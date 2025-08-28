ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe beim Computerschrott Recycling in Nürnberg – Datensicherheit

ProCoReX Europe GmbH revolutioniert das Computerschrott Recycling in Nürnberg mit zerti-fizierten Prozessen, höchster Datensicherheit und nachhaltigen Entsorgungslösungen für Unter-nehmen und Behörden

Die ProCoReX Europe GmbH, einer der führenden Anbieter für zertifizierte IT-Entsorgung und Datenträgervernichtung, setzt mit ihrem Angebot für Computerschrott Recycling in Nürnberg neue Standards in den Bereichen Datensicherheit und Umweltschutz. Unternehmen, Behörden und Organisationen profitieren von einem ganzheitlichen Service, der kompromisslose Sicherheit und nachhaltige Entsorgungslösungen vereint.

Mit dem stetig wachsenden Bedarf an professionellem Computerschrott Recycling in Nürn-berg steigt auch die Verantwortung für den Schutz sensibler Daten und die nachhaltige Behand-lung von Elektroschrott. ProCoReX Europe GmbH begegnet diesen Herausforderungen mit zerti-fizierten Prozessen nach DIN Norm 66399, die eine sichere und vollständige Datenträgervernich-tung garantieren. Von der fachgerechten Abholung über die transparente Dokumentation bis zur endgültigen Vernichtung – sämtliche Schritte sind darauf ausgerichtet, die höchsten Sicherheits-standards einzuhalten und gleichzeitig die Umwelt zu schützen.

„Wir garantieren Ihnen zertifizierte Sicherheit – von der Abholung bis zur Vernichtung Ihrer Da-tenträger. Mit ProCoReX sind Ihre Daten und Geräte in besten Händen“, betont die Geschäftslei-tung von ProCoReX Europe GmbH. Das Unternehmen legt besonderen Wert darauf, dass alle Mitarbeitenden regelmäßig geschult werden und die Prozesse kontinuierlich weiterentwickelt werden, um den aktuellen Anforderungen an Datenschutz und Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Das Thema Computerschrott Recycling in Nürnberg gewinnt nicht nur aus ökologischer Sicht an Bedeutung, sondern ist auch ein zentraler Aspekt der gesellschaftlichen Verantwortung. Elekt-roschrott enthält wertvolle Rohstoffe, aber auch gefährliche Substanzen, die bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt belasten können. ProCoReX Europe GmbH setzt deshalb auf umwelt-freundliche Recyclingverfahren, die Ressourcen schonen und die Wiederverwertung von Mate-rialien fördern. Durch die Zusammenarbeit mit zertifizierten Partnerunternehmen wird gewähr-leistet, dass sämtliche Komponenten fachgerecht recycelt oder entsorgt werden.

Neben dem Schutz der Umwelt engagiert sich ProCoReX Europe GmbH auch für soziale Verant-wortung. Ein Teil der Erlöse aus dem Computerschrott Recycling in Nürnberg fließt in Auf-forstungsprojekte und Spenden an gemeinnützige Organisationen. So trägt das Unternehmen ak-tiv zur Verbesserung der Lebensqualität in der Welt bei und setzt ein Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften.

Transparenz steht bei ProCoReX Europe GmbH an oberster Stelle. Kundinnen und Kunden erhal-ten zu jedem Schritt der Entsorgung eine lückenlose Dokumentation, die alle relevanten Umwelt-schutzmaßnahmen und Sicherheitsaspekte nachvollziehbar macht. Die Einhaltung der DIN Norm 66399 ist dabei ebenso selbstverständlich wie die kontinuierliche Kontrolle aller Prozesse.

Mit seinem umfassenden Serviceangebot im Bereich Computerschrott Recycling in Nürnberg richtet sich ProCoReX Europe GmbH gezielt an umweltbewusste Unternehmen, Behörden und Organisationen, die Wert auf nachhaltige Entsorgungsmethoden und höchste Datensicherheit legen. Das Unternehmen versteht sich als verlässlicher Partner für alle, die ihre IT-Altgeräte ver-antwortungsvoll und gesetzeskonform entsorgen möchten.

Weitere Informationen zum Computerschrott Recycling in Nürnberg und den nachhaltigen Entsorgungslösungen der ProCoReX Europe GmbH erhalten Interessierte auf Anfrage direkt beim Unternehmen. Vertrauen Sie auf zertifizierte Prozesse, transparente Abläufe und ein enga-giertes Team, das Ihre Daten und die Umwelt schützt.

Computerschrott Recycling in Nürnberg – Ihre Daten. Unsere Verantwortung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/nuernberg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

