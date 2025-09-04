Political Consultants Day 2025: Demokratie unter Druck – und die besten Spindoktoren Europas halten dagegen

Demokratie steht unter Druck. Am 16.09.2025 lädt die EAPC unter Präsident Dr. Reza Kazemi zum Political Consultants Day 2025 – wo Europas Strategen über die Zukunft der Demokratie diskutieren.

Berlin. Politik hat zwei Bühnen: die sichtbare – und die unsichtbare.

Auf der einen stehen die Kandidaten. Auf der anderen arbeiten jene, die Wahlkämpfe lenken, Botschaften zuspitzen und Krisen entschärfen. Am Dienstag, 16. September 2025, wird die zweite Bühne für einen Moment sichtbar: beim Political Consultants Day 2025.

Die European Association of Political Consultants (EAPC) öffnet an diesem Abend die Türen in den Maschinenraum der Politik. Eingeführt wurde der Tag durch den EAPC-Präsidenten Dr. Reza Kazemi (Deutschland), gemeinsam mit Vordenkern wie Sepp Hartinger (Österreich) und weiteren führenden Köpfen der internationalen Politikberatung. Heute gilt dieser Tag als eines der wichtigsten Foren für politische Strategen in Europa.

Dr. Kazemi: „Politik hat zwei Bühnen: die sichtbare – und die unsichtbare. Beides ist kein Zufall.“

„Wir agieren verborgen für die Allgemeinheit – und doch sind wir überall präsent“, sagt Dr. Kazemi. „Dort, wo Vertrauen gewonnen, Krisen bewältigt und Wahlen entschieden werden, sind wir im Spiel. Manche nennen uns politische Berater, andere Kommunikationsexperten oder Spindoktoren. Unser Auftrag bleibt derselbe: Demokratie verteidigen, Stimmen hörbar machen und Strategien gegen jene entwickeln, die sie schwächen wollen.“

Damit rückt der Political Consultants Day jene Menschen ins Rampenlicht, die sonst im Hintergrund wirken – und doch maßgeblich darüber entscheiden, wie Wahlen laufen und Demokratien bestehen.

Demokratie im Stresstest

Das Motto 2025 lautet: _“Democracy Under Pressure – Political Campaigning in Times of Democratic Backsliding“._

Im Zentrum stehen Fragen, die heute brisanter sind als je zuvor:

Wie schützt sich Europa gegen die Wucht von Fake News?

Wie können Kampagnen Vertrauen schaffen, wo Misstrauen regiert?

Welche Verantwortung tragen Berater, wenn Demokratien unter Druck geraten?

Antworten geben führende Stimmen Europas:

Alina Kharysava (Belarus) – Strategie- und Analyseexpertin im Umfeld von Sviatlana Tsikhanouskaya

Franak Viacorka (Belarus) – Politischer Chefberater Tsikhanouskayas

Marina Jovanovic (Österreich) – Spezialistin für EU-Politikdiskurs & Desinformation

Radu Georgescu (Rumänien) – Politikberater für Internationale Kommunikation

Moderation: Hélène Masliah-Gilkarov (Frankreich).

Premiere: Der European Democracy Award

Zum ersten Mal vergibt die EAPC zudem den European Democracy Award – eine Auszeichnung für Persönlichkeiten, die mit Mut, strategischem Geschick und klarer Haltung die Demokratie in Europa verteidigen.

Warum niemand fehlen darf

Der Political Consultants Day ist kein gewöhnliches Event. Er ist das einzige Forum, das einen Blick hinter die Kulissen erlaubt – dorthin, wo Wahlkämpfe geplant, Narrative geschmiedet und Verteidigungsstrategien gegen Populismus entwickelt werden.

Wer nicht dabei ist, verpasst den Moment, in dem sichtbar wird, wie Europas Demokratie verteidigt – und wie Macht gemacht wird.

Datum: Dienstag, 16. September 2025

Uhrzeit: 19:00 Uhr (CET)

Ort: Online via Zoom

Anmeldung (per Mail): reza.kazemi [at] eapc.eu

Über die EAPC

Die European Association of Political Consultants (EAPC) ist das führende Netzwerk für Wahlkampf- und Politikberater in Europa. Sie vereint Strategen aus mehr als 20 Ländern, prägt internationale Kampagnen und entwickelt Impulse, die Politik verändern.

