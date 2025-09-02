Mercedes W123 – Oldtimer-Ikone, Teile mit Höchstpreisen in der Autoverwertung

Der Mercedes W123, intern als „123er Reihe“ bezeichnet, gilt als einer der größten Klassiker der Automobilgeschichte. Zwischen 1976 und 1985 wurden über 2,7 Millionen Fahrzeuge produziert – vom beliebten 200 D bis hin zum luxuriösen 280 E. Schon damals zeichnete sich die Baureihe durch ihre Robustheit, ihr zeitloses Design und den legendären Ruf der „Unzerstörbarkeit“ aus. Heute ist der W123 nicht nur ein begehrter Oldtimer, sondern auch ein gefragtes Objekt in der Autoverwertung.

Während viele Fahrzeuge ihrer Ära längst von den Straßen verschwunden sind, fahren weltweit noch Tausende Exemplare – besonders in Afrika, Osteuropa und dem Nahen Osten. Doch auch dort wird die Zahl der gut erhaltenen Modelle kleiner, was die Nachfrage nach Originalteilen kontinuierlich steigen lässt.

Zahlen und Fakten zum Mercedes W123

Produktionszeitraum: 1976–1985

1976–1985 Produktionsvolumen: Über 2,7 Millionen Fahrzeuge weltweit

Über 2,7 Millionen Fahrzeuge weltweit Karosserievarianten: Limousine, Coupé, T-Modell (Kombi), Langversion, Taxi- und Spezialumbauten

Limousine, Coupé, T-Modell (Kombi), Langversion, Taxi- und Spezialumbauten Motorenpalette: Vom sparsamen 200 D (55 PS) bis zum 280 E (185 PS)

Vom sparsamen 200 D (55 PS) bis zum 280 E (185 PS) Lebensdauer: Viele Fahrzeuge erreichten Laufleistungen von 500.000 bis über 1.000.000 km

Viele Fahrzeuge erreichten Laufleistungen von Restwerte: Selbst Unfall- oder Schrottfahrzeuge erzielen in der Verwertung 2.500 bis 7.500 € , je nach Modell und Zustand – Spitzenmodelle deutlich mehr

Selbst Unfall- oder Schrottfahrzeuge erzielen in der Verwertung , je nach Modell und Zustand – Spitzenmodelle deutlich mehr Recyclingquote: Über 90 % der Materialien lassen sich laut Umweltbundesamt wiederverwerten

Der W123 war nicht nur ein Auto, er wurde zu einem Symbol für Zuverlässigkeit und Beständigkeit – Werte, die ihn heute im Sammler- und Ersatzteilmarkt so wertvoll machen.

Tabelle 1: Übersicht der wichtigsten W123-Modelle und Baujahre

Die Mercedes W123-Baureihe gilt als eine der erfolgreichsten Serien der Marke und wurde in zahlreichen Varianten produziert. Vom beliebten Diesel-Taxi bis hin zum sportlichen Coupé oder dem innovativen T-Modell prägte sie den Ruf von Mercedes-Benz als Hersteller langlebiger und zuverlässiger Fahrzeuge. Besonders die Vielfalt der Modellvarianten machte den W123 weltweit attraktiv – sowohl für den Alltagseinsatz als auch heute im Sammlermarkt und bei der Autoverwertung. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Modelle, ihre Baujahre und besonderen Merkmale.

Modell Baujahre Besonderheiten 200 D / 220 D 1976–1985 Besonders beliebt als Taxi, extrem langlebig 240 D 1976–1985 Klassiker mit hoher Exportnachfrage 300 D 1976–1985 Robust, bis heute in Afrika gefragt 230 E / 250 1976–1985 Beliebt wegen Zuverlässigkeit und Komfort 280 E 1976–1985 Topmodell, sportlicher Charakter Coupé (C123) 1977–1985 Rarität, hohe Sammlerpreise T-Modell (S123) 1977–1985 Erster Mercedes-Kombi, sehr gefragt

Der W123 vereinte Faktoren, die ihn zur Ikone machten:

Zuverlässigkeit: Kaum ein Fahrzeug dieser Zeit erreichte ähnliche Laufleistungen.

Kaum ein Fahrzeug dieser Zeit erreichte ähnliche Laufleistungen. Design: Klare, elegante Linien machten ihn zum zeitlosen Klassiker.

Klare, elegante Linien machten ihn zum zeitlosen Klassiker. Vielfalt: Ob Limousine, Coupé oder Kombi – für jede Zielgruppe gab es ein Modell.

Ob Limousine, Coupé oder Kombi – für jede Zielgruppe gab es ein Modell. Taxi-Ikone: In Deutschland war er über Jahre hinweg das Taxi schlechthin, was sein Image prägte.

Diese Eigenschaften trugen dazu bei, dass der W123 bis heute ein Symbol für die „gute alte Mercedes-Qualität“ ist.

Tabelle 2: Wertvolle Bauteile des Mercedes W123 und ihre Erlöse

Die Nachfrage nach Originalteilen des Mercedes W123 ist seit Jahren ungebrochen. Restauratoren, Sammler und internationale Exporthändler zahlen Höchstpreise für Bauteile, die in anderen Fahrzeugen längst Mangelware sind. Besonders Motoren, Getriebe und Chromteile sind im In- und Ausland begehrt und erzielen auf dem Ersatzteilmarkt vielfach höhere Werte als erwartet. Auch Innenausstattung, Karosserieelemente und seltene Instrumente bringen beachtliche Summen. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Bauteile der W123-Baureihe und ihre durchschnittlichen Erlöse – ein klarer Beleg dafür, warum dieser Oldtimer selbst in der Autoverwertung als echtes Wertobjekt gilt.

Bauteil Beschreibung Ø Erlös (€) Motoren (300 D) Extrem langlebig, international stark gefragt 2.000–5.000 Getriebe Robust, Ersatzteil für Langläufer 800–1.500 Chromteile Stoßstangen, Zierleisten, Original-Optik 500–2.000 Sitze & Innenraum Leder/Velours, Sammlerobjekte 800–3.000 Tacho & Instrumente Selten, begehrt bei Restaurierungen 400–1.200 Karosserie Türen, Hauben, Kotflügel 1.000–3.500 Scheinwerfer Besonders frühe Modelle mit Bosch-Gläsern 400–1.000 Katalysatoren Edelmetalle Platin, Rhodium enthalten 700–1.500 Felgen Original-Alusätze, sehr gefragt 600–1.200 Komplettfahrzeuge Restauratoren zahlen Spitzenpreise 10.000–40.000

Diese Erlöse zeigen: Der W123 bleibt auch Jahrzehnte nach Produktionsende ein wertvolles Investment.

Internationale Nachfrage nach W123-Teilen

Der W123 ist ein Exportschlager im Bereich der Autoverwertung. Besonders gefragt sind seine Teile in:

Afrika: Der 240 D und 300 D gelten dort als unzerstörbare Arbeitstiere.

Der 240 D und 300 D gelten dort als unzerstörbare Arbeitstiere. Osteuropa: Hohe Nachfrage nach Karosserieteilen und Innenausstattung.

Hohe Nachfrage nach Karosserieteilen und Innenausstattung. USA: Coupés und 280 E-Modelle erzielen Höchstpreise auf dem Sammlermarkt.

Coupés und 280 E-Modelle erzielen Höchstpreise auf dem Sammlermarkt. Naher Osten: Ersatzteile sind dort begehrt, da viele Fahrzeuge im Alltagseinsatz bleiben.

In diesen Märkten erzielen Bauteile oft 30–50 % höhere Preise als in Deutschland – ein entscheidender Faktor für die Werthaltigkeit der Baureihe.

Tipps für Besitzer eines alten Mercedes W123

Ein alter Mercedes W123 ist längst kein gewöhnliches Altauto mehr, sondern ein begehrtes Kultobjekt mit erheblichem Restwert. Viele Fahrzeuge dieser Baureihe haben den Sprung vom Alltagsauto zum gesuchten Sammlerfahrzeug geschafft. Wer seinen W123 optimal verwerten möchte, sollte folgende Punkte berücksichtigen:

Einzelteile statt Komplettverkauf: Original-Motoren, Chromteile, Innenausstattung oder Instrumente bringen im Einzelverkauf oftmals mehrere Hundert bis Tausend Euro mehr als ein Komplettverkauf. Besonders seltene Bauteile wie originale Zierleisten oder Automatik-Getriebe sind international gefragt.

Original-Motoren, Chromteile, Innenausstattung oder Instrumente bringen im Einzelverkauf oftmals mehrere Hundert bis Tausend Euro mehr als ein Komplettverkauf. Besonders seltene Bauteile wie originale Zierleisten oder Automatik-Getriebe sind international gefragt. Exportmärkte nutzen: In Ländern wie Nigeria, Ägypten oder Osteuropa gilt der W123 bis heute als Symbol für Langlebigkeit. Händler zahlen dort Spitzenpreise – teils deutlich über dem deutschen Marktwert.

In Ländern wie Nigeria, Ägypten oder Osteuropa gilt der W123 bis heute als Symbol für Langlebigkeit. Händler zahlen dort Spitzenpreise – teils deutlich über dem deutschen Marktwert. Preisvergleiche anstellen: Angebote zwischen Recyclinghöfen, Online-Plattformen und spezialisierten Exporteuren können um mehrere Tausend Euro differieren. Ein gründlicher Vergleich lohnt sich also.

Angebote zwischen Recyclinghöfen, Online-Plattformen und spezialisierten Exporteuren können um mehrere Tausend Euro differieren. Ein gründlicher Vergleich lohnt sich also. Sammlerwert beachten: Spezielle Varianten wie Coupés, T-Modelle oder Motorversionen wie der 280 CE oder 300 D entwickeln stetig steigende Werte. Fahrzeuge im Originalzustand erzielen oft Höchstpreise bei Auktionen.

Wer sich die zeitintensive Vermarktung nicht zutraut, kann seinen Mercedes W123 direkt an spezialisierte Händler wie Schrottauto Verkaufen Nettetal abgeben. Dort übernehmen erfahrene Profis die gesamte Abwicklung – von der Abholung über die Bewertung bis hin zur transparenten Auszahlung. So wird der Restwert ohne Aufwand gesichert, während das Fahrzeug in professionelle Hände gelangt.

Fazit: Der Mercedes W123 bleibt Gold wert

Der Mercedes W123 ist nicht nur ein Klassiker mit Kultstatus, sondern auch ein lohnendes Objekt in der Autoverwertung. Mit Restwerten von 2.500 bis über 40.000 €, einer enormen Nachfrage nach Originalteilen und einer Recyclingquote von über 90 % zeigt er, wie Oldtimer-Ikonen auch heute noch bares Geld wert sind.

Sein zeitloses Design, die technische Robustheit und die internationale Fangemeinde machen den W123 zu einem Meilenstein der Automobilgeschichte – und zu einem der profitabelsten Fahrzeuge im Bereich Autoverwertung und Ersatzteilhandel.

Kurzzusammenfassung

Die Mercedes W123-Reihe gilt als eine der erfolgreichsten und langlebigsten Baureihen der Marke. Mit über 2,7 Millionen produzierten Fahrzeugen und einer hohen Nachfrage nach Originalteilen erzielt sie auch heute noch beachtliche Restwerte. Einzelne Komponenten wie Motoren, Getriebe oder Chromteile bringen in der Autoverwertung zwischen 1.000 und 7.500 €, während komplette Fahrzeuge für Restaurierungen bis zu 40.000 € erreichen können. Damit bleibt der W123 nicht nur eine Oldtimer-Ikone, sondern auch ein wirtschaftlich attraktives Wertobjekt für Sammler und den Ersatzteilhandel.

