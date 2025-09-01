PENTAC Polymer bei Welt der Wunder – Kunststoff neu gedacht

Vom Abfall zum Rohstoff – der ReCompounding-Prozess

Kunststoff ist allgegenwärtig – in Verpackungen, Autos, Haushaltsgeräten. Die Frage ist nicht allein, wie wir weniger davon verwenden, sondern wie wir mit den Materialien umgehen, die bereits im Umlauf sind. Die neue TV-Dokumentation auf Welt der Wunder zeigt, wie die PENTAC Polymer GmbH mit über 30 Jahren Erfahrung im Kunststoffrecycling hochwertige ReCompounds herstellt – und so dazu beiträgt, Ressourcen zu schonen, CO?-Emissionen zu senken und den Werkstoff Kunststoff neu zu bewerten.

– Sendetermin: 03.09.2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

– Online: Ab 20:15 Uhr auch auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder – https://www.youtube.com/@WeltderWunder

Die Doku führt mitten in die Produktionshallen von PENTAC: Schredder, Extruder, Labore – hier beginnt der Weg vom industriellen Kunststoffabfall hin zu einem hochwertigen Material, das in vielen Branchen wiederverwendet werden kann.

Leiter des Produkt Managements & Materialentwicklung Georgios Passas erklärt anschaulich, wie ReCompounds entstehen und warum PENTAC ausschließlich mit industriellen Abfällen arbeitet. Lange galten diese Materialien als zweite Wahl – heute sind sie gefragte Werkstoffe für anspruchsvolle Anwendungen, vom technischen Bauteil bis hin zu Komponenten für die Automobil- und Elektroindustrie.

Tradition und Innovation – ein Familienunternehmen im Wandel

Timo Flad, Head of Sales Europe / Head of Marketing, erzählt die Geschichte des Unternehmens: Seit über drei Jahrzehnten arbeitet PENTAC in zwei Bereichen – Virgin Grades (Neuware) und ReCompounds (hochwertige Rezyklate). Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Materialien sieht er nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance, die Leistungsfähigkeit von ReCompounds zu beweisen.

Im Labor führt Gregor Siegert durch die Qualitätskontrolle: Jede Charge wird getestet, analysiert und dokumentiert, um höchste Standards zu garantieren.

Nachhaltigkeit mit System – Car-to-Car-Recycling

Ein besonderes Zukunftsthema ist das Car-to-Car-Recycling: Kunststoffe aus ausgedienten Fahrzeugen werden so aufbereitet, dass sie in neuen Fahrzeugen oft für denselben Zweck wieder eingesetzt werden können. Passas und Flad betonen, dass bei PENTAC Nachhaltigkeit kein Schlagwort ist, sondern gelebte Praxis – nachgewiesen durch unabhängige Zertifizierungen des Süddeutschen Kunststoffzentrums (SKZ). Dies hilft die verbesserten CO?-Bilanzen zu belegen.

Ausblick – Kunststoff im Kreislauf halten

Am Ende steht die Erkenntnis: Kunststoffe werden noch lange Teil unseres Alltags sein. Entscheidend ist, wie wir sie im Kreislauf halten – und wie Unternehmen wie PENTAC Polymer mit Know-how, Technologie und Leidenschaft daran arbeiten, aus vermeintlichem Abfall wertvolle Ressourcen zu schaffen.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter: https://pentac.de/

