Bavaria Fernreisen: Neue Rundreisen durch China und 33 Länder

Bad Vilbel, August 2025

Bavaria Fernreisen, Deutschlands Marktführer für Rundreisen durch China, legt für das kommende Jahr eine ganz neue Gruppenreise auf: „Greater Bay Area“ führt durch die aufstrebende Mega-Region im Süden Chinas und verbindet jahrhundertealte Traditionen mit Teeplantagen und modernen Wolkenkratzern. Nur ein Höhepunkt des neuen Programms, das durch insgesamt 33 Länder von Albanien bis Vietnam führt.

Den Schwerpunkt bilden Gruppen- und Rundreisen durch Asien mit China, Indien, Thailand, Japan, Vietnam oder Sri Lanka, dazu kommen Touren durch Südamerika sowie Kasachstan und Usbekistan. Bavaria Fernreisen bringt in diesen Tagen das neue Programm in die Reisebüros.

„Gerade für Reisebüros mit Einzelbuchungen sind pauschale Gruppenreisen inklusive Flüge und mit deutschsprachiger Reiseleitung ein gut angenommenes Angebot“, weiß Jennifer Horn, Head of Sales und Prokuristin bei Bavaria Fernreisen. „Insbesondere die perfekt abgestimmten Kombinationen sind für Erstreisende ideal.“

* Von der „Superreise“ bis zur individuellen Privatreise für zwei Personen

Weitere Höhepunkte des neuen Programms ist die seit über zwei Jahrzehnten beliebte „Superreise“ durch China, eine 4-Sterne-Erlebnisreise, inklusive Premium-Kreuzfahrt auf dem Yangtze, Besuch des Kaiserplastes und der Terrakotta-Armee sowie eine Metropolen-Tour mit Stationen in Tokio, Peking und Shanghai ohne Visumpflicht. Darüber hinaus finden sich im neuen Programm zahlreiche Japan-Reisen und Japan-China-Kombinationen.

Bavaria Fernreisen bietet vor Ort stets deutschsprachige Reiseleitungen, viele der Rundreisen enden mit anschließenden Badeaufenthalten.

* Panda-Aufzuchtstation, Hochgeschwindigkeitszug und Silvesterfeier

Über den Spezialveranstalter mit 40-jähriger Erfahrung, können Reisebüros auch Privatrundreisen ab zwei Personen buchen. Für Paare, Familien und Freundeskreise, die unter sich bleiben möchten und gleichzeitig den Vorteil einer organisierten Pauschalreise schätzen.

Ob Panda-Aufzuchtstation, Fahrten mit der Tibet-Bahn oder dem Hochgeschwindigkeitszug und zahlreiche Rundreisen mit Kombinationen aus Tradition und Moderne, Natur und Stadt – das neue Programm bietet auf 145 Seiten eine enorme Bandbreite.

Buchbar ist das neue Programm von Bavaria Fernreisen über alle gängigen CRS-Systeme. Der Katalog an mehr als 5.000 Reisebüros folgt via INFOX.

Weitere Informationen: www.bavaria-fernreisen.de

BAVARIA FERNREISEN (BAV), gegründet 1986, hat sich zu einem der führenden Reiseveranstalter für Rundreisen entwickelt. Als Marktführer für Chinareisen hat Bavaria Fernreisen diese Destination im deutschsprachigen Raum aufgebaut und zu einer festen Größe am Markt positioniert. Heute bietet das Unternehmen weltweite Rund- und Erlebnisreisen sowie Sondergruppenreisen an. Der Erfolg basiert auf hohen Qualitätsstandards bei allen Reisen und der Fachkompetenz der Mitarbeiter, die ihre Reiseziele aus eigener Anschauung und Erfahrung kennen.

