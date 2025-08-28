VENUS Berlin 2025: Wo Erotlk auf Lifestyle und internationale Stars trifft

Das deutsche Messe-Highlight des Jahres

Berlin, August 2025

Vom 25. bis 28. September 2025 wird Berlin wieder zum Hotspot für alle, die Lust auf mehr haben: Auf der VENUS Berlin treffen Erotlk, Lifestyle und Trends auf spektakuläre Shows und jede Menge Stars zum Anfassen. Kein Wunder, dass jährlich mehr als 30.000 Besucher in die Messehallen unterm Funkturm strömen.

Die Highlights der VENUS Berlin 2025:

„Erotlk zum Anfassen“ heißt es wieder am Freitag den 26. September.

Hier bietet die Venus in Zusammenarbeit mit dem Berliner Blindenverein ABSV zwei Führungen für blinde und sehbehinderte Menschen über die größte Messe für Adult Entertainment in Europa an. Es werden mehrere Stände besucht, wo Anfassen dazu gehört. Hier erleben die Teilnehmer Sachen, die die normalen Besucher nicht erleben dürfen. Geführt werden die Venaus-Fans von der bekannten Hamburger drag-Queen Ella Mortadella. Mit viel Witz und Charme führt der Travestiestar seine Schützlinge über die Messe.

Toll ist, dass die blinden Venusianer keinen Euro Eintritt bezahlen müssen. Alles sponsort die Venus GmbH – Herzlichen Dank!!!

Erotlk & Lifestyle zum Anfassen: Love Toys, Unterwäsche, Fetisch-Accessoires und Beauty-Produkte aus aller Welt – von verspielt bis kinky. In der großen Shopping Area präsentieren internationale Marken ihre Neuheiten.

Live-Shows & Stars hautnah: Internationale Top-Acts, aufregende Performances sorgen für unvergessliche Live-Erlebnisse in der Show Area.

In diesem Jahr mit einem komplett neuen Showkonzept: Der VENUS Cube ist die neue zentrale Bühne in Halle 18 – offen, futuristisch und von drei Seiten sichtbar!

Selfies & Autogramme: Internationale E-Stars, Reality-Stars, Influencerinnen, Influencer und Creator freuen sich auf Meet & Greets und Selfies mit den Besucher*innen. In der Fan-Area (Camgirl Zone) warten bekannte Cam-Girls auf ihre Fans & Follower.

Kinky VENUS: Alles rund um Fetisch, Latex und Co. – für Einsteigerinnen, Einsteiger und Profis.

Men Strip Area: Stripshows mit professionellen Tänzern sorgen für zusätzliche Unterhaltung.

Queer Space: Eine eigene Bühne und Community-Zone bringt LGBTQIA+ Themen, kreative Shows und spannende Talks auf die VENUS.

Food & Drinks: Bars, Food Trucks und Chill-out-Bereiche bieten Raum für Pausen und Genussmomente.

Mit über 250 Ausstellern aus 40 Ländern bleibt die VENUS Berlin auch 2025 Europas aufregendste Messe für Lust, Lifestyle und Entertainment. Internationale Stars, Creator, Influencer*innen und Reality-TV-Persönlichkeiten treffen hier auf ihre Fans und feiern gemeinsam die Vielfalt der Branche.

Veranstaltungsdaten:

25. bis 28. September 2025

Messehallen unter dem Funkturm, Berlin

Tickets und aktuelle Details zur Messe gibt es hier: www.venus-berlin.com

VENUS Berlin GmbH

Die VENUS Berlin präsentiert seit 1997 alljährlich Trends und Neuheiten aus den Bereichen Erotlk und Lifestyle. Mit über 250 Ausstellern aus 40 Ländern ist sie die größte internationale Fachmesse dieser Art. In den Messehallen unterm Funkturm stellen Produzenten und Großhändler ihre Dienstleistungen und Produkte aus den Bereichen Mode und Lovetoys vor. Sie alle nutzen die Aufmerksamkeit von mehr als 30.000 Besuchern, die jedes Jahr von der Mischung aus professioneller Produktinformation an den Ständen und erotischer Unterhaltung auf den Showbühnen angezogen werden. Die international bekannte Messe lockt jährlich Besucher, Fachbesucher und Medien aus aller Welt nach Berlin.

Quelle: Pressebüro Venus Berlin/ Maren Hasenclever

