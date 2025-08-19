Die Stärke der gemeinsamen Solidarität – Deutsche Stammzellspenderdatei würdigt engagierte Spender in Nauen

Am 22. August 2025 wird in Nauen eine besondere Feier stattfinden, um die wertvolle Arbeit der Stammzellspender durch die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD) anzuerkennen. 40 Spender und Patienten treffen sich, um ihre emotionalen Geschichten zu teilen und die Wichtigkeit der Stammzellspende zu betonen. Diese Veranstaltung richtet sich an die gesamte Bevölkerung, um neue Spender zu gewinnen und ein Zeichen der Hoffnung zu setzen.

Nauen, August 2025 – Es sind Begegnungen, die unter die Haut gehen: Am Freitag, den 22.8.25, veranstaltet die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD) eine Spenderehrung in Nauen/Brandenburg, bei der 40 Helden des Alltags gewürdigt werden – Menschen, die durch ihre Stammzellspende schwerkranken Patienten Hoffnung auf eine zweite Lebenschance schenken. Weiteres Highlight: Einige Spender und Empfänger treffen im Rahmen der Veranstaltung zum ersten Mal persönlich aufeinander. Hintergrund: Kontakt nach der Stammzellspende. In Deutschland ist es gesetzlich erlaubt, dass sich Spender und Empfänger frühestens zwei Jahre nach der Transplantation persönlich kennenlernen – wenn beide Seiten zustimmen. Bis dahin organisiert die DSD auf Wunsch den anonymen Briefkontakt zwischen beiden – der nicht selten im echten Treffen mündet.

„Jede einzelne Spende kann Menschenleben retten. Diese Begegnungen der genetischen Zwillinge zeigen, wie tief die Verbindung zwischen zwei Menschen sein kann, die sich vorher nie zuvor gesehen haben“, sagt Maike Hornberg, Geschäftsführerin DSD. Doch nicht nur die ersten Zusammentreffen stehen im Zentrum: 40 Spender aus ganz Deutschland reisen zur Veranstaltung an – Menschen, die mit ihrer Entscheidung zur Stammzellspende nicht nur medizinisch helfen, sondern Patienten weltweit eine reale Überlebenschance ermöglichen.

„Ebenso beeindruckend ist die stille Kraft derer, die einfach bereit sind zu helfen. 40 Menschen, die im Ernstfall Leben in der ganzen Welt Leben retten. Diese Bereitschaft verdient unsere größte Anerkennung“, so Maike Hornberg und betont, „gerade Menschen zwischen 17 und 35 Jahren sind für die Stammzellspende besonders wichtig. Deshalb appellieren wir an alle jungen Erwachsenen: Lasst Euch registrieren! Es kostet nur einen Moment Eurer Zeit – und kann ein ganzes Leben retten.“ Die Ehrung steht unter dem Motto „Wir feiern das Leben“ und richtet sich an Stammzellspender aus dem gesamten Bundesgebiet, deren Spenden in den letzten Jahren lebensrettend waren.

Über die DSD

Die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD) gGmbH ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt. Zu den Aufgaben zählen die Gewinnung, Betreuung und Begleitung von freiwilligen Stammzellspendern, sowie das Führen und Pflegen der Spenderdatei in Verbindung mit dem Zentralen Knochenmark-Register Deutschland (ZKRD). Seit Bestehen 1992 hat die DSD knapp 3.000 tatsächliche Stammzellspenden vermittelt, die Patienten auf der ganzen Welt eine zweite Chance auf Leben geben konnten. Die Registrierung neuer Stammzellspender wird durch Geldspenden finanziert. Daher ist die DSD für jede Unterstützung dankbar.

Pressekontakt:

Birgit Franke

Assistentin Geschäftsführung

E-Mail: franke@deutsche-stammzellspenderdatei.de

Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD)

Originalinhalt von Birgit Franke, veröffentlicht unter dem Titel „„Wir feiern das Leben“ – Deutsche Stammzellspenderdatei ehrt Alltagshelden in Nauen„, übermittelt durch Prnews24.com