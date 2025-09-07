Praktische Elektroautos mit Anhängerkupplung 2025: Ideale Begleiter für Stadt und Land

Die Wahl eines Elektroautos, das auch als Zugfahrzeug genutzt werden kann, eröffnet viele Möglichkeiten. Hier stellen wir die besten praktischen Modelle vor, die 2025 sowohl in der Stadt als auch auf dem Land überzeugen. Sehen Sie sich an, warum dies die idealen Begleiter sind.

Elektromobilität steht längst nicht mehr nur für leises Gleiten durch die Stadt. Immer mehr Hersteller bringen Fahrzeuge auf den Markt, die beweisen, dass auch strombetriebene Autos kräftig ziehen können. Vom kompakten SUV bis zur Luxuslimousine wächst die Auswahl an E-Autos mit Anhängerkupplung – und mit ihr die Einsatzmöglichkeiten: Wohnwagen für den Familienurlaub, Pferdeanhänger für den Reitsport oder Transportanhänger für Handwerk und Freizeit.

Doch hinter der wachsenden Modellvielfalt verbergen sich auch Herausforderungen. Reichweitenverluste beim Ziehen eines Anhängers, technische Grenzen bei kleineren Fahrzeugklassen und die Frage nach Alltagstauglichkeit bestimmen die Diskussion. Gleichzeitig zeigen Innovationen wie 800-Volt-Batteriesysteme, Anhängermodi im Bordcomputer oder intelligente Rekuperation, dass die Hersteller den Spagat zwischen Reichweite und Zugkraft zunehmend meistern.

Genau hier setzt der Blick auf die Top-Modelle 2025 an: Welche Elektroautos bieten die höchste Anhängelast, wo liegen die praktischen Stärken – und worauf sollten Käufer achten?

Top 10 Elektroautos 2025 mit Anhängerkupplung

Platz Modell & Marke Anhängelast (gebr.) Besonderheit 1 BMW iX (alle Versionen) 2.500 kg Premium-SUV mit hoher Zugkraft und Reichweite 2 Kia EV9 2.500 kg Großraum-SUV mit 7 Sitzen und starker Technik 3 Hyundai Ioniq 9 2.500 kg Neuste SUV-Technologie, hohe Reichweite 4 Audi Q6 e-tron 2.400 kg Elektrisches SUV mit gehobener Ausstattung 5 Volvo EX90 2.200 kg Premium-SUV mit Familienfokus 6 Polestar 3 2.200 kg Sportlicher Elektro-SUV mit skandinavischem Design 7 Audi A6 e-tron 2.100 kg Elegante Business-Limousine im Elektrosegment 8 Tesla Model X ca. 2.300 kg Siebenplätze, Luftfederung für Trailerbetrieb 9 Volvo XC40 / Polestar 2 bis 1.500 kg Kompakte Modelle – ideal für leichte Anhängelasten 10 Kia EV5 1.200 kg Kompakt-SUV, praktisches Modell mit moderater Zuglast

Platz 1: BMW iX – Luxus-SUV mit maximaler Zugkraft

Der BMW iX markiert die Spitze der elektrischen Zugfahrzeuge. Mit bis zu 2.500 kg Anhängelast und einem speziellen Anhängermodus bietet er souveräne Leistung bei gleichzeitig hoher Effizienz. Dank 800-Volt-Technik, Allradantrieb und großer Batterie eignet er sich ideal für lange Fahrten mit Wohnwagen oder Pferdeanhänger. Das luxuriöse Interieur und modernste Assistenzsysteme machen ihn zur ersten Wahl für anspruchsvolle Vielfahrer mit Zugbedarf.

Platz 2: Kia EV9 – Familien-SUV mit Kraftreserven

Der Kia EV9 kombiniert modernes Design mit beeindruckender Zugkraft von ebenfalls 2.500 kg. Als Siebensitzer eignet er sich besonders für Familien, die viel Platz benötigen. Neben der hohen Anhängelast überzeugt der EV9 durch schnelle Ladezeiten, smarte Innenraumlösungen und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Segment der großen Elektro-SUVs.

Platz 3: Hyundai Ioniq 9 – Zukunftstechnologie auf Rädern

Als Flaggschiff der Ioniq-Reihe bietet der Hyundai Ioniq 9 modernste Batterietechnologie und ebenfalls 2.500 kg Zuglast. Mit Fokus auf hohe Reichweite und praktischer Ladeinfrastruktur ist er ein starker Kandidat für Fahrer, die E-Mobilität und Langstreckeneinsätze mit Anhänger kombinieren wollen. Besonders die Integration intelligenter Fahrassistenzsysteme sorgt für Sicherheit und Komfort.

Platz 4: Audi Q6 e-tron – Premium-SUV mit 2.400 kg Anhängelast

Der Audi Q6 e-tron überzeugt mit 2.400 kg Anhängelast und richtet sich an Nutzer, die Wert auf sportliches Design, Premiumqualität und hohe Alltagstauglichkeit legen. Als Teil der neuen PPE-Plattform nutzt er modernste Antriebstechnologie, die nicht nur Effizienz, sondern auch Dynamik garantiert. Ideal für Business und Freizeit gleichermaßen.

Platz 5: Volvo EX90 – skandinavische Sicherheit auf höchstem Niveau

Der Volvo EX90 setzt Maßstäbe in puncto Sicherheit und Familienfreundlichkeit. Mit 2.200 kg Anhängelast gehört er zu den stärksten Zugfahrzeugen im Elektrosegment. Dazu kommen innovative Assistenzsysteme, nachhaltige Materialien im Innenraum und ein klares skandinavisches Design. Besonders Familien mit hohen Ansprüchen an Komfort und Platz profitieren vom EX90.

Platz 6: Polestar 3 – sportlicher Allrounder

Der Polestar 3 bietet bis zu 2.200 kg Anhängelast und kombiniert dies mit sportlichem Design und starker Fahrdynamik. Er richtet sich an Fahrer, die einen modernen Lifestyle-SUV suchen, der sowohl im Alltag als auch auf Reisen mit Anhänger überzeugt. Dank seiner effizienten Plattformtechnik eignet er sich für Nutzer, die Wert auf Innovation und Nachhaltigkeit legen.

Platz 7: Audi A6 e-tron – Businessklasse mit Zugkraft

Der Audi A6 e-tron bringt als elegante Elektro-Limousine bis zu 2.100 kg Anhängelast mit. Damit zeigt er, dass auch Businessfahrzeuge im E-Segment zunehmend alltagstauglich für Anhängerbetrieb sind. Mit stilvollem Design, gehobener Ausstattung und hohem Reisekomfort ist der A6 e-tron die ideale Wahl für Geschäftsreisende, die zusätzlich Flexibilität bei Transporten benötigen.

Platz 8: Tesla Model X – Pionier mit Power

Das Tesla Model X bleibt ein Benchmark im Segment. Mit rund 2.300 kg Anhängelast, Luftfederung und großem Innenraum ist es ideal für Familien und Freizeitfahrer mit gehobenen Ansprüchen. Besonders die Tesla-typische Ladeinfrastruktur bietet Vorteile für längere Reisen mit Anhänger, auch wenn der Reichweitenverlust beachtet werden muss.

Platz 9: Volvo XC40 / Polestar 2 – kompakte Zugfahrzeuge

Diese kompakten Modelle bieten Anhängelasten bis zu 1.500 kg und sind damit bestens geeignet für leichtere Anhänger, kleine Wohnwagen oder Fahrradträger. Sie verbinden überschaubare Abmessungen mit moderner Technik und einem klaren Fokus auf Alltagstauglichkeit. Ideal für Stadtbewohner, die dennoch ab und zu einen Anhänger nutzen möchten.

Platz 10: Kia EV5 – praktisches Kompakt-SUV

Der Kia EV5 bringt bis zu 1.200 kg Anhängelast mit und richtet sich an Käufer, die ein kompaktes, vielseitiges SUV mit moderater Zugkraft suchen. Damit eignet er sich für Freizeitaktivitäten wie kleine Bootsanhänger oder Transportfahrten im Alltag. Ein ausgewogener Einstieg in die Welt der E-Autos mit Kupplung.

Alternative: Anhängerbetrieb und Fahrzeugwechsel

Nicht jedes ältere Elektroauto ist für den Anhängerbetrieb zugelassen oder verfügt über eine ausreichende Reichweite unter Last. Wer regelmäßig auf hohe Zugkraft angewiesen ist und zugleich die Vorteile moderner Technologie nutzen möchte, sollte deshalb einen Modellwechsel in Betracht ziehen. Für Besitzer älterer Fahrzeuge bietet sich der Verkauf an spezialisierte Ankäufer – etwa den Autoankauf Uelzen – als unkomplizierte Lösung an. So gelingt der Übergang zu einem aktuellen Elektro-SUV oder einer neuen E-Limousine mit Anhängerkupplung reibungslos und ohne Aufwand.

Fazit: Elektroautos mit Anhängerkupplung – Alltag und Zukunft im Einklang

Elektroautos mit Anhängerkupplung sind 2025 keine Ausnahme mehr, sondern ein wachsendes Marktsegment. Besonders große SUVs wie der BMW iX oder Kia EV9 beweisen mit bis zu 2.500 kg Anhängelast, dass sich Elektromobilität und Zugkraft erfolgreich kombinieren lassen. Gleichzeitig zeigen Modelle wie Polestar 3 oder Audi A6 e-tron, dass auch sportliche SUVs und Business-Limousinen für den Anhängerbetrieb attraktiv sind.

Trotz aller Fortschritte bleibt der Reichweitenverlust beim Ziehen ein zentrales Thema: Je nach Anhängertyp und Fahrweise kann sich die Reichweite halbieren. Wer jedoch Ladeplanung, Anhängermodi und die spezifischen Stärken seines Modells berücksichtigt, kann den Anhängerbetrieb im Alltag effizient umsetzen. Die Zukunft zeigt: Elektromobilität wird zunehmend vielseitiger – und auch im Bereich Anhängelast immer leistungsfähiger.

