„Schlaflos im Rausch des Lebens“ – Ein literarischer Herzschlag, den man nicht ignorieren kann

„Manchmal braucht es nur eine Begegnung, um ein ganzes Leben aus den Angeln zu heben. Einen Blick, ein Versprechen, ein Geheimnis – und plötzlich ist nichts mehr, wie es war.“

So beginnt Katina Engels autobiografischer Roman „Schlaflos im Rausch des Lebens – Eine wahre Geschichte um Sehnsucht, Drogen und Freiheit“. Es ist die radikale Beichte einer Frau, die sich nicht länger hinter Konventionen, Rollenbildern und gesellschaftlichen Erwartungen verstecken will – und die bereit ist, alles zu riskieren, um sich selbst wiederzufinden.

Monika, Anfang fünfzig, Mutter, verwitwet, scheinbar angekommen. Und doch: in ihr schreit die Sehnsucht nach mehr. Was mit einer unscheinbaren Kontaktanzeige beginnt, wird zur Abwärtsspirale – und zugleich zur Befreiung.

Die Begegnung mit Maik, einem 16 Jahre jüngeren Mann, charismatisch und drogenabhängig, wirft sie in einen Strudel aus Leidenschaft, Abhängigkeit und Selbstverlust. Und gerade dort, im tiefsten Chaos, entdeckt sie ihre größte Stärke: den Mut, neu zu beginnen.

Warum dieses Buch mehr ist als eine Lebensgeschichte

* Schonungslos ehrlich: Katina Engel verschweigt nichts – weder Lust noch Schmerz, weder Absturz noch Triumph.

* Tabubrechend: Weibliche Sehnsucht, toxische Beziehungen, Drogen, Ekstase – hier wird ausgesprochen, was oft verschwiegen bleibt.

* Eine Stimme für Frauen 50+: Wer glaubt, das Leben sei mit der Lebensmitte „abgehakt“, wird hier wachgerüttelt.

Resonanz und Medieninteresse

Bereits mehrfach in der Presse besprochen – unter anderem auf openPR, Connektar.de und Portal der Wirtschaft – findet Engels Werk starke Beachtung. Die Reaktionen zeigen: Dieses Buch entfaltet eine Wucht, die weit über die Literatur hinausreicht.

Einladung an Redaktionen

„Schlaflos im Rausch des Lebens“ ist ein Text, der Diskussionen eröffnet: über Weiblichkeit, Freiheit, Beziehungen und die Kraft, aus Trümmern neu zu wachsen.

Wir laden Kultur- und Feuilleton-Redaktionen, Magazine und Blogs ausdrücklich ein, dieses Werk vorzustellen, Rezensionen zu veröffentlichen und mit Katina Engel ins Gespräch zu gehen. Rezensionsexemplare und Interviews sind jederzeit verfügbar.

Buchdaten

* Titel: _Schlaflos im Rausch des Lebens – Eine wahre Geschichte um Sehnsucht, Drogen und Freiheit_

* Autorin: Katina Engel

* Erschienen: 16. Juni 2025 (BoD)

* Umfang: 246 Seiten

* Preis: TB 13,99 Euro | eBook 4,99 Euro

* ISBN: 978-3-7693-5860-5

* Erhältlich: im Buchhandel und online

* Buchlink: www.amazon.de/dp/3769358600

Dieses Buch liest man nicht – man erlebt es.

Es ist ein Weckruf an jede Frau, die jemals gespürt hat, dass das Leben mehr sein kann.

Über die Autorin:

Katina Engel ist Kommunikationsstrategin aus Berlin. „Schlaflos im Rausch des Lebens“ ist ihr literarisches Debüt – persönlich, poetisch, kompromisslos ehrlich.

Kontakt für Rezensionsexemplare, Interviews oder Lesungen:

Katina Engel,

E-Mail: katina-engel@posteo.de



