Mit geschickter Planung lassen sich die Urlaubstage mehr als verdoppeln.

Zugegeben, die Feiertage könnten 2026 etwas besser fallen: gleich 6 Tage fallen auf einen Freitag oder Samstag – nicht ideal für eine Urlaubsbrücke. Dennoch lässt sich der durchschnittliche Urlaubsanspruch von 22 Tagen auf 52 freie Tage maximieren. Je nach Bundesland sind sogar 70 freie Tage möglich.

Rechtzeitig zur Urlaubsplanung für das kommende Jahr bietet der Onlinekalender 2026 für Deutschland – kalender2017.de – praktische Übersichten mit allen Feiertagen und Ferien. Damit sehen Sie auf einen Blick, wie Sie Ihre Urlaubstage optimal einsetzen und Ihr persönliches Freizeitkonto maximieren.

Die besten Brückentage 2026 im Überblick

Brücke 1: Neujahr

– Neujahr fällt auf Donnerstag, 1. Januar 2026

– Mit 1 Urlaubstag (2.1.) lassen sich 4 freie Tage erreichen (1.1.-4.1.)

Brücke 2: Ostern

– Karfreitag: 3. April 2026 und Ostermontag: 6. April 2026

– Mit 8 Urlaubstagen (30.3.-3.4. und 7.4.-10.4.) lassen sich 16 freie Tage erzielen (28.3.-12.4.)

Brücke 3: Tag der Arbeit

– Tag der Arbeit am Freitag, 1. Mai 2026

– Mit 4 Urlaubstagen (27.4.-30.4.) erhalten Sie 9 freie Tage (25.4.-3.5.)

Brücke 4: Christi Himmelfahrt

– Himmelfahrt am Donnerstag, 14. Mai 2026

– Mit nur 1 Urlaubstag (15.5.) ergeben sich 4 freie Tage (14.5.-17.5.)

Brücke 5: Pfingsten

– Pfingstmontag: 25. Mai 2026

– Mit 4 Urlaubstagen (26.-29.5.) sind 9 freie Tage möglich (23.5.-31.5.)

Brücke 6: Tag der Deutschen Einheit

– Der 3. Oktober 2026 fällt auf einen Samstag

– Leider kein klassischer Brückentag, dafür bleibt das Wochenende lang.

Brücke 7: Weihnachten & Silvester

– Weihnachten 2026: Freitag, 25.12. und Samstag, 26.12.

– Neujahr 2027: Freitag, 1.1.

– Clevere Planung mit 4 Urlaubstagen (28.-31.12.) bringt 10 freie Tage (25.12.-3.1.)

Darüber hinaus gibt es in einzelnen Bundesländern zusätzliche Brückentage, etwa zu Fronleichnam (4.6.), Reformationstag (31.10., Samstag) oder Allerheiligen (1.11., Sonntag). Der Onlinekalender 2026 hält dafür regionale Übersichten sowie praktische Vorlagen zum Download bereit, die auch individuell angepasst werden können.

Alle Informationen stehen kostenlos und ohne Anmeldung zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kalender Services Deutschland

Herr Christoph Weissenbäck

Reznicekgasse 1

1090 Wien

Österreich

fon ..: 012760885

web ..: https://www.kalender2017.de

email : info@kalenderservices.com

Kalender Services Deutschland erstellt jährlich praktische Kalenderübersichten für sämtliche deutschen Bundesländer. Dieser Service ist kostenlos und kann ohne Registrierung genutzt werden.

Sie können diese Pressemitteilung inkl. Foto – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Kalender Services Deutschland

Herr Christoph Weissenbäck

Reznicekgasse 1

1090 Wien

fon ..: 012760885

web ..: https://www.kalender2017.de

email : info@kalenderservices.com