Führungswechsel bei The Project Group (TPG): Stavros Georgantzis übergibt Verantwortung an Volker Schinkel - Bsozd.com

Der Wechsel bringt beste Voraussetzungen für den internationalen Fokus auf PPRM-Softwareprodukte

BildNach 27 Jahren an der Dreier-Spitze von The Project Group Informationstechnologie (TPG) hat Firmengründer Stavros Georgantzis aus privaten Gründen seine operative Rolle und die Geschäftsführung zum 1. September 2025 an den neuen CEO Volker Schinkel übergeben. Dieser wird unterstützt vom bestehenden C-Level-Team, Johann Strasser (Geschäftsführer und CPO), Hans Kuen (COO), Martin Hespe (CSO), Marta Szabo (CFO) und Dr. Thomas Henkelmann (Business Development Manager und Geschäftsführer für TPG Deutschland und TPG Schweiz). Als Mitglied des Beirats bleibt er dem Unternehmen jedoch weiterhin strategisch verbunden.

Georgantzis gründete TPG 1998 mit der Vision, die Software-Tools für Projektmanagement und Finanzwelt miteinander zu verbinden. Daraus entstand TPG PSLink, eine weltweit eingesetzte Integrationslösung, die zu Beginn den bidirektionalen Datenaustausch zwischen Microsoft Project und SAP ermöglichte und im Laufe der Jahre um die Integration zahlreicher weiterer Systeme erweitert wurde. Unter seiner Führung entwickelte sich TPG zu einem internationalen Full-Service-Provider und Microsoft Partner für Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement (PPRM). In den letzten Jahren wuchs insbesondere der Anteil der eigenen Softwareprodukte am Gesamtgeschäft deutlich – allen voran TPG ProjectPowerPack, ein umfassendes PPRM-Produkt auf Basis von Microsoft 365 und Power Platform.

2022 führte Georgantzis TPG erfolgreich in eine Private-Equity-Partnerschaft mit der Alpina Group und begleitete die strategische Neuausrichtung. „Mit dem jetzigen Management-Team und der neuen internationalen Struktur sehe ich TPG perfekt gerüstet für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft als führender Anbieter von PPRM-Software und -Beratung“, so Georgantzis.

Der neue CEO Volker Schinkel verfügt über umfangreiche Führungserfahrung in Softwareunternehmen und hat unter anderem als CEO der Modula-Gruppe bereits langjährig mit dem Investor Alpina Partners zusammengearbeitet. Auf weiteren Stationen als General Manager der Aptean in DACH sowie als CCO der GSG Genii Software Group hat Schinkel viel Erfahrung mit der Entwicklung von Softwareunternehmen sammeln können. Er bringt somit alle Voraussetzungen für den weiteren Ausbau von TPG als Produkt-Company mit. „Die Übergabe der Rolle von Stavros an mich hat reibungslos funktioniert – und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem internationalen Team die erfolgreiche Entwicklung von TPG fortzusetzen“, erklärt Schinkel.

Über The Project Group (TPG)
The Project Group ist ein international führender Anbieter von Softwareprodukten, Beratung und Implementierungsleistungen für Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement (PPRM). Als Microsoft Partner kombiniert TPG über 27 Jahre Beratungserfahrung mit leistungsstarker Next Generation Software wie TPG ProjectPowerPack, TPG PSLink und TPG CoReSuite. Damit unterstützt TPG Unternehmen aller Branchen dabei, den Reifegrad ihres Projektmanagements zu steigern, moderne PPRM-Tools – insbesondere in Microsoft-Umgebungen – erfolgreich einzuführen und den Erfolg ihrer Projekte zu maximieren.

