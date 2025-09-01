Neuerscheinung: „Embodiment verstehen und anwenden“

Neuer Ratgeber: Embodiment verstehen und anwenden zeigt, wie Körperintelligenz hilft, Stress zu regulieren, Klarheit zu gewinnen und im Alltag selbstwirksam zu handeln.

Selbsthilfe Ratgeber für den Alltag „Embodiment verstehen und anwenden“ – Neuerscheinung

Mit _Embodiment verstehen und anwenden_ erscheint ein neuer Ratgeber, der greifbare Methoden aus der Embodiment-Praxis vermittelt – zugeschnitten auf den modernen Alltag. Das Buch zeigt, wie körperliches Erleben und Wahrnehmen als Ressource genutzt werden kann, um Stress zu bewältigen, Präsenz zu stärken und innere Klarheit zu fördern. Zum Buch gibt es ein Tagesseminar von Klaus Kampmann. Darin erfahren und üben die Teilnehmer weitere Kniffe zur Selbstregulation.

Was das Buch bietet: Ein praxisnaher Kompass für alle, die mit Körperintelligenz besser leben und arbeiten wollen.

* Körper & Alltag verbinden: Konkrete Übungen zur bewussten Haltung, Atmung und Bewegung, die sofort in den Alltag integriert werden können.

* Stressregulation ohne Fachsprache: Alle Techniken sind leicht verständlich und ohne Vorkenntnisse anwendbar – ideal für Beruf, Familie oder Freizeit.

* Selbstwirksamkeit erleben: Leser*innen lernen, ihren Körper als verlässliche Intelligenzquelle zu nutzen – etwa in Entscheidungssituationen oder beim Umgang mit Anspannung.

* Im Buch ist ein Link zu weiteren Übungsblättern

Zielgruppe:

Das Buch richtet sich an Menschen, die sich nach mehr Gelassenheit, Klarheit und handfesten Strategien im Alltag sehnen – ganz ohne psychologische Vorkenntnisse. Ob im Homeoffice, in beruflichen Stressphasen oder im familiären Alltag: Die Methoden lassen sich sofort einsetzen.

Warum es jetzt wichtig ist:

Unsere Lebenswirklichkeit ist geprägt von Termindruck, digitalen Reizen und innerer Zerrissenheit. _Embodiment verstehen und anwenden_ bietet einen bodenständigen, körperbasierten Ansatz, um genau hier wirksam entgegenzusteuern – und das mit nur wenigen Minuten Praxis am Tag.

Autor _Klaus Kampmann_ – bekannt für seine verständlich-praxisnahen Ratgeber -, führt mit diesem Buch erstmals systematisch in das Thema Embodiment ein – ohne theoretischen Ballast, dafür mit vielen Alltagstools.

Buchdaten auf einen Blick:

* Titel: _Embodiment verstehen und anwenden_

* _ISBN: 9783819752186_

* _100 Seiten 13,5 x 20,5 cm_

* _Verkaufspreis: 12,45EUR_

* Autor: Klaus Kampmann

* Versand über epubli, inklusive Leseprobe online verfügbar Embodiment verstehen & anwenden von Klaus Kampmann – Buch – epubli

Klaus Kampmann ist Gründer und Inhaber von Kampmann Coaching. Mit seiner inspirierenden Botschaft begleitet er seit 2006 Unternehmer, Führungskräfte und Teams auf dem Weg zu mehr Klarheit, Stärke und Selbstwirksamkeit. In seinen Büchern, mitreißenden Vorträgen, interaktiven Seminaren und praxisnahen Workshops zeigt er, wie Menschen ihre inneren Ressourcen neu entdecken, Resilienz entwickeln und ihr volles Potenzial entfalten können. Kampmann steht für nachhaltige Veränderung, die nicht nur motiviert – sondern bewegt.



