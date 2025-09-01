Lebkuchen Schmidt – „Lebkuchen des Jahres“ mit Wildheidelbeere und Marzipan

Nürnberger Traditionshaus Schmidt startet in die Lebkuchensaison

Pünktlich zum Start der diesjährigen Lebkuchen-Saison bringt der Nürnberger Traditionshersteller Schmidt seinen „Lebkuchen des Jahres“ auf den Markt: die „Wildheidelbeere-Marzipan-Elise“ als außergewöhnliche Neuinterpretation des weltberühmten Klassikers.

Mit dem „Lebkuchen des Jahres“ beweisen die Schmidt-Bäckermeister regelmäßig, wie perfekt sich Handwerkskunst und Innovationsgeist ergänzen können. Da die Nürnberger Lebkuchen seit jeher das Beste aus der gesamten Welt vereinen, begibt sich Schmidt seit 2023 zudem mit der „Südlichen Elise“ mit sizilianischer Blutorange und 2024 mit dem „Elisen-Schatz“ mit Jamaika-Rum auf Entdeckungsreise nach den besten und genussvollsten Zutaten aus allen Teilen der Erde. Und weil Marzipan als einer der beliebtesten Bestandteile der Weihnachtsbäckerei gilt, entstand die Idee, diese Zutat auf Mandelbasis als Grundlage für den „Lebkuchen des Jahres“ 2025 zu verwenden und mit einer fruchtigen Komponente zu verbinden. Nach vielen Back- und Geschmacksproben in der hauseigenen Versuchsbackstube wurde schließlich eine Wildheidelbeer-Art gefunden, deren handgepflückte, dunkle Früchte hervorragend zum Marzipan passen.

Der „Wildheidelbeere-Marzipan-Elise“ ist ab sofort für 10,90 Euro pro 290-Gramm-Packung erhältlich. Besonders attraktiv sind die 3er- und 6er-Sets, bei denen mit einem Preisvorteil von bis zu 18 Prozent die gesamte Elisen-Kollektion in der charakteristischen Sechseck-Verpackung beliebig kombiniert werden kann. Traditionell eröffnet Schmidt am ersten Samstag im September die Lebkuchen-Saison in Nürnberg am Hauptmarkt sowie am Firmensitz in der Zollhausstraße.

Lebkuchen-Schmidt ist der erste Lebkuchen-Hersteller, der mit dem ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften zertifiziert wurde. Damit wird die kontinuierliche Nachhaltigkeits-Strategie von Schmidt offiziell anerkannt. Dazu gehört etwa der Einsatz von Strom aus regenerativen Energien, die Verwendung von Fairtrade-Kakaobohnen sowie nachhaltig angebautem Zimt, der klimafreundliche Versand oder das Engagement für Bienen am Werksgelände.

Weitere Informationen unter: https://www.lebkuchen-schmidt.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lebkuchen Schmidt GmbH & Co KG

Herr Andreas Hock

Zollhausstraße 30

90469 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911/89 66 268

web ..: https://www.lebkuchen-schmidt.com/

email : andreas-hock@lebkuchen-schmidt.com

.

Pressekontakt:

Lebkuchen Schmidt GmbH & Co KG

Herr Andreas Hock

Zollhausstraße 30

90469 Nürnberg

fon ..: 0911/89 66 268

web ..: https://www.lebkuchen-schmidt.com/

email : andreas-hock@lebkuchen-schmidt.com