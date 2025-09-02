BWH Hotels Central Europe wachsen um 14 neue Hotels im ersten Halbjahr 2025

Ein Plus von 14 Hotels mit einem Volumen von rund 1.400 Zimmern verzeichnen die BWH Hotels Central Europe im ersten Halbjahr 2025.

Von den hinzugewonnenen Häusern liegen zwölf in Deutschland und je ein Hotel in Kroatien und der Slowakei. Das Gros der neuen Partnerhotels im internationalen Hotelnetzwerk der BWH Hotels stammt aus dem Midscale-Segment, doch auch Anschlüsse im Upscale- sowie Luxury-Segment sind dabei – wie das Fünf-Sterne-Superior WorldHotel Luxury Hotel Antica auf der kroatischen Insel Hvar zeigt. Für eine Partnerschaft mit BWH Hotels Central Europe haben sich Multihotelbetreiber wie beepartment, LFPI und Provent Hotels entschieden, aber auch individuelle Eigentümerinnen und Eigentümer. Die Vielfalt der Neuzugänge im internationalen Hotelnetzwerk spiegelt sich zudem auch geografisch wider und reicht von Städten wie Wilhelmshaven, Köln und Stuttgart bis hin zu Urlaubsregionen wie dem Sauerland, den Bayerischen Alpen und dem Adriatischen Meer. Für das zweite Halbjahr 2025 rechnen die BWH Hotels mit einer stabilen Nachfrage, vorzugsweise im Bereich der individuell geführten Bestandshotels; darüber hinaus werden Reaktivierungen bestehender Hotelimmobilien im oberen Mittel- und Oberklassesegment erwartet.

Hotels schärfen eigene Identität im internationalen Hotelnetzwerk

„Das anhaltende Wachstum unserer BWH Hotels ist für uns ein Zeichen dafür, dass vor allem individuelle Hotels großen Wert darauf legen, ihre oft über Jahre und Jahrzehnte aufgebaute Identität zu behalten und gleichzeitig die Vorteile eines starken Hotelnetzwerks zu nutzen“, sagt Marcus Smola, Geschäftsführer BWH Hotels Central Europe. „Im Rahmen der BWH Hotels erleben Hoteliers einen maßgeschneiderten Support auf ganzer Linie, der es ihnen ermöglicht, sie selbst zu bleiben. Und mehr noch: Wir entlasten Hotels etwa in den Bereichen des Business Development oder Human Resource, so dass sie sich noch stärker als bisher darauf konzentrieren können, die eigene Identität weiter zu schärfen.“

Neue BWH Hotels von Wilhelmshaven bis zur Adria

Zu den zwölf Neuzugängen in Deutschland zählen unter anderem das Aiden by Best Western Velbert, das Mountain View Hotel Willingen oder das Hotel Feuriger Tatzlwurm Berghotel & Spa in Oberaudorf. Auf die Attraktivität der internationalen Vertriebskanäle sowie die hohe Service- und Beratungskompetenz der BWH Hotels greifen zudem nun auch das Best Western Plus Hotel Dresden, das Berghotel Hammersbach in Grainau, das Hotel Azenberg in Stuttgart, das Best Western Hotel President in Bonn, das Best Western Conference Airporthotel Frankfurt Mörfelden, das Best Western Hotel Erlangen, das Hopper Hotel St. Josef in Köln, das Loftstyle Hotel Gerlingen und das Sure Hotel by Best Western Wilhemshaven City zu. In Kroatien freuen sich die BWH Hotels über das „Adults Only“ 5-Sterne Hotel Antica – unter dem Dach der WorldHotels Luxury Collection – und in der Slowakei hat sich das Best Western Hotel Presov angeschlossen.

