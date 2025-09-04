Digitale Verbandsarbeit: Wie Verbände mit 5F ihre Gremienarbeit transparent organisieren

Mit 5F digitalisieren Verbände aller Art ihre Gremienarbeit, organisieren Projekte, verteilen Dokumente sicher und arbeiten transparent, effizient und ortsunabhängig mit Mitgliedern zusammen.

Regensburg, 04.09.2025 – Ob Vorstandssitzungen, Ausschüsse, Arbeitsgruppen oder Mitgliederkommunikation – die Arbeit in Verbänden lebt von Austausch, Zusammenarbeit und klarer Struktur. Gleichzeitig stehen viele Organisationen vor der Herausforderung, Informationen sicher bereitzustellen und Abstimmungen auch über Distanz reibungslos zu gestalten.

Mit 5F digitalisieren Verbände ihre Gremienarbeit, vereinfachen interne Abläufe und stellen Dokumente und Informationen jederzeit sicher und übersichtlich bereit. Die Plattform ist flexibel einsetzbar und unterstützt alle Arten von Verbänden – von regional bis international.

So nutzen Verbände 5F für Gremienarbeit und Kommunikation:

– Wirtschafts- und Branchenverbände: Industrie-, Handels-, Handwerks- oder Landwirtschaftsverbände organisieren Projekte, stimmen Positionen ab und teilen Dokumente mit Mitgliedern und Partnern schnell und strukturiert.

– Berufs- und Standesorganisationen: Berufsverbände, Kammern oder Fachgesellschaften sichern ihre Mitgliederkommunikation, stellen Unterlagen digital bereit und dokumentieren Beschlüsse rechtssicher mit elektronischer Signatur.

– Interessen- und Fachverbände: Ob IT-, Energie-, Bau- oder wissenschaftliche Verbände: 5F erleichtert die gemeinsame Erarbeitung von Stellungnahmen, Positionspapieren und Projektergebnissen – alles an einem zentralen Ort.

– Gesellschaftliche und soziale Verbände: Sozial-, Wohlfahrts-, Sport-, Umwelt- oder Kulturverbände koordinieren Mitglieder, Projekte und Förderanträge transparent, effizient und ressourcenschonend.

– Dach- und Spitzenverbände – national und international: Von nationalen Spitzenverbänden bis hin zu europäischen und internationalen Dachorganisationen: 5F ermöglicht eine sichere, ortsunabhängige Zusammenarbeit mit Mitgliedsverbänden und Stakeholdern weltweit.

Interessierten Verbänden zeigen wir gerne in einer Online-Präsentation, wie sie mit 5F Ihre Gremienarbeit digital und zukunftssicher gestalten können.

Mehr Informationen unter www.5fsoftware.de/5f-verbaende.

Kontakt

5FSoftware GmbH

Rudolf-Vogt-Straße 21, 93053 Regensburg

Web: www.5fsoftware.de

E-Mail: info@5fsoftware.de

Telefon: +49 941 204 903 0

Über die 5FSoftware GmbH

Mit ihrer 5F-Plattform ermöglicht die 5FSoftware GmbH aus Regensburg effiziente und übersichtliche Arbeits- und Kommunikationsprozesse für Kanzleien und Unternehmen. Neben der strukturierten Zusammenarbeit mit externen Kontakten, wie z.B. Mandanten, Kunden und Lieferanten, umfasst 5F auch die Abbildung unternehmensinterner Abläufe. 5F kommt als zentraler Kommunikationskanal in verschiedenen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen zum Einsatz, wie in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung oder Unternehmensberatung.

Als integrierte Kommunikationslösung fügt sich 5F nahtlos in bestehende Softwarelandschaften ein und ermöglicht durch Anbindung an Dokumentenmanagementsysteme (DMS) und weitere Tools eine zentrale Steuerung aller Arbeitsprozesse. Flexible Schnittstellen und sichere Authentifizierungsprozesse gewährleisten den ständigen Zugriff auf alle wichtigen Informationen und fördern so Produktivität und Datenqualität. Kunden werden dabei unterstützt, 5F optimal in ihre Softwareumgebung zu integrieren, um das volle Potenzial ihrer IT-Infrastruktur auszuschöpfen.

Mehr Info unter: www.5fsoftware.de

