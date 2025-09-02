BLOOH Solution plant den Vorstoß in Südamerika: Lithium- und Kupfer-Assets im Milliardenvolumen im Visier

Angesichts geopolitischer Spannungen und wachsender Nachfrage arbeitet BLOOH Solution an möglichen Akquisitionen in Südamerika – mit Fokus auf kritische Metalle wie Lithium und Kupfer.

Vancouver (BC) – BLOOH Solution Ltd. bestätigt, aktiv die Übernahme von zwei großen Rohstoffgruppen in Südamerika zu prüfen. Im Mittelpunkt stehen Lithium und Kupfer – ohne diese Metalle läuft weder Elektromobilität, noch Energiewende, noch Digitalisierung. Angesichts eskalierender geopolitischer Spannungen und wachsender Blockbildung zwischen Förderregionen sichert sich BLOOH damit frühzeitig den Zugriff auf die kritischen Ressourcen von morgen.

Die Zielgesellschaften kontrollieren substanzielle Vorkommen und sind Teil globaler Lieferketten. Mit einem Bankenkonsortium und zwei großen europäischen Investmentgesellschaften an Bord ist die Finanzierung abgesichert – inklusive Eigenkapital, Kreditlinien und potenzieller Exportfinanzierungen.

BLOOHs Vorsprung:

o First Mover Advantage – frühzeitige Positionierung in strategisch sensiblen Assets.

o Vertikale Kontrolle – vom Erz bis zum Endprodukt, einschließlich Recycling.

o KI-gestützte Ressourcenbewertung – Prognosen zu Marktwert, ESG-Impact und geopolitischem Risiko.

o Resiliente Architektur – Diversifizierung über Regionen, Technologien und Kapitalpartner.

o Politische Relevanz – Rohstoffsicherheit als Hebel für Handel, Klima und geopolitisches Gewicht.

„Wer heute Rohstoffe sichert, schreibt die Spielregeln von morgen“, sagt Catherine Hall, Head of Public Relations bei BLOOH Solution. „Unser Ansatz kombiniert KI, ESG und Kapitalstabilität – damit wir nicht nur reagieren, sondern die Märkte aktiv gestalten.“

BLOOH versteht Rohstoffe nicht als kurzfristige Handelsware, sondern als strategische Infrastruktur einer multipolaren Weltordnung. Mit diesen geplanten Akquisitionen könnte BLOOH zum zentralen Brückenbauer zwischen Rohstoffländern des globalen Südens und den Industrienationen Europas und Nordamerikas avancieren.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BLOOH Solution Ltd.

Frau Catherine Hall

Dunsmuir St 1055

V7X 1L4 Vancouver BC

Kanada

fon ..: +1 604 260 6692

web ..: https://blooh-solution.com

email : press@blooh-solution.com

BLOOH Solution Ltd. mit Sitz in Vancouver, BC, ist auf nachhaltige Rohstoffgewinnung und innovative Energiesysteme spezialisiert. Seit 2021 verfolgt das Unternehmen das Ziel, mit verantwortungsvollen Technologien und strategischen Partnerschaften die Transformation der globalen Energieversorgung voranzutreiben.

