Ferienwohnungen effizienter verwalten mit dem DiBooq Channel Manager für Booking, Airbnb und FeWo-direkt

Mit dem provisionsfreien Channel Manager der DiBooq FeWo-Software automatisch Buchungskalender und Preise der Unterkunft in Echtzeit aktualisieren auf Airbnb, Booking, FeWo-direkt, Expedia und Vrbo.

Der FeWo-Channel Manager der DiBooq All-in-One Software für Ferienwohnungen unterstützt nun auch die FeWo-direkt API. Neben den bestehenden Integrationen mit Airbnb und Booking.com lassen sich damit die drei reichweitenstärksten online Plattformen zentral verwalten. Preise, Verfügbarkeiten und Buchungen werden automatisch in Echtzeit synchronisiert, was die Verwaltung von Ferienwohnungen und Ferienhäusern vereinfacht, manuelle Arbeit reduziert und Doppelbuchungen minimiert.

Mit der FeWo-direkt Anbindung erfolgt automatisch auch die Veröffentlichung auf den Schwesterplattformen Vrbo, Expedia und Abritel – dies bringt mehr Reichweite bei gleichzeitig weniger Aufwand. Laut einer Studie von Skift (2024) entfallen über 70 Prozent des weltweiten Buchungsvolumens im Bereich Ferienvermietung auf Airbnb, Booking.com und Vrbo. Details zum Channelmanager unter https://www.dibooq.com/de/ferienhaus-eigentuemer/fewo-channel-manager/booking/

Schnelle Einrichtung über die App

Bestehende Inserate auf Airbnb, Booking.com oder FeWo-direkt werden in wenigen Schritten verbunden. Nutzer werden durch einen intuitiven Prozess geführt, technisches Vorwissen ist nicht erforderlich.

Software Konditionen und Support

– Kostenlose Testphase von 14 Tagen mit vollem Zugriff auf alle Premium Funktionen

– Jahresabonnement 15,93 Euro pro Monat für bis zu fünf Ferienunterkünfte

– Monatlich kündbar 25 Euro pro Monat für maximale Flexibilität

– Customer Success Team unterstützt bei der Einrichtung, Onboarding Termine sind kostenlos und direkt über die App buchbar

– Verfügbar im Google Play Store und im Apple App Store

Mehr unter https://www.dibooq.com/de/preise-ferienhaus-eigentuemer/

Fazit: Immer neue Features und stetiges Wachstum für eine erfolgreiche FeWo-Verwaltung.

Mit dem neuen Statistik-Feature in Echtzeit und der FeWo-direkt API im Channel Manager unterstreicht DiBooq seinen Anspruch, die modernste und am schnellsten wachsende Software für Ferienwohnungen in Europa zu sein. Transparenz, Automatisierung und Reichweite – alles aus einer Hand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DiBooq GmbH

Herr Ralf Spielvogel

Heinrich-Mann-Allee 3b

14473 Potsdam

Deutschland

fon ..: +49 331 76997530

web ..: https://www.dibooq.com/de/

email : hello@dibooq.com

DiBooq ist eine spezialisierte SaaS Plattform zur digitalen Verwaltung und Vermarktung von Ferienunterkünften. Ob als App für Eigentümer mit wenigen Ferienwohnungen oder als professionelle Weblösung für Property Manager, DiBooq vereinfacht den Alltag in der Verwaltung nachhaltig.

Mit einem FeWo Channel Manager inklusive Schnittstellen zu Airbnb, Booking.com, FeWo-direkt (inklusive Vrbo, Expedia und Abritel), einer eigenen Buchungswebsite, Automatisierungen und der Vernetzung von Eigentümern und Agenturen hilft DiBooq seinen Kunden, Prozesse zu automatisieren, Zeit zu sparen und professioneller aufzutreten.

Mehr Informationen: https://www.dibooq.com/de/

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

DiBooq GmbH

Herr Ralf Spielvogel

Heinrich-Mann-Allee 3b

14473 Potsdam

fon ..: +49 331 76997530

web ..: https://www.dibooq.com

email : hello@dibooq.com