Schädlingsfreie Räume für Unternehmen und Privatpersonen

Schädlingsfrei in Norddeutschland: HHS bietet schnelle, nachhaltige Lösungen für Unternehmen & Privathaushalte. Zuverlässig, umweltfreundlich und kundenorientiert.

Schädlinge wie Ratten oder Kakerlaken sind nicht nur eklig, sondern können auch Gebäude befallen und diese stark beschädigen. Außerdem stellen sie ein großes Gesundheitsrisiko dar, da sie Krankheiten übertragen und Lebensmittel kontaminieren. Für ein gesundes und hygienisches Umfeld ist eine effektive Schädlingsbekämpfung von äußerster Bedeutung, um das Wohlbefinden der Mitarbeiter und Kunden nicht zu gefährden.

HHS Schädlingsbekämpfung sorgt für eine zuverlässige und schnelle Bekämpfung der Schädlinge mit maßgeschneiderten Lösungen. Die Firma hat ihren Sitz in Oldenburg und weitere Standorte in Norddeutschland. Zum Einsatzgebiet der Schädlingsbekämpfer zählt die Region von Oldenburg bis Wilhelmshaven sowie von Bremen bis Emden. Das Team hat jahrelange Erfahrung im Bereich der Schädlingsbekämpfung und bietet nachhaltige Lösungen, damit gewerbliche Immobilien und private Häuser langzeitlich schädlingsfrei bleiben.

Die HHS Schädlingsbekämpfung zeichnet sich vor allem durch ihre Verlässlichkeit, Schnelligkeit und kundenorientierte Beratung aus. Nur geschultes Personal wie etwa IHK-geprüfte Schädlingsbekämpfer gehören zum Team der Firma, die sich kontinuierlich weiterbilden, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ebenfalls werden fortgeschrittene Technik und Methoden verwendet, um Schädlinge loszuwerden. Kunden der HHS Schädlingsbekämpfung schätzen dabei vor allem die schnelle Reaktionszeit des Teams mit kurzfristigen Vor-Ort-Analysen und Sofortmaßnahmen. HHS Schädlingsbekämpfung legt viel Wert auf die Bereitstellung von umweltfreundlichen Lösungen, gerade um Kinder und Haustiere nicht zu gefährden.

Zur Arbeit des Teams gehört übrigens nicht nur die Bekämpfung des akuten Befalls, sondern auch eine ausgeklügelte Prävention und die Absicherung gegen einen Neubefall. Der Service wird sowohl für Privathaushalte als auch für Gastronomen oder Unternehmen angeboten. Dabei ist es ganz egal, um welche Art von Schädlingen es sich handelt, die Firma bekämpft unter anderem Ameisen, Mäuse, Ratten, Kakerlaken, Bettwanzen und Marder. Zusätzlich hilft sie bei der Abwehr von Tauben und bei der Entfernung von Wespennestern.

Für Unternehmen, die HACCP-pflichtig sind, bietet die HHS Schädlingsbekämpfung umfassende Lösungen an. Zum Service gehören zum Beispiel eine Gefahrenanalyse, eine Bestimmung kritischer Kontrollpunkte, eine Einrichtung von Überwachungsmaßnahmen und die detaillierte Dokumentation aller Verfahren. Die angebotenen Maßnahmen sind besonders praxisnah, damit der laufende Betrieb des Unternehmens nicht gestört wird.

Um mit der HHS Schädlingsbekämpfung in Kontakt zu treten, können Unternehmen oder Privatpersonen das Formular auf der Webseite verwenden oder telefonisch einen Termin vereinbaren. Anschließend folgt die Beratung, in der zusammen mit den Kunden nach persönlich zugeschnittenen Lösungen für individuelle Umstände gesucht wird. Die HHS Schädlingsbekämpfung arbeitet schnell, fachgerecht, effektiv und extrem zuversichtlich. Mit dem Service der Firma bleiben Betriebe auf dem höchsten hygienischen Niveau.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HHS Schädlingsbekämpfung Oldenburg

Herr Tobias Prange

Bahnhofsallee 424b

26133 Oldenburg

Deutschland

fon ..: +49 4224 8001191

web ..: https://hhs-schaedlingsbekaempfung-oldenburg.de/

email : ib@hhs-schaedlingsbekaempfung.de

