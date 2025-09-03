Illwerke vkw AG bei Welt der Wunder – Wasserkraft für Europas Energiezukunft

Alpenkraft im Dienst der Netzstabilität

Saubere Energie aus der Kraft der Alpen: Die Illwerke vkw AG zählt seit über 100 Jahren zu den Pionieren der Wasserkraft in Österreich. Im Welt der Wunder-„Green Life“-Slot zeigt eine neue TV-Dokumentation, wie das Unternehmen zwischen Tradition und technologischem Fortschritt die Energieversorgung Österreichs und Europas mitgestaltet – und warum Projekte wie das Lünerseewerk II und die Modernisierung des Vermuntwerks zu Schlüsselfaktoren der Energiewende werden könnten.

Sendetermin: 5. September 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

Online: Ab 20:15 Uhr auch auf dem Welt der Wunder-YouTube-Kanal – https://www.youtube.com/@WeltderWunder

Alpenkraft im Dienst der Netzstabilität

Vom Lünersee über das traditionsreiche Vermuntwerk bis zu hochmodernen Pumpspeicherprojekten – die Dokumentation nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in die Energiezukunft. Christoph Marxgut, Leiter Geschäftsfeld Wasserkraft, erklärt im Film die Potenziale und Herausforderungen moderner Wasserkraft und zeigt, wie eng die Illwerke vkw AG mit der europäischen Stromversorgung vernetzt sind.

Von Pionierprojekten zu Megawatt-Giganten

1924 gegründet, erschloss die Vorarlberger Illwerke vkw AG die Wasserkraft im Montafon mit visionären Ingenieursleistungen. Heute knüpfen neue Projekte an diesen Pioniergeist an – allen voran das geplante Lünerseewerk II. Mit einer geplanten Leistung von bis zu 1.000 Megawatt im Turbinen- und Pumpbetrieb soll es das leistungsstärkste Wasserkraftwerk Österreichs werden. Projektleiter Simon Dörler erläutert im Film, wie dieses Kraftwerk flexibel auf Lastspitzen reagieren kann und als zentrale Reserve für ein stabiles, erneuerbares Stromnetz dient.

Nachhaltigkeit im Bau und Betrieb

Vivien Holzschuh, Leiterin Nachhaltigkeit, spricht im Beitrag über die Verantwortung, die mit Großprojekten in sensiblen Alpenregionen einhergeht – von Artenschutzprogrammen über ökologische Bauweisen bis hin zu Aufforstungsmaßnahmen. Auch bei der Modernisierung des Vermuntwerks zeigt sich: Nachhaltigkeit bedeutet hier nicht nur grünen Strom, sondern auch ressourcenschonendes Bauen.

Energiezukunft mit Weitblick

Die Dokumentation macht deutlich: Projekte wie Lünerseewerk II und Vermuntwerk sind nicht nur regionale Kraftwerke, sondern europäische Schlüsselprojekte für Versorgungssicherheit und Netzstabilität. Gegründet auf jahrzehntelanger Erfahrung, ausgestattet mit modernster Technik – und mit einem klaren Ziel: die Energieherausforderungen der Zukunft nachhaltig zu meistern.

Weitere Informationen zum Unternehmen: https://www.illwerkevkw.at/

