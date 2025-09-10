News suchen
Baumeisterwerk startet in München: Neues Unternehmen für hochwertigen Innenausbau und Baumanagement - Bsozd.com

Neues Unternehmen für Premium-Innenausbau mit technischer Bauleitung und professionellem Baumanagement für Designer, Bauherren und Projektentwickler.

München, 10.09.2025 – Mit Baumeisterwerk startet ein neues Unternehmen im Bereich hochwertiger Innenausbau und technisches Baumanagement. Das Unternehmen mit Sitz in München positioniert sich als Schnittstelle zwischen Interior Designern, Bauherren und ausführenden Gewerken.

Das Leistungsangebot umfasst die komplette Koordination und Umsetzung anspruchsvoller Innenausbauprojekte – von der Ausschreibung über die Bauleitung bis hin zur Abnahme. Baumeisterwerk arbeitet dabei eng mit Interior Designern, Architekten und Projektentwicklern zusammen, die ihre kreativen Konzepte zuverlässig in höchster Qualität realisiert wissen wollen.

„Viele Interior Designer möchten sich auf ihre Entwürfe und die kreative Gestaltung konzentrieren – die Umsetzung ist jedoch komplex, zeitintensiv und voller Risiken. Genau hier setzt Baumeisterwerk an: Wir übernehmen die Bauleitung, das Kosten- und Terminmanagement sowie die Qualitätssicherung. So entstehen Projekte, die sowohl gestalterisch als auch technisch überzeugen“, erklärt Gründer Martin Bauer.

Der Fokus liegt auf Projekten im Premiumsegment, darunter exklusive Privatresidenzen, hochwertige Wohn- und Büroimmobilien sowie Hotellerie-Projekte. Dank eines Netzwerks aus erfahrenen Fachgewerken, Bauleitern und spezialisierten Partnern kann Baumeisterwerk flexibel auf unterschiedliche Projektgrößen reagieren.

Neben der klassischen Bauleitung bietet das Unternehmen auch Baubegleitung, Projektmanagement und Baucontrolling. Damit richtet sich Baumeisterwerk insbesondere an:

Interior Designer aus München und dem Ausland, die Projekte vor Ort realisieren möchten

Bauherren und Projektentwickler, die Wert auf reibungslose Abläufe legen

Hotellerie- und Objektbauprojekte, die höchste Qualitätsstandards verlangen

Über Baumeisterwerk
Baumeisterwerk ist ein Münchner Unternehmen für hochwertigen Innenausbau, Bauleitung und Baumanagement. Das Unternehmen begleitet anspruchsvolle Projekte vom ersten Malerstrich bis zur Übergabe. Ziel ist es, Planer und Bauherren zu entlasten, die Ausführung zu perfektionieren und nachhaltige Qualität zu sichern.

