FloraPrima startet Kooperation mit TEABALLS: Gratis TEABALLS zu jedem Blumenstrauß – nur solange Vorrat reicht

Kooperation zwischen FloraPrima und TEABALLS – Ab dem 1. September 2025 erhalten FloraPrima Kunden kostenlose Produktproben von TEABALLS.

Wendeburg, 29. August 2025 – FloraPrima, einer der führenden Online-Blumenversandhändler in Deutschland, freut sich, eine zukunftsweisende Kooperation mit TEABALLS bekannt zu geben.

Ab dem 1. September 2025 erhalten Kunden von FloraPrima eine kostenlose Produktprobe der innovativen TEABALLS zu ihrer Bestellung dazu. Diese Aktion ist befristet und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement beider Unternehmen für Nachhaltigkeit und Qualität.

TEABALLS revolutionieren den Teegenuss mit ihrer einzigartigen, komprimierten Form, die sich ohne Teebeutel oder loses Blattgut schnell in heißem oder kaltem Wasser auflöst. Dies führt nicht nur zu einem intensiven Geschmackserlebnis, sondern auch zu einer erheblichen Reduzierung von Verpackungsmüll und Transportgewicht.

„Die Philosophie von Teaballs, höchste Qualität mit maximaler Nachhaltigkeit zu verbinden, passt perfekt zu unseren eigenen Werten. Bei FloraPrima setzen wir uns intensiv für umweltfreundliche Praktiken ein, von der Auswahl unserer Züchter bis hin zu unseren optimierten Lieferketten. Mit dieser Kooperation möchten wir unseren Kunden nicht nur eine Freude bereiten, sondern auch auf innovative Produkte aufmerksam machen, die einen positiven Beitrag für unsere Umwelt leisten.“ so Dominic Steinsick, Marketing Manager von FloraPrima.

Diese Kooperation ist ein weiterer Schritt für FloraPrima, seinen Kunden nicht nur wunderschöne Blumen zu liefern, sondern auch das Bewusstsein für nachhaltige und innovative Produkte zu schärfen. Wir laden alle unsere Kunden ein, die TEABALLS zu entdecken und sich selbst von ihrem Geschmack und ihrer Umweltfreundlichkeit zu überzeugen.

FloraPrima ist einer der führenden Online-Blumenversandhändler in Deutschland. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, hochwertige Blumensträuße und Geschenkideen mit exzellentem Service anzubieten. Kunden profitieren von einer 7-Tage-Frischegarantie, einer kostenlosen Grußkarte und einer kostenlosen Glasvase zu jeder Bestellung.

Das breite Sortiment umfasst Blumen für jeden Anlass – von Geburtstagen über Hochzeiten bis hin zu Traueranlässen. Neben Deutschland liefert FloraPrima auch weltweit und bietet sogar eine taggleiche Zustellung an.

Ein besonderer Beweis für die herausragende Qualität und den exzellenten Kundenservice ist die Auszeichnung als Testsieger bei CHIP. In einem umfassenden Vergleich von Online-Blumenversendern überzeugte FloraPrima durch Frische, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

FloraPrima steht für hochwertige Blumen, schnelle Lieferung und zufriedene Kunden – egal, wo auf der Welt die Blumenfreude bereitet werden soll.

