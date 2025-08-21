Produktneuheit auf der THERAPIE Düsseldorf

News suchen
Gesundheit und Wellness

therapie DÜSSELDORF: Fachmesse & Kongress – Dr. WOLFF PHYSIO WALL
Die „All-in-One“-Lösung für medizinische Trainingstherapie/KGG

BildGesundheitsorientierte Fitnesscenter und Physiotherapien integrieren zunehmend mehr Flächen für die aktive Therapie und das präventiv-medizinische Training. Für diesen Bereich hat Dr. WOLFF passgenau das funktionelle Modulsystem PHYSIO WALL entwickelt.

Das System mit außergewöhnlichem Design wird einfach und platzsparend an der Wand montiert. Die Seilzug-Module sind so angeordnet, dass sie der KGG-Zulassung entsprechen. Die integrierten PHYSIO STIXX werden mit den Seilzügen für das Schulter- und Rückentraining variantenreich kombiniert. Eine clevere und innovative Lösung.

5 Trainingsmodule und Stauraum auf kleinster Fläche

Die PHYSIO WALL gibt mit ihrer edlen Holzverarbeitung jedem Raum einen besonderen Charakter. Die hochwertigen Regalmöbel mit Ablage für das Kurzhantel-Set sorgen für Ordnung und Komfort beim Training

Die serienmäßigen Module:

Der Universal-Reha-Seilzug
Das Kombi-Seilzug-Gerät mit Latzug
Die multifunktionalen PHYSIO STIXX
Der Klassiker – unsere Sprossenwand
Einfach schön: Das Kurzhantel-Set im Kettlebell-Style
Sechs Regalfächer für Kleinmaterial und Ablage

Halle 6 Stand 6J87
Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
Möhnestr. 55
59755 Arnsberg

THERAPIE Düsseldorf Terminabsprache bitte unter Tel.: 02932 475740 oder info@dr-wolff.de

https://www.dr-wolff.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
Herr Hartmut Wolff
Möhnestr. 55
59755 Arnsberg
Deutschland

fon ..: +49 2932 47574-0
web ..: https://www.dr-wolff.com
email : info@dr-wolff.de

Rückenfitness und -Therapie
Außergewöhnliche Konzepte

Dr. WOLFF gehört vermutlich in den Kreis der 10 wichtigsten „Rückenfitness-Machern“ der europäischen Fitnessindustrie. So lässt sich der Erfolg des Unternehmens präzisieren. Den besonderen Ausdruck des unternehmerischen Erfolges findet man bereits vor 20 Jahren in der Verbreitung von über 400 „Dr. WOLFF Rückenfitness-Zentren“ in der DACH-Region. Heute gehört das mit dem FIBO Innovation Award prämierte „Rückentherapie-Center“ zu den Highlights des Fitness- und Medizinprodukt -Herstellers.

