Von der Feder bis zum Bleisatz – Schrift in ihrer schönsten Form: Visuelle Zeitreise durch die Typografie

Berlin, 19. August 2025 – Die renommierte Bildagentur Quagga Illustrations stellt als aktuelles Highlight eine außergewöhnliche Sammlung historischer Buchstaben-Abbildungen aus ihren Archiven vor.

Die exklusive Kollektion umfasst hochwertige Reproduktionen typografischer Meisterwerke aus verschiedenen Epochen – von auf Stein, Leder oder Papyrus verewigten antiken Buchstaben über reich verschnörkelte Barockbuchstaben bis hin zu eleganten Jugendstil-Schriften:

https://www.quagga-illustrations.de/kollektionen/visuelle-zeitreise-durch-die-typografie/

„Buchstaben sind mehr als nur Schriftzeichen – sie sind Zeitzeugen“, erklärt Isabel Meraner, Pressesprecherin von Quagga Illustrations. „Jede Epoche hat ihre eigene visuelle Sprache, auch für die Typografie, und diese Sammlung macht ihre Wandlungen erlebbar – gestochen scharf, brillant reproduziert und sofort einsetzbar für kreative Projekte.“

Die Motive stammen aus historischen Büchern, Plakaten, Manuskripten und Druckwerken, einzeln digitalisiert, farbgetreu aufbereitet und mit detaillierten Metadaten versehen. Die Sammlung eignet sich ideal für Verlage, Grafikdesigner:innen, Museen, Werbeagenturen und Kulturinstitutionen, die ihren Projekten einen authentischen historischen Charakter verleihen möchten.

Besondere Highlights der Kollektion sind unter anderem:

– Buchstaben der ägyptischen, babylonischen, griechischen oder römischen Antike

– Initialen aus Werken der Renaissance und des Barock

– Typografische Ornamente des Jugendstils

– Experimentelle Lettern aus den 1920er-Jahren im Bauhaus-Stil

– Verspielte Reklameschriften, Symbole und Vignetten der Gründerzeit

Die gesamte Kollektion ist ab sofort über das Online-Archiv von Quagga Illustrations verfügbar – sowohl als lizenzpflichtiges Material für kommerzielle Projekte als auch für redaktionelle Nutzung.

Von der Feder bis zum Bleisatz – Schrift in ihrer schönsten Form.

Über Quagga Illustrations

Quagga Illustrations ist seit 2010 eine führende Bildquelle für hochwertige historische Illustrationen. Mit einem umfangreichen Bestand von Motiven aus Natur, Kultur, Geschichte unterstützt die Agentur Kreative weltweit bei der visuellen Umsetzung ihrer Ideen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

QUAGGA Media UG (haftungsbeschränkt)

Frau Isabel Meraner

Sommerfieldring 27

14109 Berlin

Deutschland

fon ..: 0039 331 4074014

fax ..: 030 / 788 9 777 4

web ..: https://www.quagga-illustrations.de/

email : presse@quagga-illustrations.de

Quagga Illustrations ist ein Teil des Unternehmens Quagga Media UG (haftungsbeschränkt). Quagga Media wurde 2010 in Berlin gegründet. In den ersten Jahren haben wir uns mit dem Aufbau einer Bilddatenbank historischer Zeichnung/Illustrationen beschäftigt. Diese Datenbank besteht derzeit aus ca. 150.000 Zeichnung/Illustrationen und deckt alle Bereich der mitteleuropäischen Natur- und Kulturgeschichte ab. Dabei sind eine Reihe von Nebenprodukten entstanden oder noch im Aufbau begriffen, insbesondere Datenbanken (Jahrestage, botanische und zoologische Namen, Persönlichkeiten, Thesauri). Seit 2010 beschäftigen wir uns auch mit der Erstellung von digitalen und analogen Produkten (ebook, apps). Außerdem haben wir IT-Kompetenzen rund um den Aufbau, die Digitalisierung und Nutzung digitaler Sammlungen angesammelt und geben dieses Wissen weiter.

