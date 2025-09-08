Heilung durch Dankbarkeit: Praktiken für seelisches und körperliches Wohlbefinden

Dankbarkeit ist nicht nur eine Emotion, sondern auch ein Heilmittel. Dieses Hörbuch stellt verschiedene Praktiken vor, die Dankbarkeit in das tägliche Leben integrieren. Die Erkenntnisse fördern seelisches und körperliches Wohlergehen.

Heilen mit Symbolen: Die 64 wichtigsten Heilzeichen als Hörbuch erleben

Inzwischen ist die Bewegung der Symbolmedizin so bedeutsam geworden, dass viele Anwender und Therapeuten diese Methoden nutzen, erweitern oder mit bestehenden Therapien kombinieren, sodass sich hier eine unglaubliche Bandbreite an Möglichkeiten eröffnet. Petra Neumayer und Roswitha Stark präsentieren im Hörbuch „Heilen mit Symbolen“ die 64 wichtigsten Heilzeichen der Neuen Homöopathie, Heiligen Geometrie und anderer Symbolwelten, deren Schwingungen eine ganzheitliche Wirkung entfalten können.

Seit Urzeiten nutzen die Menschen Symbole, um durch komprimierte Information die Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. „Symbole gelten als die Sprache unseres Unterbewusstseins und unserer Seele. Auch wenn der Verstand allein sie oft nicht deuten kann, so vermitteln sie doch eine Botschaft an unser höheres Bewusstsein und können energetische Heilimpulse setzen“, so die beiden Expertinnen für Informationsmedizin Petra Neumayer und Roswitha Stark.

Mit den 18 Strichcodes der Neuen Homöopathie, 18 Symbolen der Heiligen Geometrie und 28 ausgewählten Heilsymbolen aus aller Welt werden in „Heilen mit Symbolen“ die 64 wichtigsten Symbole aus der Informationsmedizin beschrieben und mit ihren jeweiligen Hintergründen und Seelenbotschaften vorgestellt. Die Grundidee aller dieser Symbolwelten besteht darin, dass wir als lebendige Organismen mit dem gesamten Kosmos in Kommunikation stehen und dass Symbole mit der in ihnen konzentrierten Information optimal für Heilzwecke eingesetzt werden können – und das frei von Nebenwirkungen.

Die Präsentation als Hörbuch eignet sich dabei nicht nur zum entspannten Hören, sondern berührt verborgene Bereiche in unserem Bewusstsein, die für Emotion und Erinnerung zuständig sind. Drei eigens für dieses Projekt gestaltete geführte Meditationen zu Vertretern der verschiedenen Symbolwelten – Ypsilon, Sonnenzeichen und Galaktische Spirale – erschließen neue Dimensionen bei der Heilarbeit mit Symbolen, die beim bloßen Lesen bisher noch nicht bewusst wahrnehmbar waren.

Heilen mit Symbolen

Die 64 wichtigsten Heilzeichen

Bonusteil: Drei Symbol-Meditationen

Zum Hörbuch

Mankau Verlag, 1. Auflage September 2025

1 MP3-CD im Jewelcase, 16-seitiges Booklet

Gesamtlaufzeit ca. 229 Min.

ISBN 978-3-86374-771-8

UVP 15,00 Euro (D) | 15,50 Euro (A)

Auch als Download erhältlich (9,99 Euro)

Sprecher/in: Christina Besser, Matthias Lühn

Download Booklet

Mankau Verlag, 8. Auflage Juni 2024

Taschenbuch, 12 x 19 cm, 174 S.

ISBN 978-3-86374-336-9

9,95 Euro (D) | 10,30 Euro (A)

Zur Leseprobe

Petra Neumayer ist freie Autorin und hat zahlreiche Bücher über Nahrungsergänzungen und Komplementärmedizin veröffentlicht. Sie hält Creative-Writing-Workshops und arbeitet zudem als Musikproduzentin.

Roswitha Stark zählt zu den erfolgreichsten Autorinnen im Bereich der Schwingungs- und Informationsmedizin. Sie ist seit über 20 Jahren als Heilpraktikerin, Coach und Expertin für energetisches Heilen tätig.

Gemeinsam haben die beiden Autorinnen die Bestseller-Reihe „Medizin zum Aufmalen“ veröffentlicht.

Kurzzusammenfassung:

Das Hörbuch „Heilen mit Symbolen“ von Petra Neumayer und Roswitha Stark präsentiert die 64 bedeutendsten Heilzeichen aus der Neuen Homöopathie, der Heiligen Geometrie und weltweiten Symbolwelten. Symbole wirken als energetische Impulse auf Körper, Geist und Seele und können Selbstheilungskräfte aktivieren – ganz ohne Nebenwirkungen. Drei geführte Meditationen vertiefen das Verständnis und eröffnen neue Dimensionen in der Heilarbeit. Dieses Hörbuch verbindet Wissen, Intuition und Klang, um tiefere Bewusstseinsebenen zu erreichen und Heilprozesse zu fördern.

