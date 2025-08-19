SKIP-Seminare bietet professionelles Messetraining – Erfolgreich auf der Messe auftreten

Mit einem gezielten Messetraining in Hannover unterstützt SKIP-Seminare Unternehmen bei der erfolgreichen Messevorbereitung. Das praxisnahe Training vermittelt Gesprächsführung, Körpersprache und Orga

Messetraining für nachhaltigen Messeerfolg

Ein Messeauftritt gehört zu den weltweit wichtigsten Plattformen für Wirtschaft und Industrie. Doch ein erfolgreicher Auftritt erfordert mehr als nur exzellente Produkte. Entscheidend ist, wie Mitarbeiter Besucher ansprechen, überzeugen und für das Unternehmen gewinnen. Hier setzt das Messetraining von SKIP-Seminare an.

„Viele Chancen auf Messen bleiben ungenutzt, weil das Standpersonal nicht optimal vorbereitet ist“, erklärt Marietta Grünwald, Inhaberin von SKIP-Seminare in Köln. „Mit unserem Messetraining machen wir Teams fit für souveräne Auftritte und erfolgreiche Kundenkontakte.“

Inhalte des Messetrainings

Das praxisorientierte Training umfasst alle wesentlichen Aspekte der Messevorbereitung:

– Kundenansprache und Gesprächsführung – vom ersten Kontakt bis zum erfolgreichen Abschluss

– Körpersprache und Rhetorik – überzeugend auftreten und Vertrauen aufbauen

– Messeknigge – souveränes Verhalten gegenüber nationalen und internationalen Besuchern

– Organisation am Messestand – effiziente Abläufe für reibungslose Gespräche

– Umgang mit Stress und kritischen Fragen – professionell reagieren, statt Chancen zu verlieren

Das Messetraining in wird als eintägiges Intensivseminar angeboten und kann auf Wunsch direkt am Messestand durchgeführt werden.

Mit Leitmessen wie der HANNOVER MESSE oder der IAA Transportation ist zum Beispiel Hannover einer der wichtigsten Messestandorte Europas. Für Unternehmen ist es daher besonders wertvoll, ihr Standpersonal professionell vorzubereiten.

„Ein gut geschultes Team ist der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Mit unserem Messetraining Hannover steigern Unternehmen nachweislich die Effizienz und den Erfolg ihres Messeauftritts“, betont Marietta Grünwald.

SKIP-Seminare: Erfahrung und Referenzen

SKIP-Seminare aus Köln blickt auf über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Messetraining, Messecoaching und Messevorbereitung zurück. Vom mittelständischen Betrieb bis zum internationalen Konzern profitieren Unternehmen von praxisnahen Seminaren, realistischen Übungen und maßgeschneiderten Konzepten.

Über SKIP-Seminare

SKIP-Seminare unterstützt Unternehmen seit vielen Jahren mit praxisnahen Trainings und Coachings in den Bereichen Messetraining, Vertrieb und Führungskräfteentwicklung. Ziel ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit für die täglichen Herausforderungen im Kundenkontakt zu machen – ob am Messestand, im Verkauf oder in der Führung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Skip Seminare

Frau Marietta Grünwald

Sülzgürtel 67

50937 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 9439290

web ..: https://skip-seminare.de/

email : info@skip-seminare.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

Quack Unternehmensberatung

Herr Michael Quack

Sürther Hauptstraße 43

50999 Köln

fon ..: 0160-5318278

web ..: http://www.unternehmensberatung-quack.de

email : info@unternehmensberatung-quack.de