Sommeraktion gestartet: Erste-Hilfe Kurs in München bei BLR Akademie für nur 39,99 EUR – bis 14.09.2025

Sommeraktion gestartet: Jetzt Erste-Hilfe Kurs in München für nur 39,99 EUR – täglich, mehrsprachig und zertifiziert. Gültig bis 14.09.2025 bei der BLR Akademie.

München, August 2025 – Die BLR Akademie erlebt aktuell eine starke Nachfrage: Seit Anfang Juli läuft die Sommeraktion für den beliebten Erste-Hilfe-Kurs in München – und noch bis zum 14. September 2025 können Teilnehmende von einem Aktionspreis von nur 39,99 EUR profitieren.

Das Angebot richtet sich an alle, die einen anerkannten Erste-Hilfe-Kurs in München benötigen – ob für den Führerschein, den Beruf, ein Studium oder einfach zur persönlichen Sicherheit. Die Kurse sind offiziell zertifiziert und bundesweit gültig.

Jetzt Kursplatz sichern – stark nachgefragt, begrenzte Plätze

Die BLR Akademie bietet den Erste-Hilfe-Kurs in München seit 2017 an und gehört zu den meistgewählten Anbietern im Raum München. Im Rahmen der laufenden Sommeraktion erhalten Teilnehmer den vollen Kursumfang zum halben Preis – statt 79 EUR zahlen sie nur 39,99 EUR.

„Der Andrang ist groß – wir haben Zusatztermine eingerichtet, damit möglichst viele von dem Angebot profitieren können“, so Marta Schönberger, Geschäftsführerin der Akademie.

Alle Kurse im Aktionszeitraum (bis 14.09.2025) sind rabattiert. Die Anmeldung erfolgt einfach über die Website. Frühzeitige Buchung wird empfohlen, da viele Termine bereits gut ausgelastet sind.

Kurse täglich – auch samstags & sonntags

Ein großer Vorteil des BLR-Angebots: Der Erste-Hilfe-Kurs in München findet täglich statt, inklusive Wochenendterminen. Dadurch eignet sich die Teilnahme auch für Berufstätige, Schüler und Studierende.

Die Schulungen werden an zwei zentralen Standorten in München durchgeführt:

Dachauer Straße 11, 80335 München – nahe Hauptbahnhof

Rosenheimer Straße 133, 81667 München – Nähe Ostbahnhof

Beide Schulungsorte sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln optimal erreichbar. Ergänzend bietet die Akademie vor Ort Sehtests und Passfotos an – ideal für alle, die den Kurs im Rahmen des Führerscheinerwerbs absolvieren.

Erste-Hilfe Kurs in München – mehrsprachig & praxisnah

Die BLR Akademie bietet den Erste-Hilfe-Kurs in München in Deutsch, Englisch und Russisch an – eine wichtige Option für viele internationale Teilnehmende, Expats, Austauschstudierende und Zugezogene. Die Inhalte werden professionell und leicht verständlich vermittelt, unabhängig von der Muttersprache.

Zertifizierte Ausbildung durch erfahrene Dozenten

Alle Kurse entsprechen den Vorgaben der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) und der Fahrerlaubnisverordnung (FeV). Die Schulung umfasst 9 Unterrichtseinheiten (UE).

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten alle Teilnehmenden eine sofort gültige Bescheinigung, die bei Behörden, Fahrschulen oder Arbeitgebern vorgelegt werden kann.

Die Kurse werden von qualifizierten Ausbildern mit Notfall- oder Rettungsdiensterfahrung geleitet. Die Ausbildung ist praxisnah, interaktiv und kompakt – für jeden Wissensstand geeignet.

Unternehmen profitieren doppelt – Inhouse-Angebot mit BG-Abrechnung

Auch für Arbeitgeber ist der laufende Aktionszeitraum interessant: Der Erste-Hilfe-Kurs in München kann als Inhouse-Schulung direkt im Unternehmen gebucht werden.

Die Abrechnung erfolgt direkt über die zuständige Berufsgenossenschaft (BG) – für den Betrieb entstehen keine Kosten. So lassen sich neue Ersthelfer unkompliziert und ohne Verwaltungsaufwand ausbilden.

Fakten zur Sommeraktion – auf einen Blick

Erste-Hilfe Kurs in München für nur 39,99 EUR

Gültig für alle Kurse bis 14.09.2025

Tägliche Termine, auch samstags & sonntags

Zentrale Schulungsorte: Hauptbahnhof & Ostbahnhof

Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch

Sehtest & Passfoto-Service im Haus

Zertifikat direkt nach Kursende

Inhouse-Kurse für Firmen möglich

BG-Abrechnung bei betrieblicher Schulung

„Unser Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich den Zugang zu Erster Hilfe zu ermöglichen – ohne finanzielle oder sprachliche Hürden. Der Erste-Hilfe Kurs in München sollte für alle erreichbar sein,“ so Marta Schönberger.

Ihr Anbieter für den Erste-Hilfe Kurs in München

Die BLR Akademie ist ein zertifizierter Bildungsträger mit Sitz in München und seit 2017 auf die Durchführung von Erste-Hilfe-Kursen spezialisiert. Das Unternehmen hat sich als feste Anlaufstelle für alle etabliert, die einen Erste-Hilfe Kurs in München benötigen – sei es für den Führerschein, berufliche Anforderungen, Studium oder private Weiterbildung.

Mit zwei zentral gelegenen Schulungszentren in der Dachauer Straße 11 (Nähe Hauptbahnhof) und in der Rosenheimer Straße 133 (Ostbahnhof) bietet die BLR Akademie täglich – auch an Wochenenden – zertifizierte Erste-Hilfe-Kurse an. Neben Deutsch werden die Kurse auch auf Englisch und Russisch durchgeführt, wodurch ein barrierefreier Zugang für internationale Teilnehmer ermöglicht wird.

Das Angebot richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen. Für Betriebe werden Inhouse-Schulungen inklusive vollständiger BG-Abrechnung angeboten – ein besonders attraktives Modell zur Ausbildung betrieblicher Ersthelfer.

Die Kurse sind gemäß DGUV und FeV anerkannt und werden von erfahrenen Ausbilderinnen und Ausbildern mit medizinischem Hintergrund geleitet. Zusätzlich können Teilnehmende Sehtests und Passfotos direkt vor Ort absolvieren – ein Vorteil insbesondere für Fahrschüler.

Hinter der BLR Akademie stehen Marta Schönberger und Pavel Kutzmann, die das Unternehmen mit langjähriger Erfahrung aus Notfallmedizin, pädagogischer Arbeit und Organisation von Bildungseinrichtungen aufgebaut haben. Ihr gemeinsames Ziel:

„Erste Hilfe für alle einfach zugänglich machen – verständlich, praxisnah und bezahlbar.“

Mit Qualität, Kundenorientierung und einem starken Team ist die BLR Akademie heute einer der bekanntesten Anbieter für den Erste-Hilfe Kurs in München.

