Rettung auf Knopfdruck: Wie Sie Tierheimen ohne Aufwand helfen können

Tierheimsponsoring der starke Partner an der Seite der Tiere

Rottenburg im August 2025 – Im Sommer 2025 sorgte eine globale Initiative für Schlagzeilen: In Australien wurden dank neuer Tierschutzgesetze über 10.000 Hunde aus illegalen Zuchtstationen gerettet. Doch viele landen in überfüllten Tierheimen, die dringend Unterstützung brauchen. Ihre Hilfe kann hierzulande den Unterschied machen und Tierheime vor ähnlichen Herausforderungen bewahren.

Über 85 % der Tierheime in Deutschland stehen am Rande des Abgrunds. Steigende Kosten für Futter und Pflege bedrohen ihre Existenz. Doch jeder kann mit minimalem Aufwand einen Unterschied machen und Tierheimen wieder auf die Beine helfen. Hier mehr erfahren: https://tierheimsponsoring.de

Stellen Sie sich vor, ein Tierheim in Ihrer Nähe schließt seine Tore, weil das Futter ausgeht. Diese Horrorvorstellung treibt vielen Tierfreunden den Puls in die Höhe. Aber keine Sorge: Mit Tierheimsponsoring kann man Tierheime retten – und das quasi im Handumdrehen, ohne den Alltag umzukrempeln.

Tierheimsponsoring versorgt bislang über 200 Tierheime deutschlandweit mit hochwertigem Futter. Durch ein Versorgungspaket unterstützt man ein Tierheim Ihrer Wahl oder überlässt den Experten von Tierheimsponsoring die Wahl, welches Tierheim als nächstes unterstützt werden sollte. Das Futter ist speziell für die sensiblen Mägen der Tiere entwickelt, reduziert gesundheitliche Probleme und spart Tierheimen teure Tierarztkosten. Über 15 Millionen Kilogramm Futter wurden bereits geliefert, was die finanzielle Last der Tierheime spürbar senkt. So bleibt mehr Geld für Pflege, Gehege oder geschulte Mitarbeiter.

Täglich profitieren rund 40.000 Tiere von diesem Konzept – ein echter Gamechanger! Solche Unterstützung gibt Tierheimen die Sicherheit, sich auf die Betreuung der Tiere zu konzentrieren, statt ums Überleben zu kämpfen. So verhindert man, dass Türen geschlossen werden, und schenken Tieren Hoffnung auf ein besseres Leben. Wer will da nicht am Ball bleiben?

Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen! Besuchen Sie www.tierheimsponsoring.de, hier kann man Ihr Wunschtierheim wählen und ein Versorgungspaket übernehmen. Diese Hilfe landet auf dem Versorgungskonto des Tierheims – transparent und ohne Umwege. Tierheimsponsoring, gegründet 2005, steht für Qualität und Vertrauen. Mit über 200 Partner-Tierheimen und einem klaren Fokus auf Tierschutz ist Tierheimsponsoring der starke Partner an der Seite der Tiere. Man kann jetzt starten und Tierheime retten!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

Herr Stefan Schäffer

Carl-Borgward-Str. 14

72108 Rottenburg

Deutschland

fon ..: 07472 988660

fax ..: 07472 9886666

web ..: https://tierheimsponsoring.de

email : info@tierheimsponsoring.de

Tierheimsponsoring steht für nachhaltige Hilfe im Tierschutz. Das Unternehmen vermittelt Versorgungspakete, mit denen Tierfreunde direkt dazu beitragen können, die Futterkosten in Tierheimen erheblich zu senken – oft sogar bis zu 100 %. Mehr als 200 Tierheime und über 40.000 Tiere profitieren bereits von diesem einzigartigen Konzept.

