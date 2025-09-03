Wo die Cowboys singen – der neue Countryschlager von George La Busch

Jetzt Musik im neuen Genre

Mit seinem neuen Song eröffnet George La Busch ein ganz besonderes Kapitel seiner musikalischen Reise.

„Wo die Cowboys singen“ ist nicht einfach nur ein weiterer Titel – es ist ein Stück voller Sehnsucht, Bilder und Emotionen, eingebettet in den echten Nashville Style. In enger Zusammenarbeit mit Horst Lemke (Marabu Records) entstand in mehreren Tagen intensiver Studioarbeit ein Song, der durch seine handgespielten Gitarren, seine Klarheit und seine Wärme sofort berührt.

Horst, erfahrener Musiker und leidenschaftlicher Kenner der Countrymusik, hat dem Titel durch feinste Arrangements und authentische Klänge das besondere Flair von Nashville verliehen.

Der Text stammt von George La Busch, die Komposition wurde gemeinsam mit Horst Lemke erschaffen. Entstanden ist ein Werk, das Country nicht nachahmt, sondern lebt. Diese Geschichte ist ein Traum: Ein Truckfahrer fährt einsam über den endlosen Highway. Vor ihm nur Asphalt, Himmel und das Gefühl grenzenloser Freiheit. Die Countrymusik im Radio begleitet ihn, während in seiner Fantasie Bilder aufsteigen: Cowboys, die in den Sonnenuntergang reiten, Cowgirls, die lachend tanzen, Lagerfeuer unter einem weiten Sternenzelt. Eine tiefe Sehnsucht erfüllt ihn – nach diesem Leben, nach Freiheit, nach Abenteuer. Doch am Ende seiner Reise holt ihn die Wirklichkeit aus seinen Träumen zurück, und er spürt: Diese Musik, diese Sehnsucht, sie gehören untrennbar zu ihm.

„Wo die Cowboys singen“ erscheint in zwei Versionen:

Long-Version – 4:03 Minuten voller Atmosphäre und musikalischer Tiefe

Radio Edition – 3:13 Minuten kompakt und perfekt für den Airplay-Einsatz

Dieses Lied ist mehr als nur Musik – es ist eine Einladung, die Augen zu schließen, den Highway zu fühlen, den Wind zu spüren und sich von echten Countryklängen tragen zu lassen. Ein Song, der Herz und Seele berührt und zeigt, wie lebendig Country im Nashville Style klingen kann.

© 2025: CHD Sound & Music

? 2025: Marabu-Records

Titel: Wo die Cowboys singen Künstler: George La Busch

Texter: Georg Labusch / CHD Sound & Music

Musik: George la Busch und Horst Lemke

Label CHD Sound & Music, LC 52955Music

Produktion: CHD Sound & Music und Marabu Records

Long-Version ISRC: CH C93 25 00005

Länge: 04:03 Minuten

Radio Edition: ISRC: CH C93 25 00006

Länge: 03:13 Minuten

