Die All-in-One Ferienwohnung Software DiBooq wächst rasant und bringt neues Statistik-Feature für Vermieter

DiBooq wächst weiter: Neues Statistik-Feature liefert Ferienhauseigentümern Buchungen, Umsätze und Auslastung in Echtzeit im Dashboard – Excel war gestern, jetzt Transparenz auf Knopfdruck!

BildErst kam der provisionsfreie Channel Manager für Ferienunterkünfte, dann die eigene Buchungswebsite. Jetzt legt das Potsdamer Startup DiBooq nach. Mit dem neuen Statistik Tool erweitert die All-in-One Ferienwohnung Software ihr Angebot und liefert Ferienhauseigentümern plattformübergreifend die Daten, die bislang mühsam in Excel Listen verschwanden: Buchungszahlen, Umsätze und Auslastung in Echtzeit. https://www.dibooq.com/de/ferienhaus-eigentuemer/statistiken-auswertungen/

Das Potsdamer Startup DiBooq begeistert Ferienhauseigentümer weltweit

Seit der Gründung wächst DiBooq rasant und ist heute bereits in mehr als 60 Ländern im Einsatz. Das Team entwickelt kontinuierlich neue Funktionen, um Eigentümern und Verwaltern von Ferienunterkünften mehr Transparenz, Automatisierung und Kontrolle zu geben.

Das neue Statistik Feature: Fakten statt Bauchgefühl

Mit dem Statistik Tool setzt DiBooq den nächsten Entwicklungsschritt. Eigentümer sehen auf einen Blick, welche Unterkünfte besonders erfolgreich sind, über welche Kanäle die meisten Buchungen kommen und wie sich Umsätze im Vergleich zu früher entwickeln.

Das neue Dashboard für Eigentümer liefert übersichtliche Auswertungen auf Knopfdruck. Es umfasst unter anderem:
– Buchungszahlen nach Zeitraum, Kanal und Unterkunft
– Auslastung nach Zeitraum, Kanal und Unterkunft
– Umsätze nach Zeitraum, Kanal und Unterkunft

Ferienhauseigentümer profitieren dadurch von maximaler Transparenz und datenbasierten Einblicken in die Performance ihrer Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Alle Daten werden automatisch aus dem DiBooq Account zusammengeführt. Manuelle Excel Listen gehören damit der Vergangenheit an. Entscheidungen, die bislang auf Bauchgefühl beruhten, lassen sich jetzt datenbasiert treffen.

Überall verfügbar, jederzeit aktuell

Ob im Büro, unterwegs oder im Urlaub: Über die DiBooq App stehen die neuesten Kennzahlen jederzeit zur Verfügung. Das ermöglicht schnelle Reaktionen, flexible Preisgestaltung und eine bessere Auslastung der Unterkünfte.

Fazit: Immer neue Features und stetiges Wachstum für eine erfolgreiche FeWo Verwaltung.

DiBooq zeigt, wie konsequente Weiterentwicklung funktioniert. FeWo Channel Manager, eigene Buchungswebsite, Automatisierungen und jetzt das Statistik Tool. Damit unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, die modernste und am schnellsten wachsende Softwareplattform für Ferienwohnungen in Europa zu werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DiBooq GmbH
Herr Ralf Spielvogel
Heinrich-Mann-Allee 3b
14473 Potsdam
Deutschland

fon ..: +49 331 769 975 30
web ..: https://www.dibooq.com
email : hello@dibooq.com

Über die DiBooq GmbH

DiBooq ist eine spezialisierte SaaS-Plattform zur digitalen Verwaltung und Vermarktung von Ferienimmobilien. Ob als App für Eigentümer mit wenigen Unterkünften oder als professionelle Weblösung für Agenturen, DiBooq vereinfacht den Verwaltungsalltag nachhaltig. Mit einem FeWo Channel Manager inklusive Schnittstellen zu den wichtigsten Buchungsportalen wie Airbnb, Booking.com, Vrbo oder FeWo direkt, einer eigenen Buchungswebsite und der Vernetzung von Eigentümern und Agenturen hilft DiBooq seinen Kunden, Prozesse zu automatisieren, Zeit zu sparen und professioneller aufzutreten. Weitere Informationen: https://www.dibooq.com/de/

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Die All-in-One Ferienwohnung Software DiBooq wächst rasant und bringt neues Statistik-Feature für Vermieter

