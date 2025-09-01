Psychotherapie, Mikrobiom & Heilkraft – eine neue therapeutische Synthese aus Kiel

Ein Gespräch mit Heilpraktiker Dr. Henning Zitscher über PSET und Mikrobiologische Kur – zwei Verfahren, die Körper und Geist wieder in Einklang bringen sollen.

„Wer heilt, hat nicht nur recht – sondern auch erkannt“, beginnt Dr. sc.agr. Henning Zitscher, Heilpraktiker für Psychotherapie und Naturheilkunde mit Praxis in Kiel, als er die Grundidee seiner Psychosomatischen Erkenntnistherapie (PSET) erläutert.

Herr Dr. Zitscher, was genau ist die PSET? PSET ist ein von mir entwickelter Therapieansatz, gespeist aus östlicher Psychologie und westlicher Psychosomatik. Es geht um Erkenntnisprozesse – nicht allein im Sinne rationalen Verstehens, sondern im Erleben heilsamer Geisteszustände. Meditation im klassischen Sinne steht dabei weniger im Fokus. Vielmehr sind es kontemplative Prozesse, bei denen das Gefühl als Wegweiser dient – eine Art achtsame Selbstwahrnehmung, wie sie auch in der Psychosomatik relevant ist.

Was unterscheidet PSET von klassischer Psychotherapie? Der Fokus liegt auf der Selbsterfahrung des Patienten. Ich agiere in dieser Rolle nicht als herkömmlicher Therapeut, sondern als Impulsgeber für eine selbstauflösende Wahrnehmung. Die PSET öffnet Räume, in denen Gefühle klarer, Träume intensiver und innere Reaktionen gelassener werden – deutliche Hinweise auf eine vertiefte Verbindung zur eigenen Heilkraft. Die Grundlage dafür bildet mein Ansatz als Heilpraktiker für Psychosomatik, den ich vor rund zehn Jahren in Kiel ins Leben gerufen habe.

Und wie passt die Mikrobiologische Kur dazu? Ganz wunderbar. Diese naturheilkundliche Methode unterstützt die körperliche Reinigung und Regulation, insbesondere des Darms. In meiner Praxis arbeite ich mit therapeutischen Bakterien, Fastenkuren, Diätkonzepten und pflanzlichen Wirkstoffen. Der Darm steht dabei nicht nur für körperliche Balance – auch psychosomatisch ist das „Bauchgefühl“ eine zentrale Ressource. Wer mehr erfahren möchte, findet Details zur Mikrobiologischen Kur in Kiel auf meiner Website.

Greifen PSET und Mikrobiologische Kur ineinander? Ja, unbedingt. Geistige Erkenntnis und körperliche Stabilisierung sind zwei Seiten derselben Medaille. Viele meiner Patienten – etwa mit Neurodermitis, Rheuma oder Reizdarm – profitieren von dieser kombinierten Herangehensweise. Gerade chronisch-entzündliche Erkrankungen verlangen eine Therapie, die auf mehreren Ebenen greift.

Wie fanden Sie zu dieser Synthese? Mein Weg führte über die Agrarwissenschaft und die IT zur Heilkunde. Diese Übergänge waren keine Brüche, sondern folgerichtig – es ging immer um Systeme, Muster und Beziehungen. In traditionellen Heiltraditionen stieß ich auf drei zentrale Prinzipien: Reinigung, Wirkstoffe und geistige Heilung. Sie bilden heute das Fundament meiner Naturheilkunde in Kiel.

Gibt es dabei auch spirituelle Komponenten? In bestimmten Fällen, ja – stets frei von esoterischen Dogmen. Wenn ein Patient den Wunsch äußert, seine therapeutische Reise durch symbolhafte Impulse zu ergänzen, kann dies achtsam eingebunden werden. Entscheidend ist nicht der Gegenstand an sich, sondern die innere Bedeutung, die er für den Heilungsprozess trägt. Die Resonanz zu dem was in uns wahrnimmt steht im Mittelpunkt.

Was ist Ihr therapeutisches Ziel? Ich möchte Lebensführung transformieren – nicht nur Symptome lindern. Sowohl psychische Beschwerden wie Angst, Depression oder Grübelzwang als auch körperliche Symptome werden durch die Kombination aus Psychotherapie und mikrobiologischer Sanierung in Balance gebracht. So entsteht nicht nur Linderung – sondern oft auch ein tieferes Selbstverständnis.

Ihr Schlusswort? Heilkraft ist keine Ressource, die man besitzt. Sie entsteht im Kontakt, in der Perspektive und in der Offenheit für Veränderung. Genau darin liegt mein Schwerpunkt als Heilpraktiker für Psychotherapie und chronische Erkrankungen in Kiel.

