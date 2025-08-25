ChatGPT Tricks für Onlinehändler: Clever Mangos und Händlerbund bringen gratis ChatGPT CheatSheet

Jetzt kann es jeder: Mehr Shop-Umsatz, mehr Kunden…. dank dem Clever Mangos Chatgpt CheatSheet in der Händlerbund Edition

Der Hamburger KI-Bildungsspezialist Clever Mangos und der E-Commerce-Marktführer Händlerbund machen gemeinsame Sache und bringen Onlinehändler:innen ein brandneues Erfolgswerkzeug:

Das ChatGPT CheatSheet 2025 – Händlerbund Edition ist ab sofort gratis im Händlerbund Marketplace verfügbar.

Prompten wie die Profis – ohne Vorwissen, ohne Fachchinesisch

Das neue CheatSheet vereint Clever Mangos‘ KI-Kompetenz mit der E-Commerce-Expertise des Händlerbunds und macht Schluss mit KI-Frust im Onlinehandel:

Mit über 10 sofort einsetzbaren Rollen (z.B. SEO-Manager, Retouren-Support, Produktdatenpfleger, Social-Media-Profi) sowie dutzenden E-Commerce-Prompts und dem exklusiven PROMPT+ System gelingen bessere Texte, smarter Kundenservice und kreative Inhalte in Rekordzeit – unabhängig vom Shop-System.

Was das neue CheatSheet für E-Commerce Händler bietet:

* Für alle Marktplätze & Shopsysteme (Amazon, Shopify, Shopware, Woo & Co.)

* Praxisnahe Prompts für Produktbeschreibungen, Bewertungen, Social Posts, Retouren, Newsletter, FAQ und mehr

* Inklusive Soforthilfe-Tipps, Beispiel-Dialogen und Expertenwissen – exklusiv für den Händlerbund

* Systematisch & verständlich: Auch für KI-Einsteiger sofort nutzbar

Starke Stimmen aus beiden Welten

Florian Knust, Mitgründer von Clever Mangos:

„KI wird dann zum Gamechanger, wenn sie verständlich, praxistauglich und sogar ein bisschen unterhaltsam ist. Genau das liefern wir jetzt mit dem Händlerbund – für alle Onlinehändler, die mehr aus ChatGPT machen wollen.“

Leonard Röser, Händlerbund Marketplace-Team:

„Unsere Mitglieder profitieren ab sofort von den neuesten KI-Tricks – clever, alltagstauglich und komplett kostenlos. Gemeinsam mit Clever Mangos heben wir den E-Commerce-Alltag aufs nächste Level!“

Gratis Download & weitere Infos:

Das ChatGPT CheatSheet für Onlinehändler (Händlerbund Edition) gibt’s ab sofort kostenlos hier:

hb-marketplace.com/products/chatgpt-cheatsheet-fuer-onlinehaendler-top-tipps-zum-prompten

Mehr zu Clever Mangos und KI-Weiterbildung für Unternehmen:

clevermangos.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Clever Mangos Bock, Knust, Sollitzer GbR

Herr Florian Knust

Friedensallee 7

22763 Hamburg

Deutschland

fon ..: 01636159796

web ..: https://www.clevermangos.de

email : florian@clevermangos.de

Clever Mangos sind drei Hamburger KI-Experten (Oliver Bock, Florian Knust, Torsten Sollitzer), die Freiberuflern und Unternehmen zeigen, sie mit KI richtig Zeit sparen im Business.

Mit über 75 Jahren kombinierter Managementerfahrung und einer 25.000+ starken Community machen sie KI-Wissen praxisnah und unterhaltsam zugänglich.

Tipp: Der kostenlose KI Newsletter der Clever Mangos hält Dich bei KI immer up-to-date.

Pressekontakt:

Clever Mangos Bock, Knust, Sollitzer GbR

Herr Florian Knust

Friedensallee 7

22763 Hamburg

fon ..: 01636159796

email : florian@clevermangos.de