Zwischen Licht und Genuss – Paola Romanic vereint Reiki, Coaching und kulinarische Leidenschaft

Paola Romanic vereint in Wiesbaden zwei Leidenschaften: Als Reiki-Meisterin und Coach begleitet sie Menschen zu mehr Balance – und begeistert zugleich mit handgemachter Feinkost aus eigener Manufaktur

Wiesbaden. Paola Romanic ist eine facettenreiche Persönlichkeit: Reiki-Meisterin, Coach für Hochsensibilität (HSP) und ADHS im Rahmen ihrer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden – und zugleich kreativer Kopf einer Feinkost-Manufaktur. Schon seit 2018 fertigt sie unter dem Label Paola’s Feinkost – Fein und Lecker liebevolle Spezialitäten mit italienischem Flair sowie regionalem Charakter.

Als Lebensberaterin unterstützt sie in einfühlsamer Weise Menschen mit hochsensiblen Persönlichkeitsmerkmalen oder ADHS, begleitet sie auf ihrem Weg zu innerer Balance und Wohlbefinden – mittels Reiki, Coaching und spiritueller Beratung. Ihre Erfahrung aus dem Praxisalltag zeigt: Heilung wirkt effektiv, wenn Körper, Geist und Seele gemeinsam gestärkt werden. Dabei setzt sie auf Klarheit, Empathie und einen ganzheitlichen Ansatz.

Parallel dazu steht ihre kulinarische Berufung: Kleinserien hausgemachter Feinkost, regionale Zutaten, italienische Leckereien, kombiniert zu liebevoll hergestellten Produkten wie Glühwein-Gelee, Quittengelee, Apfel- oder Birnenmus, Pflaume-Zimt-Fruchtaufstriche oder das Hessen-Chutney mit Sauerkraut-Flair.

Diese verkaufen sich unter anderem auf dem Wiesbadener Wochenmarkt.

Mit ihren Spezialitäten setzt Paola gezielt auf Qualität, kurze Lieferwege und bewusstes Genießen: „Wir produzieren mit lokalen Produkten von regionalen Erzeugern und packen unsere Liebe zur Heimat mit rein.“

Die Verbindung zweier scheinbar gegensätzlicher Welten – spirituelle Heilung und kulinarischer Genuss – macht Paolas Arbeit besonders. Sie zeigt, dass echte Lebensfreude entsteht, wenn man sowohl die innere Balance ehrt als auch Eindruck auf die Sinne macht. Ihren Ansatz charakterisiert sie selbst als eine „Berufung, die mit Achtsamkeit und Liebe zum Detail zugleich Menschen stärkt und inspiriert.“

Kurzporträt auf einen Blick:

Name: Paola Romanic

Ort: Wiesbaden (Gemeinschaftspraxis)

Fokus Praxis: Lebensberatung, Reiki, Coaching für Hochsensibilität & ADHS

klein Unternehmen: Paola’s Feinkost – Fein und Lecker (seit 2018)

Produkte: handgemachte Feinkost-Spezialitäten, regional & italienisch inspiriert

Verkaufsstellen: Wochenmärkte in Wiesbaden

Besonderes Engagement: Rabatte über FamilienApp, Kochkurse an Kitas, Grundschulen und Behindertenwerkstatt Wiesbaden, regionale Partnerschaften

Paola Romanic steht damit beispielhaft für eine neue Generation von Unternehmer:innen, die Genesung & Genuss nicht als Gegensätze sehen, sondern als sich ergänzende Wege zum Wohlbefinden.

