Verlobungsgeschenke mit Herz statt 0815 – Trauredner Samuel Diekmann gibt Tipps

Der Hochzeitsredner und Buchautor zeigt in einem neuen Ratgeber-Artikel, wie man frisch verlobten Paaren mit einfachen, persönlichen Ideen eine echte Freude bereitet.

Wenn sich Paare verloben, möchten Freunde und Familie diesen Moment würdigen – doch die Frage bleibt: „Was schenkt man zur Verlobung?“ Während viele Portale endlose Listen mit Produkten liefern, setzt Trauredner Samuel Diekmann von der Agentur Rent-a-Pastor auf das, was Paare wirklich glücklich macht: persönliche Gesten, Erlebnisse und kleine Aufmerksamkeiten, die von Herzen kommen.

In seinem aktuellen Blogbeitrag auf rent-a-pastor.com bricht er mit alten Traditionen. „Ganz ehrlich?! Vergiss traditionelle Geschenke wie Kochtöpfe oder Handtücher. Die meisten Paare leben längst zusammen – viel wertvoller ist etwas Persönliches oder Symbolisches“, so Diekmann.

Zu seinen Tipps zählen unter anderem:

o gemeinsame Erlebnisse wie ein Dinner oder Kurztrip,

o personalisierte Erinnerungen,

o kreative DIY-Ideen,

o humorvolle Unterstützung bei der Hochzeitsplanung – etwa in Form seines Buches „Schraube locker – Ring fest“.

Darüber hinaus beleuchtet der Artikel auch moderne Formen des Gratulierens: Ein liebevoller WhatsApp-Gruß oder ein persönlicher Kommentar auf Instagram und TikTok könne für das Paar oft bedeutender sein als ein teures Geschenk.

„Paare erinnern sich selten an den Wert eines Geschenks, aber immer daran, wie persönlich es war“, erklärt Diekmann. „Ob ein kleiner Ausflug, eine handgeschriebene Karte oder einfach ein ehrlicher Glückwunsch – solche Gesten bleiben.“

Der vollständige Artikel ist ab sofort online zu lesen:

www.rent-a-pastor.com/geschenk-verlobung

Über Rent-a-Pastor

Seit 2013 vermittelt die Agentur Rent-a-Pastor professionelle Rednerinnen und Redner für Hochzeiten, Trauerfeiern und andere Lebensfeste. Gründer Samuel Diekmann ist selbst seit über 15 Jahren als Trauredner tätig und Autor des Buches „Schraube locker – Ring fest“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

rent-a-pastor.com

Herr Samuel Diekmann

Schubertstrasse 13

63500 Seligenstadt

Deutschland

fon ..: 061827962661

web ..: https://rent-a-pastor.com/trauredner/

email : lebensfeier@rent-a-pastor.com

