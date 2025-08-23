Versteckte Werte im Schrottauto: Wie Sie den Wert Ihres alten Fahrzeugs ermitteln und verkaufen können

In alten Autos kann oft mehr wert sein als nur der Schrottwert. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die versteckten Werte Ihres Fahrzeugs erkennen und nutzen können, um den besten Preis beim Verkauf zu erzielen. Profitieren Sie von wertvollen Tipps und bieten Sie Ihr Auto gewinnbringend an.

Wie bekommt man das meiste Geld für ein Schrottauto?

Wenn das alte Auto nicht mehr anspringt, der TÜV abgelaufen ist und die Reparatur teurer wäre als der Restwert – dann stellt sich vielen die gleiche Frage: „Was mache ich jetzt mit meinem Schrottauto?“ Viele Halter sind überrascht, wenn sie erfahren, dass ihr Fahrzeug noch mehrere hundert Euro wert sein kann. Entscheidend ist, wie geschickt der Verkauf angegangen wird und welche Möglichkeiten genutzt werden.

Eine alltägliche Geschichte – und doch voller Potenzial

Ein Beispiel: Herr M., Besitzer eines 15 Jahre alten Ford Mondeo mit Motorschaden, wollte sein Fahrzeug eigentlich kostenpflichtig entsorgen lassen. Auf Empfehlung verglich er verschiedene Angebote von Autoverwertern und Exporthändlern. Das Ergebnis: Statt 0 € erhielt er 450 € in bar, inklusive Abholung und Verwertungsnachweis. Was zunächst nach „wertlosem Schrott“ aussah, entpuppte sich als bares Geld.

Fakten: Der Markt für Schrottautos in Zahlen

Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden 2024 rund 3,2 Millionen Fahrzeuge endgültig stillgelegt .

. Davon gingen knapp 40 % in den Export , da viele Länder Fahrzeuge auch ohne TÜV weiter nutzen.

, da viele Länder Fahrzeuge auch ohne TÜV weiter nutzen. Der durchschnittliche Schrottpreis für Stahl lag 2024 bei 220–280 € pro Tonne .

. Ersatzteile wie Katalysatoren können einzeln bis zu 300 € erzielen.

Warum Käufer mehr zahlen, als man denkt

Fahrzeugzustand

Auch wenn das Auto nicht mehr fährt – Motor, Getriebe oder Elektronikmodule sind oft weiterverkaufbar.

Modell & Nachfrage

Marken wie BMW, Mercedes oder VW erzielen höhere Preise, weil Ersatzteile im Inland wie im Ausland gefragt sind.

Gewicht

Ein schweres Auto bringt allein durch den Rohstoffwert deutlich mehr als ein Kleinwagen.

Strategien für Verkäufer – so steigt der Erlös

Angebote vergleichen : Der Unterschied zwischen erstem und bestem Angebot liegt oft bei bis zu 30 % .

: Der Unterschied zwischen erstem und bestem Angebot liegt oft bei . Exporthändler ansprechen : Fahrzeuge ohne TÜV sind im Ausland begehrt.

: Fahrzeuge ohne TÜV sind im Ausland begehrt. Ersatzteile prüfen : Katalysator, Felgen oder Airbags separat verkaufen.

: Katalysator, Felgen oder Airbags separat verkaufen. Seriöse Verwerter wählen: Nur Anbieter mit offiziellem Verwertungsnachweis nach §15 AltfahrzeugV nutzen.

Realistische Verkaufspreise im Überblick

Fahrzeugtyp Durchschnittlicher Erlös Besonderheiten Kleinwagen 150–400 € Leicht, weniger Schrottwert Mittelklassewagen 300–800 € Gute Teile, Export interessant SUVs/Transporter 500–1.200 € Hohes Gewicht, starke Nachfrage Unfallwagen 200–600 € Teileverkauf möglich Fahrzeuge mit Motorschaden 250–700 € Motor & Elektronik oft gefragt

Stimmen aus der Praxis

Ein Schrotthändler aus NRW bestätigt: „Viele Fahrzeuge, die hier als Schrott gelten, sind im Ausland heiß begehrt. Für uns zählt nicht nur der Metallwert, sondern auch die Ersatzteil-Nachfrage. Ein alter Kombi bringt schnell 800 €, wenn er ins Ausland geht.“

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wie viel bekomme ich für ein Schrottauto?

Zwischen 150 und 1.200 €, abhängig von Modell, Zustand und Gewicht.

Was passiert nach dem Verkauf?

Das Auto wird verwertet, exportiert oder als Teileträger genutzt. Sie erhalten einen offiziellen Nachweis.

Wer holt das Auto ab?

Viele Händler bieten kostenlose Abholung an – bundesweit.

Muss ich vorher Teile ausbauen?

Kann sinnvoll sein, wenn es sich um wertvolle Komponenten handelt. Aber: Der Ankaufpreis kann dadurch sinken.

Ein Schrottauto ist kein wertloses Wrack, sondern eine versteckte Einnahmequelle. Wer klug vergleicht, Exportmärkte berücksichtigt und auf seriöse Händler setzt, kann mehrere hundert Euro erzielen. Die Preisspanne reicht von 150 bis 1.200 €, je nach Modell, Gewicht und Ersatzteilwert. Für viele Autobesitzer ist der Schrottauto-Verkauf daher die günstigste und zugleich profitabelste Lösung.

