Mit ihrem neuen Buch präsentiert MARA KANE einen ehrlichen und praktisch orientierten Ratgeber, der erschöpfte Menschen auf ihrem Weg zurück zu Gesundheit, Lebensfreude und innerer Kraft begleitet.

Die stille Epidemie – Burnout ist kein Einzelschicksal

Burnout betrifft Millionen – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Beruf. Hinter den Kulissen einer Leistungsgesellschaft, in der permanente Erreichbarkeit und Selbstoptimierung zum Alltag gehören, wächst die Zahl derjenigen, die sich ausgebrannt, müde und antriebslos fühlen.

„Burnout durchbrechen: Zurück zu innerer Stärke“ stellt sich diesem Tabuthema, entstigmatisiert das Leiden und betont: Burnout ist keine Schwäche, sondern eine verständliche Reaktion auf chronische Überforderung.

Die Autorin erzählt schonungslos offen von ihrem tiefsten Erschöpfungszustand und nimmt die Leserinnen und Leser mit auf ihre Reise zurück ins Leben. Ihre Geschichte zeigt, dass echte Heilung möglich ist – doch nicht durch oberflächliche Tipps, sondern durch tiefgehende Veränderungen in Körper, Geist und Alltag.

Körper, Geist, Ernährung: der ganzheitliche Heilungsweg

Was dieses Buch einzigartig macht, ist sein ganzheitlicher Ansatz: Statt sich allein auf Zeitmanagement oder reine Produktivitätssteigerung zu fokussieren, rückt die Autorin die biologische Basis von Gesundheit in den Mittelpunkt. Die Leserinnen und Leser erfahren, warum Schlaf, gezielte Ernährung und Nährstoffe unverzichtbare Bausteine für eine nachhaltige Genesung sind. So liefern Kapitel, die sich mit Darmgesundheit und Psyche bei Burnout oder der Bedeutung von gutem Schlaf beschäftigen, wissenschaftlich fundierte Hintergründe und zeigen, wie biochemische Prozesse unsere emotionale Widerstandskraft beeinflussen. Praxisnahe Techniken unterstützen die unmittelbare Stressreduktion: Sofort anwendbare Atemübungen, Achtsamkeitstools und ein ganzes Notfall-Kapitel mit einem „Erste-Hilfe-Koffer“ vermitteln konkrete Strategien für den Alltag, die auch in akuten Krisensituationen helfen.

Ehrlichkeit, Nähe und Glaubwürdigkeit – Ein Buch, das Mut macht

Der persönliche Erfahrungsbericht schafft Authentizität und Vertrauen. Die Leserinnen und Leser begegnen einer Autorin, die nicht bewertet oder belehrt, sondern versteht und begleitet. Mit einer seltenen Mischung aus Offenheit und Mitgefühl macht sie deutlich: Es gibt keinen schnellen Weg zurück, aber viele kleine Schritte, die gemeinsam Großes bewirken können. Dabei stehen praxiserprobte Lösungen im Vordergrund – keine theoretischen Ratschläge, sondern ein bodenständiger Werkzeugkoffer für mehr Selbstfürsorge, innere Ruhe und neue Zuversicht. Die umfangreichen Tipps zum Umgang mit digitalen Belastungen, zur Regulierung des Nervensystems oder zur ehrlichen Analyse von „Stresslösern“ wie Alkohol machen das Buch zu einem unverzichtbaren Begleiter für den Alltag.

Für wen ist dieses Buch?

„Burnout durchbrechen: Zurück zu innerer Stärke“ richtet sich an alle Menschen, die sich erschöpft, überfordert oder entfremdet von sich selbst fühlen und eine nachhaltige Veränderung anstreben – sei es nach einer persönlichen Krise, einer Burnout-Diagnose oder als Prävention. Auch Angehörige und Freunde erhalten wertvolle Einblicke, um Betroffene besser zu verstehen und unterstützend zur Seite zu stehen. Es verbindet schonungslose Ehrlichkeit mit pragmatischen Lösungen auf dem neuesten Stand der Wissenschaft.

„Burnout durchbrechen: Zurück zu innerer Stärke“ ist ab sofort bei Amazon als E-Book, Taschenbuch und gebundene Ausgabe auf Deutsch und Englisch erhältlich. Weitere Information unter https://marakane.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MARA KANE

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

Deutschland

fon ..: +49 (0) 33397 60519

fax ..: +49 (0) 33397 60529

web ..: https://marakane.de

email : info@marakane.de

Hinter dem Pseudonym MARA KANE verbirgt sich ein Zusammenschluss von verschiedenen Autoren, Fach-Journalisten, Wissenschaftlern, Gesundheitsexperten, Ernährungsberatern und Übersetzern sowie Betroffenen, die praktische Erfahrungen beisteuern.

Namensgeber und Initiatoren sind Marina und Ralph Kähne. Die beiden Autoren, Journalisten und Blogger leben und arbeiten in Wandlitz bei Berlin. Sie haben bereits zahlreiche Bücher und Ratgeber zu den Themen Gesundheit und Reisen veröffentlicht.

MARA KANE hat sich zur Aufgabe gemacht, zu verschiedenen Herausforderungen im Leben, Krankheiten und Leiden fundierte Hintergrundinformationen zur Verfügung zu stellen, umfassend zu beraten sowie innovative und praxiserprobte Lösungsansätze anzubieten. Dabei reicht das Spektrum von alltäglichen Herausforderungen wie Abnehmen und Gewichtsmanagement, dem Umgang mit Stress bis hin zu Zivilisationskrankheiten.

Pressekontakt:

Ralph Kähne

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

email : mail@marketing-effizient.de