspielen aus dem Aman Hotel in Venedig- lässig mit Gitarre auf dem Sofa.

Unter den Gästen: Topmodel Nadine Mirada, seit Jahren das Gesicht von _Guess_. Sie reiste extra aus Dubai an: „Das Bild von mir, das Mayk damals gemacht hat, gehört zu meinen ersten großen Shootings. Er hat mir in einer entscheidenden Phase unglaublich geholfen – das vergesse ich nie.“

Charmant durch den Abend führte Schauspieler Ralf Bauer, der Azzato seit über 20 Jahren kennt: „Bei Mayk wird selbst eine normale Vernissage zu etwas Außergewöhnlichem – mit Herz, Style und Leidenschaft.“ Auch Peter Fischer, Ehrenpräsident von Eintracht Frankfurt, würdigte den Künstler: „Ich schätze an ihm, dass er ein verrückter Kreativer ist.“ Auch Oberbürgermeister Mike Josef war begeistert von der Ausstellung.

Mit „Timeless“ beweist Azzato, dass eine Ausstellung mehr sein kann als Bilder an Wänden. Sie ist ein Erlebnis – ein Mix aus Kunst, Film und Storytelling. Ganz nach seinem Motto: _Wenn, dann richtig_

_Die Eröffnung wurde von Unterstützt:_

Leica Store & Galerie Frankfurt

Leica Camera

WhiteWall

Genesis Deutschland

American Express

VIP-Services Frankfurt Airport

Maria Galland Paris

Kimpton Main Frankfurt by IHG

Let’s Popcorn

#TheCreatives

AZZATO STUDIOS

_Die Ausstellung geht noch bis zum einschließlich 16. Oktober 2025_

_Location : Leica Store & Galerie Frankfurt_

_Großer Hirschgraben 15 _

_60311 Frankfurt _

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

#THE CREATIVES

Frau Francesca Bono

am Nonnenhof 91

60435 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 01727773200

web ..: https://www.thecreatives.de

email : fa@thecreatives.de

www.azzato.com

Pressekontakt:

#THE CREATIVES

Frau Francesca Azzato

am Nonnenhof 91

60435 Frankfurt

fon ..: 01727773200

email : fa@thecreatives.de