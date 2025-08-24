ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe beim Computerschrott Recycling in Dortmund

Die ProCoReX Europe GmbH revolutioniert das Computerschrott Recycling in Dortmund: Mit zertifizierten Prozessen und nachhaltigen Lösungen werden Datenträger sicher vernichtet und die Umwelt geschützt.

Die ProCoReX Europe GmbH, Spezialist für zertifizierte IT-Entsorgung und Datenträgervernich-tung, bietet ab sofort innovative Lösungen für das Computerschrott Recycling in Dortmund. Unternehmen, Behörden und Organisationen profitieren von höchsten Sicherheitsstandards, nachhaltigen Prozessen und einem verantwortungsvollen Umgang mit Elektroschrott.

Computerschrott Recycling in Dortmund ist ein zentrales Thema für alle, die ihre IT-Infrastruktur modernisieren und gleichzeitig Umweltverantwortung übernehmen möchten. Pro-CoReX Europe GmbH garantiert eine professionelle und transparente Entsorgung von Compu-tern, Servern, Laptops und weiteren elektronischen Geräten. Dabei steht die sichere Vernichtung sensibler Daten gemäß DIN Norm 66399 im Fokus. Diese Norm definiert die Anforderungen an die Datenträgervernichtung und sorgt für maximalen Schutz vor Datenmissbrauch.

„Mit ProCoReX sind Ihre Daten und Geräte in besten Händen“, betont die Geschäftsführung der ProCoReX Europe GmbH. Das Unternehmen setzt auf zertifizierte Prozesse, die nicht nur die Datensicherheit, sondern auch die Umweltverantwortung in den Mittelpunkt stellen. Elektro-schrott wird fachgerecht recycelt, wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen und schädliche Substanzen werden umweltgerecht entsorgt. Dadurch leistet ProCoReX einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung.

Ein weiterer Schwerpunkt beim Computerschrott Recycling in Dortmund ist die soziale Ver-antwortung. ProCoReX Europe GmbH engagiert sich für Aufforstungsprojekte und spendet re-gelmäßig an Umweltinitiativen. So werden nicht nur IT-Geräte nachhaltig entsorgt, sondern auch ökologische und gesellschaftliche Mehrwerte geschaffen. Transparenz ist dabei oberstes Gebot: Kundinnen und Kunden erhalten detaillierte Nachweise über die fachgerechte Entsorgung und Vernichtung ihrer Datenträger.

Die Vorteile für Unternehmen und Behörden in Dortmund liegen auf der Hand:

o Zertifizierte Datenträgervernichtung nach DIN Norm 66399

o Nachhaltiges Computerschrott Recycling in Dortmund

o Transparente Prozesse und lückenlose Dokumentation

o Umweltbewusste und sozial verantwortliche Entsorgung

o Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für jede Organisation

ProCoReX Europe GmbH versteht sich als zuverlässiger Partner für alle Fragen rund um die si-chere und nachhaltige IT-Entsorgung. Das engagierte Team begleitet Kundinnen und Kunden von der Abholung der Altgeräte bis zur finalen Vernichtung der Datenträger. Dabei werden alle ge-setzlichen Vorgaben und Umweltstandards eingehalten.

„Ihre Daten. Unsere Verantwortung.“ – unter diesem Motto setzt ProCoReX Europe GmbH neue Standards für das Computerschrott Recycling in Dortmund. Unternehmen und Behörden sind eingeladen, sich aktiv für den Umweltschutz einzusetzen und gleichzeitig höchste Datensicher-heit zu gewährleisten.

Weitere Informationen zum Computerschrott Recycling in Dortmund und zu den nachhaltigen Entsorgungslösungen der ProCoReX Europe GmbH finden Interessierte auf Anfrage direkt beim Unternehmen. Vertrauen Sie auf Erfahrung, zertifizierte Prozesse und ein nachhaltiges Engage-ment – für eine sichere Zukunft Ihrer Daten und unserer Umwelt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/dortmund/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

