MEHR VERMÖGEN Schweiz – Die erste Schweizer Immobilien-Vermögensberatung

Schliessen Sie Ihre Vorsorgelücke mit Kapitalanlage-Immobilien.

Zürich, August 2025 – MEHR VERMÖGEN Schweiz ist die erste Immobilien-Vermögensberatung des Landes, die sich ausschliesslich auf den systematischen Vermögensaufbau mit vermieteten Kapitalanlage-Immobilien in Deutschland konzentriert. Ziel ist es, Schweizerinnen und Schweizern eine effiziente Möglichkeit zu bieten, mit deutlich weniger Eigenkapital und geringeren Hürden nachhaltig Vermögen aufzubauen – und dabei gleichzeitig die eigene Vorsorgelücke zu schliessen. Ein entscheidender Vorteil: In Deutschland können Schweizer Anleger oft schon ab rund 15’000 CHF Eigenkapital in renditestarke Immobilien investieren – ein Betrag, der in der Schweiz kaum für den Kauf einer kleinen Wohnung ausreichen würde. Das macht den Immobilienmarkt in Deutschland zu einer attraktiven Chance für den langfristigen Vermögensaufbau bei gleichzeitig minimalen Risiken. Denn auch in Deutschland ist die Wohnungsnot gross und spitzt sich weiter zu.

Warum Deutschland?

Kapitalanlage-Immobilien im „grossen Kanton“ bieten für Anleger aus der Schweiz gleich mehrere bedeutende Vorteile:

? Geringere Eigenkapitalanforderungen ab ca. 15’000 CHF

? Es gibt Banken die auch Käufer aus der Schweiz finanziert

? Attraktive Renditen dank stabiler Mietmärkte und stetig steigender Immobilienpreise

? Breites Angebot geprüfter Objekte in verschiedenen Regionen

? Rechtliche und steuerliche Planbarkeit

? Wertvolle Steuervorteile

MEHR VERMÖGEN begleitet seine Kundinnen und Kunden durch den gesamten Prozess: von der individuellen Bedarfsanalyse über die Finanzierungsgestaltung bis hin zur Objektselektion und Kaufabwicklung. Mit Fingerspitzengefühl, Transparenz und Fachkompetenz entstehen massgeschneiderte Lösungen, die nicht nur Rendite sichern, sondern langfristig zur finanziellen Freiheit beitragen. Im Vordergrund steht das Wohl des Kunden und das die Investition ein Leben lang Sinn macht. Hier helfen über 20 Jahre Erfahrung im Immobilien-Business. Immobilien als strategische Vorsorge Der Beratungsansatz zielt darauf ab, Immobilien als solide und inflationsgeschützte Basis für die Altersvorsorge zu nutzen. So lässt sich die Vorsorgelücke gezielt schliessen – mit einem Investment, das Monat für Monat Mieteinnahmen generiert und gleichzeitig im Wert steigt. Nach und nach können Sie so ein echtes Immobilien-Vermögen aufbauen und von Ihren Mietern bezahlen lassen. MEHR VERMÖGEN Schweiz ist Pionier im Bereich der Immobilien-Vermögensberatung und Marktführer in der Vermittlung von Kapitalanlage-Immobilien in Deutschland für Schweizer Anleger. Das Unternehmen setzt auf eine klare Strategie: Vermögensaufbau durch Immobilien, die zu den persönlichen Zielen, der finanziellen Situation und der Vorsorgeplanung der Kunden passen.

Website: https://mehrvermoegen.ch

Public Relations Kontakt: Monika Gruber (Kommunikationsfachfrau) m.gruber@mehrvermoegen.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MEHR VERMÖGEN Schweiz

Frau Monika Gruber

Seebnerstrasse 3

8185 Winkel

Schweiz

fon ..: +41 77 280 04 11

web ..: https://mehrvermoegen.ch/

email : office@mehrvermoegen.ch

Pressekontakt:

MEHR VERMÖGEN Schweiz

Frau Monika Gruber

Seebnerstrasse 3

8185 Winkel

fon ..: +41 77 280 04 11

web ..: https://mehrvermoegen.ch/

email : office@mehrvermoegen.ch