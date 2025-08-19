Der nächste Starkregen kommt bestimmt – Schutzmaßnahmen unbe-dingt überprüfen

Bei Starkregen helfen spezielle Schutzmaßnahmen wie Rückstausicherung, wasserdichte Fenster und Türen, erhöhte Lichtschächte und Eingangsberei-che sowie automatische Schutztore vor größeren Schäden.

19.08.2025. Die letzten Wochen zeigten, wie gefährlich Starkregen sein kann. Durch rechtzeitige Vorsorgemaßnahmen kann mancher Schaden vermieden werden. Darauf weist die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) hin. Sie rät Hauseigentümern und Mietern, ihre Schutzmaßnahmen zu überprüfen, um für die Zukunft besser vorbereitet zu sein. Die GVI stellt Informationen zu Schutzmaßnahmen bereit.

Der nächste Starkregen kommt bestimmt. Hauseigentümer und Mieter sollten sich daher mit Schutzmaßnahmen auseinandersetzen und diese auf ihre Bedürfnisse umsetzen. „Spezielle Schutzmaßnahmen wie Rückstausicherung, wasserdichte Fenster und Türen, erhöhte Lichtschächte und Eingangsbereiche sowie automatische Schutztore bei tiefliegenden Garagen und Eingängen können sinnvoll sein“, so Siegfried Karle, Präsident der GVI.

„Meist gelangt das Wasser über Kellerfenster ins Gebäude. Doch bei Starkregen kann auch über die Kanalisation schmutziges Wasser ins Haus gedrückt werden. Daher ist es wichtig, die Rückstauklappe zu überprüfen und zu warten“, rät Siegfried Karle. Außerdem kann man Kellerfenster nachrüsten. Eine Aufkantung um den Lichtschacht kann als Schutz dienen, wenn das Wasser nur wenige Zentimeter an Kellerlichtschächten ansteht. So lässt sich Zeit gewinnen. Ansonsten sind Barrierensysteme wie Flutschotts oder wasserdichte, druckfeste Kellerfenster hilfreich und in Gebieten mit starken Regenfällen die bessere Lösung, um größere Wassermassen vom Eindringen abzuhalten.

Nähere Informationen zu den Schutzmaßnahmen bei Starkregen und hilfreiche Tipps zu anderen Naturgefahren stehen unter www.geldundverbraucher.de, Rubrik „Gratis“ unter „Unwetter-Schadensvorsorge – hilfreiche Tipps über vorbeugende Schutzmaßnahmen für Haus oder Wohnung“, kostenlos zur Verfügung.

Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es, den Verbrauchern zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

