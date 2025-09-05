Heldensucher vermittelt internationale Fachkräfte mit B2-Sprachniveau und Integrationsprogrammen

Mit Sprachtraining, Integration und kompletter Prozessbegleitung bietet Heldensucher eine zukunftsorientierte Antwort auf den Fachkräftemangel in Hotellerie, Pflege und Medizin.

Berlin, 04.09.2025 – Heldensucher geht neue Wege im Recruiting und bringt ab sofort qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten wie Indien, Afrika und Südostasien in die Bereiche Hotellerie, Pflege und Medizin – mit garantiertem B2-Sprachniveau und umfassenden Integrationsprogrammen als zukunftsorientierte Antwort auf den Fachkräftemangel in Deutschland.

Alle Kandidat:innen verfügen bei Ankunft über ein zertifiziertes B1/B2-Sprachniveau in Deutsch. Bereits im Heimatland absolvieren sie Sprachkurse, Fachsprachen-Trainings (z. B. für Pflege- oder Hotelberufe) sowie Schulungen zu kulturellen Unterschieden und Alltagsgewohnheiten. Damit sind sie fachlich und kulturell optimal auf ihre neue Arbeits- und Lebensumgebung vorbereitet.

Auch die einsetzenden Unternehmen und deren Teams erhalten Trainings, die das Verständnis für Herkunft, Werte und Hintergründe der neuen Mitarbeiter:innen fördern. Integration wird so als gegenseitiger Prozess verstanden: Beide Seiten lernen voneinander und können von Beginn an erfolgreich zusammenarbeiten.

Unternehmen können die Entwicklung der Bewerber:innen zudem in regelmäßigen Video-Calls (alle 3-4 Wochen) begleiten. So lassen sich Sprachfortschritte und persönliche Eignung frühzeitig einschätzen – bei Bedarf auch ein rechtzeitiger Ausstieg aus dem Prozess.

„Wir wollen nicht nur Personal vermitteln, sondern Menschen beidseitig vorbereiten – sprachlich, fachlich und vor allem kulturell. So bleiben Mitarbeiter:innen langfristig und schaffen echten Mehrwert“, erklärt Maciek Bugaj, Geschäftsführer von Heldensucher.

Der gesamte Prozess – von Recruiting über Sprachtraining bis hin zu Visa-Beschaffung, Anreise und Integration – wird von Heldensucher aus einer Hand organisiert. Die Wartezeit, die durch bürokratische Abläufe in Deutschland ohnehin entsteht, nutzen wir gezielt für Sprachkurse und Integrationsprogramme. Für Fachkräfte steht zudem eine sechsmonatige Integrationshotline bereit. Arbeitgeber erhalten so eine transparente, effiziente und zukunftsorientierte Lösung gegen den Fachkräftemangel.

Das Geschäftsmodell basiert auf zwei Säulen: Unternehmen erhalten für eine monatliche Gebühr direkten Zugriff auf einen vorqualifizierten Kandidatenpool und zahlen zusätzlich nur eine Erfolgsgebühr pro eingestelltem Mitarbeiter.

Ein Alleinstellungsmerkmal ist die strenge Vorqualifizierung der Kandidaten. Alle Bewerber:innen durchlaufen persönliche Videointerviews, in denen sowohl Sprachkenntnisse (Deutsch und Englisch) als auch fachliche Kompetenzen überprüft werden. Für internationale Fachkräfte aus Drittstaaten (z. B. Indien, Afrika, Südostasien) garantiert Heldensucher bei Einreise ein zertifiziertes B1/B2-Sprachniveau und bietet zusätzlich Fachsprachkurse sowie Integrationstrainings. Arbeitgeber können die Fortschritte ihrer künftigen Mitarbeiter:innen bereits während der Sprachphase in regelmäßigen Video-Calls begleiten.

So entstehen passgenaue, motivierte Vermittlungen, die Zeit und Kosten sparen und gleichzeitig die Mitarbeiterbindung stärken. Mit mehr als 300 Partnerbetrieben – vom kleinen Café bis zum Luxushotel und zunehmend auch Pflegeeinrichtungen – positioniert sich Heldensucher als zukunftsorientierter Partner gegen den Fachkräftemangel.

