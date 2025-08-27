Ressourcenschutz: Jeder Zweite kennt das Recycling-Angebot für Altlampen im Handel

Die Hälfte der Deutschen kennt das kostenlose Rücknahmeangebot für ausgediente LED- und Energiesparlampen im Handel – 2018 waren es noch deutlich weniger.

Doch besonders junge Menschen wissen oft nicht, wie einfach Lampen-Recycling sein kann. Eine aktuelle Umfrage von Verian im Auftrag von Lightcycle zeigt, warum mehr Aufklärung nötig ist.

mmer mehr Supermärkte, Drogerien und Elektro-Fachgeschäfte nehmen ausgediente LED- und Energiesparlampen kostenlos zurück. Bereits die Hälfte der Verbraucher*innen kennen dieses Angebot. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage von Verian im Auftrag von Lightcycle, Deutschlands führendem Rücknahmesystem für Beleuchtung.

Laut der aktuellen Befragung wissen 50 Prozent der Deutschen, dass der Handel eine Rückgabe-Möglichkeit für Altlampen bietet. Im Vergleich zu früheren Erhebungen zeigt sich jedoch eine deutliche Verbesserung: 2018 lag die Bekanntheit noch bei lediglich 39 Prozent. Damit ist der Anteil der informierten Verbraucher*innen in den letzten sieben Jahren um über zehn Prozentpunkte gestiegen

„Diese Entwicklung zeigt, dass unsere Aufklärungsarbeit Wirkung zeigt – aber auch, dass wir noch Potenzial haben, insbesondere bei jungen Menschen“, sagt Christian Brehm, Marketingdirektor von Lightcycle.

Unterschiede zwischen Altersgruppen und Geschlechtern

Die Umfrage zeigt: Ältere Menschen kennen das Rücknahmeangebot deutlich häufiger. So liegt die Bekanntheit bei den über 60-Jährigen bei 58 Prozent, bei den unter 30-Jährigen dagegen nur bei 36 Prozent. Auch zwischen den Geschlechtern zeigen sich Unterschiede: Während 54 Prozent der Männer das Rücknahmesystem im Handel kennen, sind es bei den Frauen 46 Prozent.

Rückgabe im Handel – bequem, kostenlos, flächendeckend

Lightcycle betreibt gemeinsam mit dem stationären Handel mehrere tausend Sammelstellen in ganz Deutschland – in Bau- und Supermärkten, Drogerien und im Elektro-Fachhandel. Die Rückgabe ist einfach und kostenlos. Unter www.sammelstellensuche.de können Verbraucher*innen eine Sammelstelle bei kommunalen Sammelstellen und beim Handel in ihrer Nähe finden.

„Die Hälfte kennt das Angebot – das ist gut, aber nicht gut genug“, so Brehm. „Um die Sammelquoten weiter zu steigern und wertvolle Ressourcen zu schonen, setzen wir neben den kommunalen Rückgabemöglichkeiten bei den Wertstoffhöfen auch künftig auf starke Partnerschaften mit dem Handel und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit.“

Bildmaterial zur Rückgabe von Altlampen, Infografiken und weitere Informationen zur Umfrage finden Sie unter: www.lightcycle.de/presse

Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.



