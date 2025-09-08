Klarheit und Wahrheit sind heute selten geworden. Ein begabter und guter Hellseher schafft Abhilfe

Wenn Wahrheit zur Seltenheit wird: Wie ein erfahrener Hellseher Orientierung und Hoffnung schenkt und seine Gabe als Schlüssel zu Antworten und innerer Ruhe nutzen kann.

Bretten, 08.09.2025 – Ein guter Hellseher ist ein Wegweiser in eine helle, leuchtende Zukunft

Echtes Hellsehen hat nicht mit Zauberei zu tun, sondern basiert auf einer besonderen Gabe, die nur sehr wenigen Menschen in die Wiege gelegt wird, sowie auf viel Erfahrung. Gerade in Zeiten, in denen sich die ganze Welt im Wandel befindet, kann sie eine fundierte Orientierung bieten. Wichtig ist jedoch eine kompetente spirituelle Führung, wie sie insbesondere der bekannte Hellseher Udo Golfmann anbietet.

Warum ist eine versierte spirituelle Führung beim Hellsehen wichtig?

Ein seriöser Hellseher wie Udo Golfmann nutzt seine fein ausgeprägten Hellsinne, um klare, umsetzbare Impulse zu geben. Er stellt weder ärztliche Diagnosen noch vermag er juristischen Rat zu geben, er kann auch nicht vorhersehen, wie der künftige Traumpartner exakt aussieht, aber er ergänzt rationale Erkenntnisse um eine spirituell fundierte Orientierung. Golfmann greift dabei nicht auf antrainiertes und auswendig gelerntes Wissen zurück, sondern auf seine ganz eigene Berufung, die er bereits in früher Kindheit gespürt hat.

Schon damals fühlte er Energien, wusste Dinge und sah Bilder, die sich rational nicht erklären ließen. Später wurde ihm klar, dass diese außergewöhnliche Gabe ein Geschenk ist, die von den Engeln kommt. Sein Hellsehen ist keine Spielerei mit einem netten Unterhaltungseffekt, sondern eine wertvolle Orientierungshilfe, welche die Menschen dabei unterstützt, Antworten und Klarheit beispielsweise in den Bereichen Liebe, Partnerschaft, Beruf und Finanzen zu finden. Die spirituelle Führung bedeutet dabei, dass Udo Golfmann beim Hellsehen direkt Informationen, Visionen und Bilder aus der geistigen Welt empfängt.

Das erwartet ratsuchende Menschen bei Hellseher Udo Golfmann

In der Regel beginnt die Sitzung mit einer kurzen Einstimmung. Im Anschluss stellt sich Golfmann konzentriert auf die Energie der jeweiligen Person ein und empfängt Eindrücke, Bilder und Botschaften. Dabei nutzt er zusätzlich gerne seine eigenen Kartendecks. Für die Ratsuchenden besteht jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Antworten, welche die Engel geben, spricht Golfmann aus. Er fungiert somit als Mittler zwischen den Menschen und der geistigen Welt.

Auf SpiritTV haben bereits Millionen Menschen die Hellsicht von Udo Golfmann erlebt. Viele erzählen, dass seine Worte ihr Leben verändert hätten, andere betonen, dass sie endlich Antworten erhielten, die ihnen sonst niemand je geben konnte. Seine eingetretenen Prognosen sind beeindruckend: So sagte er beispielsweise lange vor Corona eine künstlich erzeugte Pandemie mit Masken und einer Spaltung der Gesellschaft voraus.

Über Hellseher Udo Golfmann

Golfmann ist nicht nur Hellseher, sondern auch ausgebildeter Engeltherapeut und Geistheiler. Seine Heilerseminare basieren auf einem eigens entwickelten Konzept und stoßen regelmäßig auf sehr großes Interesse. Auf alle, die Udo Golfmann erstmals kennenlernen möchten, wartet ein kostenloser Beratungsgutschein für eine erste Sitzung. Das Hellsehen selbst findet wahlweise entweder persönlich, telefonisch oder online statt. https://www.udo-golfmann.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Max-Reger-Str. 1

75015 Bretten

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



Pressekontakt:

Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Max-Reger-Str. 1

75015 Bretten

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de