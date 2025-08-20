News suchen
Nr. 1 GEO Agentur Wien & Österreich – Sichtbarkeit bei Google Gemini, ChatGPT & Co. - Bsozd.com

Veröffentlicht:

124mal gelesen
Lesedauer: 1 min.

Website, Corporate Blog, Landingpage oder Online-Shop von Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd. für generative KI optimieren lassen!

In einer Welt, in der KI-basierte Suchmaschinen wie Google Gemini und ChatGPT immer wichtiger werden, ist es für die Kundengewinnung entscheidend, dass Unternehmen ihre Webseiten für diese Systeme fortlaufend optimieren. Unser bewährter GEO/SEO-Prozess basiert auf einer systematischen Gesamtanalyse der Webseite bzw. des Online-Shops:

o Analyse der bestehenden Webinhalte inkl. Keyword- und Themenrecherche
o Technische Maßnahmen: Schema.org, Speed, UX & CRO
o Umarbeitung & Neuausrichtung des Contents inkl. FAQ, damit dieser KI-konform ist
o Laufendes Linkbuilding inkl. EEAT-Signale und Google Ads dazu

Im Prinzip verbinden wir klassisches SEO mit den neuen Anforderungen von GEO, um langfristig ein optimales Sichtbarkeitsergebnis zu erzielen. In einer Welt, in der KI-basierte Suchmaschinen wie Google Gemini und ChatGPT für die Kundengewinnung immer wichtiger werden, ist es entscheidend, dass Unternehmen ihre Webpräsenzen für diese Systeme fortlaufend optimieren.

Ihre Nr. 1 GEO Agentur in Wien & Österreich, die führende KI SEO Agentur für ChatGPT, Gemini, Perplexity & Co.

Lukas Pugstaller & Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd.

www.seo-linz.at / www.seo-textagentur.at (GEO Agentur Österreich für Generative Engine Optimization)

office@seo-linz.at / jagsch@seo-textagentur.at

+43660 88 95 000 / +43650 46 46 498

100% real human geo/seo – made with love in upper austria

15 Jahre Erfahrung & KI-Spezial-Knowhow

Auf 1 zu finden bei Google.at (Suchstandort in Österreich): GEO Agentur, GEO Agentur Österreich, SEO Österreich, SEO Texter, SEO Textagentur, Texter SEO, SEO Texte Agentur, GEO Texter & SEO Linz

Nr. 1 GEO Agentur Wien & Österreich – Sichtbarkeit bei Google Gemini, ChatGPT & Co.

