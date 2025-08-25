Prüfzyklen der gesetzliche Anforderungen digital abbilden. Facility Management Software hat alles im Griff

Im Facility Management sind zuverlässige Reparaturen und regelmäßige Wartungen entscheidend für den sicheren, wirtschaftlichen und gesetzeskonformen Betrieb von Gebäuden und Anlagen.

Besonders bei der technischen Gebäudeausstattung (TGA) wie Brandmeldeanlagen, Klimatechnik, Aufzügen oder Türen und Fenstern sind präzise Wartungszyklen und transparente Prüfprozesse unerlässlich.

Die Hoppe Unternehmensberatung bietet mit der Facility Management Software Wartungsplaner eine leistungsstarke Lösung, die Facility Manager dabei unterstützt, sämtliche Prüf-, Wartungs- und Betreiberpflichten effizient und rechtssicher zu organisieren.

TGA – Das Rückgrat moderner Gebäudeinfrastruktur

Zur Technischen Gebäudeausstattung (TGA) gehören sämtliche gebäudetechnischen Systeme wie Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Elektroanlagen. Diese Komponenten müssen regelmäßig gewartet werden, um Funktionstüchtigkeit, Energieeffizienz und Sicherheit zu gewährleisten.

Mit dem Wartungsplaner von der Ulrich Hoppe Unternehmensberatung können alle TGA-Komponenten übersichtlich erfasst und mit individuellen Wartungsintervallen versehen werden. So entsteht ein digitales Wartungskataster, das alle Prüfobjekte, Termine und Zuständigkeiten zentral abbildet – transparent, nachvollziehbar und revisionssicher.

Brandschutz & Brandmeldeanlagen (BMA)

Insbesondere im Bereich Brandschutz gelten strenge Vorschriften: Brandmeldeanlagen (BMA), Rauchabzugsanlagen und Feuerlöscheinrichtungen müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden. Fehlerhafte oder nicht funktionsfähige Systeme stellen nicht nur ein enormes Sicherheitsrisiko dar, sondern können im Schadensfall auch zu rechtlichen Konsequenzen führen.

Der Wartungsplaner erinnert zuverlässig an alle Prüftermine und dokumentiert die Ergebnisse vollständig digital – inklusive Protokollen, Mängelverfolgung und Historie. Verantwortlichkeiten können klar zugewiesen und Aufgaben systematisch delegiert werden.

Türen, Tore und Fenster – Sicherheit und Funktionalität erhalten

Automatisierte Türen, Tore und Fenster sind häufige Schwachstellen im Gebäude, wenn Wartungen unterbleiben. Von Brandschutztüren über Fluchttore bis hin zu Automatiktüren – ihre Funktionstüchtigkeit muss regelmäßig geprüft werden.

Mit dem Wartungsplaner lassen sich auch hier Prüfzyklen, Herstellerangaben und gesetzliche Anforderungen digital abbilden. Schäden oder Ausfälle können sofort erfasst und nachverfolgt werden – inklusive Eskalation bei überfälligen Wartungen.

Klimatechnik und Belüftung – Wohlfühlklima mit System

Moderne Gebäude erfordern leistungsfähige Klima- und Lüftungsanlagen, um Arbeitskomfort, Luftqualität und Energieeffizienz zu gewährleisten. Gleichzeitig sind diese Anlagen oft wartungsintensiv und störanfällig.

Der Wartungsplaner ermöglicht eine vorausschauende Wartungsplanung mit individuell anpassbaren Intervallen – etwa für Filterwechsel, Kühlmittelkontrollen oder Hygienetests nach VDI 6022. So wird aus reaktiver Instandhaltung ein strukturierter, proaktiver Prozess.

Aufzüge – Sicherheit im vertikalen Verkehr

Die Prüfung und Wartung von Aufzugsanlagen ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben (z. B. nach BetrSichV und TRBS 3121), sondern auch sicherheitsrelevant für die Nutzer. Der Wartungsplaner bietet die Möglichkeit, alle Prüftermine der Aufzugsanlagen zu hinterlegen, inklusive ZÜS-Prüfungen (zugelassene Überwachungsstellen) und Betreiberpflichten.

Zusätzlich lassen sich wiederkehrende Prüfungen durch externe Dienstleister integrieren – samt automatischer Erinnerungen und Protokollarchivierung.

Fazit: Ein System für alle Prüfpflichten

Die Anforderungen im Facility Management steigen – rechtlich, technisch und organisatorisch. Der Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung bietet die zentrale Lösung, um Instandhaltungspflichten effizient zu verwalten, Haftungsrisiken zu minimieren und den Überblick über komplexe Prüfzyklen zu behalten.

Mit digitaler Unterstützung durch den Wartungsplaner wird aus der Pflicht ein Mehrwert: für Sicherheit, Werterhalt und langfristige Effizienz von Gebäuden und technischen Anlagen.

Kostenloses Infopaket mit Testversion und weitere Informationen zum Wartungsplaner:

https://www.Wartungsplaner.de/news/facility-management-cafm.html

