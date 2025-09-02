Ferienunterkünfte provisionsfrei und erfolgreich an der Nordsee vermieten

Vermieten Sie Ihr Ferienhaus oder Ihre Ferienwohnung professionell ohne dafür Provision an den Vermittler zu zahlen und auch selbst weiterhin vermieten zu können.

Ferienhausbesitzer stehen oft vor dem Problem wie sie ihre Ferienunterkunft kostengünstig belegen können. Vermieten sie über Vermittler oder Kurverwaltungen, zahlen Sie teilweise Provisionen von über 20%. Das kann gerade bei Ferienwohnungen im unteren oder mittleren Preissegment zu einer Unterdeckung der Belastungen führen.

Hier kommt unser Angebot: www.Mieten-am-Meer.de ins Spiel.

Als regional ansässige, familiengeführte Ferienhausagentur vermieten wir seit über 20 Jahren erfolgreich und provisionsfrei Ferienhäuser und Ferienwohnungen im Auftrag privater Vermieter an der Nordsee. Eben genau nur da, wo wir uns auch verlässlich auskennen.

Wir sind darauf spezialisiert Ferienunterkünfte an der Nordseeküste und auf den Nordseeinseln auf den führenden regionalen und überregionalen Buchungs- und Vergleichsportalen zu listen und damit die höchstmögliche Abdeckung und Millionen von Interessenten zu erreichen.

Dabei zahlt der Ferienhausbesitzer keinen einzigen Cent für unsere Leistung und erhält die volle Miete 21 Tage vor Anreise der Gäste.

Die Feriendomizile werden auf den grossen überregionalen und vor allen Dingen auch regionalen Buchungsportale gelistet. Wir synchronisieren dabei kostenlos Preise, Belegungskalender, Buchungen, Texte und Bilder mit allen Partnerangeboten.

Buchungen werden automatisch generiert und der Gast erhält sofort seine Buchungsbestätigung mit allen relevanten Informationen und Zahlungsmodalitäten. Der Gastgeber kann sich bequem zurücklehnen, wir kümmern uns um alle administrativen Arbeiten einschliesslich dem Inkasso.

Für den Gastgeber muss nur noch bei Anreise des Gastes den Schlüssel übergeben.

Wir erheben kein Alleinvermietungsanspruch und buchen nur in freie Zeiten. Natürlich kann der Gastgeber auch weiterhin kostenfrei selbst vermieten.

Weitere Information finden Sie auf www.Mieten-am-Meer.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bestweb4you GmbH & Co. KG

Herr Mario Grevenrath

Bahnhofstrasse 6

26553 Dornum

Deutschland

fon ..: 0494933991634

web ..: https://www.mieten-am-Meer.de

email : webagent@badd.de

bestweb4you vermittelt mit unterschiedlichen Angeboten Ferienhäuser und Ferienwohnungen an der Nordseeküste und auf den Nordseeinseln

