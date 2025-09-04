Train hard, recover smart: (Sportliche) Auszeit im Naturhotel Forsthofgut

Das Naturhotel Forsthofgut heißt Gäste und ihre individuellen Bedürfnisse wilkommen. Ob Aktivitäten an der frischen Bergluft, zu Ruhe kommen im waldSPA oder die Kulinarik des Hotels genießen.

Nach dem Training folgt die Ruhe: Im Naturhotel Forsthofgut verbinden sich modernste Trainingsmöglichkeiten mit der idyllischen Lage zwischen dem eigenen Wald und den Leoganger Steinbergen zu einem idealen Ort für eine aktive Auszeit. Gerade im Herbst, profitieren Gäste von der klaren Bergluft, dem goldenen Licht und den perfekten Bedingungen für Bewegung im Freien. Mindestens genauso wichtig für nachhaltige Erfolge ist die Erholung: Durchdachte Ernährungskonzepte, Longevity- und Health-Behandlungen sowie gezielte Entspannungsangebote sorgen dafür, dass Körper und Geist nachhaltig regenerieren können. So entsteht ein Rahmen, in dem Bewegung, Ruhe und Genuss gleichermaßen Platz finden.

Da Innovation schon immer einen besonderen Stellenwert im Naturhotel Forsthofgut hat, finden Gäste neben den neuen Räumlichkeiten und Behandlungen des waldSPA Health seit Juli 2025 neueste Technogym-Geräte im Fitnessbereich. Ergänzt wird das Angebot durch ein besonderes Highlight: Einige Zimmer wurden kürzlich mit der Technogym Bench for Dior ausgestattet. Die in Kooperation zwischen dem Pariser Modehaus und der Fitnessgerätemarke entwickelte Bank vereint Eleganz und Funktionalität und enthält Dumbbells, Resistance Bänder sowie Knuckle Weights – für über 200 mögliche Übungen direkt im Zimmer. Eine Yogamatte mit Übungsanleitungen liegt außerdem in jedem Zimmer für kräftigende und entspannende Praktiken bereit. Auch darüber hinaus setzt das Hotel auf ein vielfältiges Angebot, das Bewegung und Regeneration harmonisch miteinander verbindet. So ermöglicht es Gästen eine individuelle Gestaltung ihrer sportlichen Aktivitäten, wie beispielsweise mit privaten

Sonnenaufgangswanderungen inklusive Gipfelfrühstück, Personal-Training-Stunden auf den eigenen Yogaplattformen im Wald oder der Teilnahme an den täglich wechselnden Kursen wie Yoga, Pilates, HIIT Training oder Full-Body Workouts im Aktivraum sonnenGRUSS. „Der Herbst ist für viele Gäste die Zeit, bewusst Tempo aus dem Alltag zu nehmen und Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen“, fasst Christoph Schmuck zusammen.

Für die Stärkung von innen sorgt bereits der Start in den Tag am Genussmarkt. Frisch gebackenes Brot, eine Auswahl an regionalen Wurst- und Käsespezialitäten, Eierspeisen und abwechslungsreiches Obst und Gemüse lassen keine Wünsche offen. Ein „Health“-Symbol kennzeichnet Speisen, die besonders vitaminreich, leicht verdaulich und gesundheitsfördernd sind. Auch die drei Küchenlinien der ForsthofgutKÜCHE bieten mit ebenfalls gekennzeichneten Health-Optionen nährstoffreiche und leichtverdauliche Alternativen, die den Körper unterstützen. Danach warten an der Botanist Bar ausgewählte Signature-Drinks: Von alkoholfreien Gin-Kreationen bis zu Health Drinks mit Ashwagandha. Sie stehen klassischen Cocktails in nichts nach und können gezielt Energie geben, die Verdauung unterstützen oder eine beruhigende Wirkung haben.

Die Entspannung nach dem Sport ist im Forsthofgut bewusst vielseitig angelegt. Im 5.700 m² großen waldSPA finden Gäste drei Saunen, ein Dampfbad, eine Infrarotkabine, drei Ruheräume, sowie den abgetrennten waldSPA Family & Kids Bereich. Im neuen waldSPA Health geht es einen Schritt weiter. Hier stehen spezialisierte Behandlungen zur Verfügung. Dazu gehören etwa Kryotherapie zur Muskelregeneration oder IHHT (Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Training) zur Verbesserung von Ausdauer und Zellfunktion. Das Post-Hike-Treatment verwöhnt vor allem nach einer ausgelassenen Herbstwanderung den Körper und Geist. Einer der wichtigsten Faktoren für ganzheitliche Entspannung ist natürlich der Schlaf. In den neu gestalteten Familienzimmern und Bergloft Suiten sorgen ruhige Lage, abdunkelnde Vorhänge,

hochwertige Stoffe und regulierbare Raumtemperatur für ideale Bedingungen. Über die Forsthofgut-App können Gäste ihr Wunschkissen auswählen. Eine Schlafbox mit Kissenspray, Roll-on mit ätherischen Ölen und Seidenmaske ergänzt das Angebot.

Über das Forsthofgut

Einst als Forstwirtschaftsbetrieb und kleine Pension geführt, gilt das traditionsreiche Haus heute als Inbegriff für Naturverbundenheit, Heimatliebe, Ruheort und idealer Ausgangspunkt, um in die Leoganger Bergwelt einzusteigen. Mit viel Herzblut und Liebe zum Detail führen das Gastgeberpaar Christina und Christoph Schmuck das Fünf-Sterne-Naturhotel. 112 Zimmer und Suiten, viele davon mit atemberaubendem Bergpanorama, erstrahlen in alpinem Design mit modernen Elementen. Ruhesuchende entfliehen dem Alltag im 5.700 Quadratmeter großen waldSPA, atmen bei einer Behandlung auf einer Waldlichtung tief durch oder ziehen ihre Runden im Badesee. Kleine Gäste kommen den heimischen Tieren im Pinzgauer miniGUT, dem hauseigenen kleinen Bauernhof, näher. Mit seiner exponierten Lage am Fuße der Leoganger Steinberge ist das Forsthofgut der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten wie Skifahren, Wandern oder Mountainbiken. Weitere Informationen finden Sie unter www.forsthofgut.at.

