ToolSense und Tersano starten Integrationspartnerschaft für vernetztes Reinigungs- und Desinfektionsmanagement

ToolSense und Tersano bündeln ihre Kräfte: Ab sofort sind die nachhaltigen Tersano-Spender nahtlos in die ToolSense-Plattform integriert – ganz ohne zusätzliche Hardware oder Kosten.

Wien / Windsor, 25. August 2025 – ToolSense, weltweit führende IoT- und KI-gestützte Plattform für Asset- und Wartungsmanagement von Maschinen, Geräten, Robotern und Fahrzeugen in der Facility-Service-Branche, und Tersano, Pionier für nachhaltige Reinigungs- und Desinfektionslösungen, haben eine Integrationspartnerschaft gestartet.

Die Kooperation ermöglicht es, Betriebs- und Verbrauchsdaten aus Tersano-Spendern direkt in die ToolSense-Plattform zu übertragen – nahtlos, ohne zusätzliche Hardware und ohne Mehrkosten für ToolSense-Kunden.

Gemeinsame Kunden profitieren besonders von der Kombination der Echtzeitnutzungs- und Leistungsdaten von Tersano mit dem ganzheitlichen Asset-Management von ToolSense. So lassen sich sowohl große Reinigungsmaschinen als auch kleine Spendersysteme zentral überwachen, warten und optimieren.

Ganzheitliches Management aller Assets im Facility Service

ToolSense bietet eine herstellerübergreifende Plattform für das Management aller Maschinen, Geräte, Roboter und Fahrzeuge – mit dem Ziel, Stillstand zu reduzieren, Prozesse zu automatisieren und Kosten zu senken. Über 200 Kunden in mehr als 30 Ländern – darunter führende Facility-Service-Unternehmen wie ISS, Compass, Atalian, B+N, Sasse und WISAG – setzen auf ToolSense, um ihre operativen Abläufe zu digitalisieren.

Tersano ist ein weltweit führender Anbieter chemiefreier Reinigungs- und Desinfektionstechnologie. Mit der patentierten SAO(TM) (Stabilized Aqueous Ozone)-Technologie produzieren Tersano-Spender die Lösung direkt vor Ort und ersetzen damit herkömmliche chemische Reinigungsmittel durch eine sichere, nachhaltige und wirksame Alternative für vielfältige Reinigungseinsätze.

Die Vorteile der Integration

Durch die neue Partnerschaft werden detaillierte IoT-Daten wie produziertes Lösungsvolumen, Betriebsstunden, Verbrauchsraten und Wartungshinweise aus den Tersano-Spendern in Echtzeit an ToolSense übertragen.

Für Kunden bedeutet das:

* Vollständige Transparenz – alle Reinigungs- und Desinfektionsgeräte gemeinsam mit anderen Assets in einer Plattform verwalten.

* Verbrauchskontrolle – genaue Produktions- und Nutzungswerte für bessere Nachschub- und Kostenplanung.

* Proaktiver Service – automatische Wartungstickets und Benachrichtigungen bei Servicebedarf.

* Nachhaltigkeits-Insights – chemische Einsparungen und Umweltwirkung messen und dokumentieren.

* Keine Hardware nötig – Integration läuft rein über API.

* Keine Zusatzkosten – für ToolSense-Kunden inklusive.

Stimmen zur Partnerschaft

_Steve Hengsperger, CEO Tersano:_

„Mit ToolSense machen wir es unseren Kunden noch leichter, den vollen Nutzen der Tersano-Technologie zu erschließen. Durch die Integration unserer Echtzeitdaten in die weltweit führende Plattform für Asset- und Wartungsmanagement im Facility Service können Kunden ihre Reinigungs- und Desinfektionsprozesse noch besser steuern, warten und messen.“

_Alexander Manafi, CEO & Co-Founder ToolSense:_

„Tersano gehört zu den innovativsten Anbietern im Bereich Reinigung und Desinfektion. Die Spender sind ein perfektes Beispiel dafür, wie auch kleine, aber entscheidende Geräte von IoT-Konnektivität und zentralem Management profitieren. Mit dieser Integration gewinnen unsere Kunden vollständige Transparenz und Kontrolle – ganz ohne zusätzliche Hardware oder Kosten.“

Über ToolSense

ToolSense ist die weltweit führende IoT- und Software-Plattform für digitales Maschinen-, Geräte-, Roboter- und Fahrzeugmanagement in der Facility-Service- und Bau-Branche. Das Unternehmen wurde 2017 in Wien gegründet und zählt heute über 200 Kunden in mehr als 30 Ländern, darunter führende FM-Unternehmen wie ISS, Compass, Atalian, B+N, Sasse und WISAG. Die Plattform hilft, Stillstände um bis zu 80 % zu reduzieren, Prozesse zu digitalisieren und Betriebskosten zu senken.

Über Tersano

Tersano ist ein weltweit führender Innovator für nachhaltige Reinigungs- und Desinfektionslösungen mit Hauptsitz in Windsor, Kanada. Das Unternehmen entwickelt und produziert die patentierte SAO(TM)-Technologie, die gewöhnliches Leitungswasser in eine sichere, chemiefreie und wirksame Reinigungs- und Desinfektionslösung umwandelt.

