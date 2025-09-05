Verständnis der Gefahren von unsachgemäßer Entsorgung: Autoöl, Flüssigkeiten und Batterien im Fokus

Unsachgemäße Entsorgung stellt erhebliche Gefahren für Mensch und Umwelt dar, insbesondere wenn es um Autoöl, Flüssigkeiten und Batterien geht. Dieser Artikel beleuchtet die Risiken und Herausforderungen, die mit der falschen Behandlung dieser Materialien verbunden sind. Erfahren Sie, wie wichtig es ist, die richtigen Entsorgungswege zu wählen.Bei der Autoverschrottung sind Batterie, Öl und verschiedene Betriebsflüssigkeiten nicht nur Abfall – sie enthalten giftige oder umweltschädliche Substanzen, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Eine unsachgemäße Behandlung kann Boden, Gewässer und Luft verunreinigen. In diesem Artikel erfährst du, welche Schritte zertifizierte Verwerter durchführen, um diese Gefahrstoffe sicher zu entfernen und zu recyceln.

1. Batterie – Rückgabe und Recycling

Ausbau: Die Batterie wird als Erstes ausgebaut, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Die Batterie wird als Erstes ausgebaut, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Sortierung: Bleibatterien und Lithium-Ionen-Batterien werden getrennt gesammelt.

Bleibatterien und Lithium-Ionen-Batterien werden getrennt gesammelt. Recycling: Blei-Säure-Batterien: Blei wird eingeschmolzen und neu verarbeitet, Säure neutralisiert und Kunststoffgehäuse geschreddert und wiederverwendet. Li-Ionen-Batterien: Wertvolle Metalle wie Lithium, Kobalt, Nickel und Kupfer werden durch mechanische und hydrometallurgische Verfahren zurückgewonnen.

Entsorgungspflicht: Altfahrzeugbatterien müssen an akkreditierte Rücknahmesysteme abgegeben werden.

2. Motoröl und Getriebeöl – Reinigung und Wiederaufbereitung

Abpumpen: Altöl und Getriebeöl werden mit Vakuumgeräten abgesaugt.

Altöl und Getriebeöl werden mit Vakuumgeräten abgesaugt. Filtration: Grobe Verunreinigungen werden herausgefiltert.

Grobe Verunreinigungen werden herausgefiltert. Aufbereitung: In Raffinerien wird Altöl gereinigt, entölt und als Sekundärrohstoff in der Industrie oder als Heizöl-Ersatz eingesetzt.

In Raffinerien wird Altöl gereinigt, entölt und als Sekundärrohstoff in der Industrie oder als Heizöl-Ersatz eingesetzt. Gesetzliche Regelung: Altöl fällt unter die Altölverordnung – ausschließlich in Sammelbehälter und nicht ins Abwasser.

3. Kühlflüssigkeit und Frostschutz – giftige Glykolgemische

Absaugen: Glykolhaltige Kühlmittel werden mit geschlossenen Systemen entnommen.

Glykolhaltige Kühlmittel werden mit geschlossenen Systemen entnommen. Neutralisation: In speziellen Anlagen wird das Kühlmittel chemisch behandelt, um Schadstoffe zu binden.

In speziellen Anlagen wird das Kühlmittel chemisch behandelt, um Schadstoffe zu binden. Recycling oder Entsorgung: Gereinigtes Kühlmittel kann teilweise wiederverwendet werden, Rückstände kommen in die thermische Verwertung.

4. Brems- und Hydraulikflüssigkeit – hygroskopisch und giftig

Entfernung: Bremsflüssigkeit wird aus dem Bremssystem gepumpt.

Bremsflüssigkeit wird aus dem Bremssystem gepumpt. Aufbereitung: Ähnlich dem Motoröl gereinigt oder thermisch verwertet.

Ähnlich dem Motoröl gereinigt oder thermisch verwertet. Sicherheitsmaßnahmen: Arbeit mit Schutzkleidung und in belüfteten Bereichen.

5. Kraftstoffreste – Gefahr für Gewässer

Absaugen: Restkraftstoff wird separat in zugelassenen Behältern gesammelt.

Restkraftstoff wird separat in zugelassenen Behältern gesammelt. Verwertung: In Tankreinigungsanlagen destilliert und wiederverwendet oder energetisch verwertet.

6. Klimaanlagen-Kältemittel – Treibhauspotential

Evakuierung: Fluorierte Gase werden mit zertifizierten Klimaservicegeräten abgesaugt.

Fluorierte Gase werden mit zertifizierten Klimaservicegeräten abgesaugt. Rückgewinnung: Kältemittel wird gereinigt und recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.

Kältemittel wird gereinigt und recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt. Vorschrift: F-Gase-Verordnung schreibt Rückgewinnung und Dokumentation vor.

Fazit

Die fachgerechte Trennung und Entsorgung von Batterie, Öl und anderen Flüssigkeiten ist ein zentraler Bestandteil der umweltfreundlichen Autoverschrottung. Nur zertifizierte Verwertungsbetriebe verfügen über die nötigen Anlagen und Genehmigungen, um diese Gefahrstoffe sicher zu behandeln, wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen und die Umwelt vor Kontamination zu schützen.

